Огляд ЗМІ: як чоловікам досягти успіху у сексі?

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17 вересня іноземна преса пише про таке:

Як досягти сексуального успіху чоловікам

Чи чекає на людство нова фінансова криза

Хто став новою "жертвою" "Новачка"

"Найсмертельніша зброя" проти Путіна

Сила швидкого слова

Sun стверджує, що чим швидше говорить чоловік, тим більше його сексуальні успіхи.

Видання посилається на висновки французьких дослідників, які стверджують що хлопцям із високою швидкістю мовлення набагато легше справити позитивне враження на жінку. На думку експертів, це пов'язано з тим, що жінки сприймають це як прояв розумових здібностей.

Крім того, за словами дослідників, жінки більше довіряють таким чоловікам, адже "брехуни часто зупиняються, говорять повільно, а багато з них роблять помилки, коли виголошують когнітивно складні промови".

Крім того, вчені стверджують, відносно низький чоловічий голос також вважається більш привабливим для жінок, пише Sun, додаючи, що в експерименті вчених взяли участь 124 чоловіки, завданням яких було спокусити жінок.

Готуємось до кризи?

Independent пише про те, що 2020 року на світ чекає нова фінансова криза.

Видання посилається на прогноз експертів інвестиційного банку JPMorgan.

За словами фахівців, "рецесія" за два роки буде "не такою руйнівною, як 2008 року", коли обвал на фінансових ринках назвали найгіршим в історії.

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Водночас, вплив нової кризи буде достатньо суттєвим. Зокрема, очікується, що американські акції впадуть відразу на 20%.

"Більші зниження цін побачимо на енергетичному ринку, а також ринках недорогоцінних металів та фондових біржах країн, ринки яких розвиваються, як-от Бразилія, Росія, Індія чи Китай", - пише видання.

На думку аналітика Марко Колановича, наступну фінансову кризу спричинять "раптові розпродажі акцій комп'ютеризованими торговими системами". Тому, вважає фінансист, центральні банки мають заздалегідь подбати про те, що убезпечитись від економічної "депресії".

"Наступна криза також ймовірно призведе до соціальної напруги, схожої на ту, яка відбулась 50 років тому 1968 року", - каже пан Коланович.

Independent нагадує, що голова центробанку Британії попередив про можливість глобальної фінансової кризи, якщо Лондон та Брюссель не підпишуть угоду про "брекзит".

Російського балу в Лондоні не буде

"Російський бал дебютанток" в Лондоні став ще однією "жертвою" отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки, пише New York Times.

За словами організаторів, захід, який організовується переважно для доньок російських багатіїв, не відбудеться цього року через те, що чимало гостей не змогли отримати британську візу.

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"Влітку ситуація стала навіть гіршою через усіх цих отруєних та не отруєних шпигунів, і наприкінці серпня ми зрештою вирішили, що не будемо його проводити", - каже організатор Елізабет Смагін-Меллоні.

За концепцією пані Смагін-Меллоні, яка організовує такі бали з 2003 року, дівчата переносяться в останні роки царської Росії. Квиток коштує від 380 до 780 доларів, в залежності від відстані до танцювального майданчика.

Чоловіки мають одягнути військові мундири з золотою тасьмою, а жінки - вечірні сукні з тіарами.

"Думаю, що всі ці політики, перепрошую за слово, вони просто божевільні", - каже організатор і висловлює сподівання, що зможе провести наступний бал вже за рік чи два, "коли відносини між Британією та Росією покращаться ".

Путін боїться гумору?

"Найсмертельнішою зброєю" проти Путіна є гумор, пише Daily Mail, додаючи, що російські спецслужби допомагають світу "сміятися" над Кремлем.

"Стає дедалі зрозуміліше, що спроба вбивства британського громадянина Сергія Скрипаля та його доньки Юлії за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок" стала нескінченним переліком некомпетентності та головотества", - веде далі видання.

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На думку Daily Mail, інтерв'ю підозрюваних в спробі вбивства на російському ТБ продемонструвало, що російська військова розвідка "некомпетентна настільки, що це виглядає як фарс".

Видання зазначає, що навіть інтерв'юер "не могла приховати свою недовіру" до того, що їй казали "накачані головорізи, які претендували на роль поціновувачів англійської середньовічної архітектури".

"Це жахливий удар по таємничості такої організації, якщо її натреновані кілери стають посміховиськом в усьому світі", - зауважує видання.

Daily Mail вважає, що ця "сатирична війна" з Кремлем тепер відбувається на користь Лондона та радить готуватися до "токсичних викидів" у Москві, адже " є одна річ, яку не може терпіти Путін - коли над ним насміхаються".

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС