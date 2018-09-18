Огляд ЗМІ: яку роль у справі Манафорта зіграв київський перукар

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18 вересня іноземна преса пише про таке:

Як перукар став зіц-директором і що з того вийшло

Вплив справи Манафорта на Україну

Війна церков за Україну

"Типова тактика дезінформації" з боку Росії

Перукар-"мільйонер"

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Юристи або люди, чиїми документами користуються інші на власний розсуд, подекуди виступають в ролі зіц-директорів, тобто підставних осіб, на яких реєструють офшорні та інші фірми, пише Ендрю Крамер у статті для New York Times з посиланням на місцевих антикорупційних активістів.

Одним з таких людей, чиє ім'я зажило власним життям у фінансових паперах, виявився 34-річний київський перукар Євген Касеєв, на якого було відкрито багато компаній з рахунками, які обчислювалися десятками мільйонів доларів.

"Ім'я одного з клієнтів, який мав ділові стосунки з компанією, відкритою з використанням вкрадених документів Касеєва, могло нічого не значити для нього, але воно, безумовно, привернуло увагу американських слідчих: Пол Манафорт", - пише Крамер.

Манафорт, який протягом десяти років працював політичним консультантом в Україні, уклав угоду вартістю сотні тисяч доларів із компанією Neocom Systems Limited, зареєстрованою на перукаря.

Це лише один із прикладів застосування складних фінансових схем, які привернули увагу спеціального прокурора Роберта Мюллера і лягли в основу звинувачень проти пана Манафорта.

Справа Манафорта і Україна

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Чотири роки після Майдану Україна навряд чи наблизилася до розв'язання проблем з корупцією, якщо "навіть антикорупційних прокурорів викривають на зловживанні службовими повноваженнями для приватних цілей", пише журналіст Лінда Кінстлер у статті для Foreign Policy.

"Тому новини про те, що Манафорта визнали винним за вісьмома пунктами фінансового шахрайства, викликали певне збентеження та обережний оптимізм в Києві, де антикорупційні реформи Майдану не поспішають матеріалізуватися", - пише Кінстлер.

На її думку, справа колишнього радника Дональда Трампа Пола Манафорта підбадьорила місцевих антикорупційних активістів, і є певні ознаки того, що цей судовий процес "трохи схвилював" деяких українських можновладців.

Того ж дня, коли Манафорту були пред'явлені звинувачення, генпрокурор України Юрій Луценко зробив заяву про розслідування проти кількох колишніх чиновників адміністрації колишнього президента Віктора Януковича, які начебто брали участь в бізнес-оборудках з Манафортом.

"Але незавидний стан судової системи країни означає, що без допомоги закордонних учасників спільники Манафорта в Україні навряд чи зможуть побачити суд зсередини", - зауважує вона.

Курс на погіршення відносин у православ'ї

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На фоні погіршення відносини між Росією та Україною різко зіпсувалися і духовні відносини між два основними полюсами авторитету східного християнства, і псуватимуться далі, пише The Economist.

Суперечка може посилити позиції українського президента, який активно відстоює право України на "легітимну національну церкву", зауважує видання.

Як для політичної, так і для церковної влади в Москві "втрата" Україна стала б приниженням.

"Згідно з одним із підрахунків, приблизно половина загальної кількості парафій під контролем Московського патріархату - в Україні. Це аж ніяк не означає, що всі парафіяни або священики, які моляться в цих парафіях, мають сильну прихильність до Москви. Але духовний зв'язок між Москвою та Україною є одним з основних важелів російського впливу в Україні, що добре відоме президенту Володимиру Путіну, близькому другу і союзнику патріарха Кирила", - йдеться у статті.

Де докази?

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Свіжа порція звинувачень проти України з боку Росії через збиття пасажирського лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній не підкріплена доказами, вважають експерти, опитані Newsweek.

"Вони кажуть, що мають докази, але вони так і не надали їх незалежним спостерігачам. Це типова тактика дезінформації - робити голослівні заяви з тим, щоб їхні прихильники могли сказати: "Росія має докази"", - розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Як додає видання, на думку міжнародних спостерігачів, Росія часто представляє неправдиву інформацію як факт. Зокрема, російські спецслужби нещодавно намагалися звинуватити Україну в підготовці терактів за участі праворадикалів та членів угрупування "Ісламська держава".

"Аналітики зауважили тоді, що ці закиди були надуманими", - пише видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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