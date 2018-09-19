Молодь все частіше хоче бути трансгендером - огляд ЗМІ

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19 вересня іноземна преса пише про таке:

Кількість трансгендерів серед молоді різко зросла

У Римі засудили священика, який чіплявся до жінки

Стан свободи слова в Україні

Чергова жертва отруєння у Солсбері

Тренд на трансгендерів

Надмірна увага до гендерного питання та активна державна політика у цій сфері шкодить дітям, а зміну статі перетворює на тренд серед дівчат-підлітків, висловлює занепокоєння оглядач Daily Mail Сара Вайн.

Цього тижня британський Міністр у справах жінок та рівних можливостей Пенні Мордон доручила дослідити питання різкого збільшення кількості випадків зміни статі серед молоді. Зокрема, з 2009 року цей показник серед дівчат зріс на понад 4415%, пише видання.

Автор зазначає, що права трансгендерів так активно відстоюють зірки та політики, що це створює додатковий тиск на молодь.

"Для невинної та недосвідченої людини, що прагне уваги, зміна статі може почати здаватися привабливою ідеєю", - каже оглядач Daily Mail.

Автор каже, що раніше у пошуках самоідентифікації підлітки фарбували волосся, робили татуювання, тікали з дому, а зараз мають можливість на більш радикальні й незворотні кроки.

Вони дивляться на ідеалізацію "ікон-трансгендерів", на кшталт Кейтлін Дженнер, і роблять висновок, що теж зможуть стати частиною цієї спільноти.

Оглядач видання закликає суспільство взяти відповідальність за захист підлітків і стримати їх від кроків, які матимуть наслідки на все їхнє життя.

Домашній арешт для священика

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Священика англійської католицької церкви засудили до домашнього арешту за домагання до жінки в римському метро і побиття працівників поліції, повідомляє The Times.

Суд Риму виніс обвинувачувальний вирок отцю Петеру Слокомбе, який має провести два роки й вісім місяців у семінарії Ватикану і заплатити кожному з двох поліцейських, які постраждали від його дій, по 5 тис. євро.

Звинувачення на свою адресу священик спростовує.

Видання цитує представника правоохоронних органів, який повідомив, що Петер Слокомбе, який приїхав до Риму у відпустку, "кілька разів торкався" жінки в метро.

Тоді вона покликала поліцію. Та коли правоохоронці намагалися зупинити священика, він їх вдарив.

Адвокат Петера Слокомбе каже, що його підзахисний шокований, адже не зробив нічого незаконного. Вагон потягу метро, в якому він їхав, був переповнений. Через це йому довелося весь час тримати руки в кишенях, аби кишенькові крадії нічого в нього не вкрали.

Речник церкви, в якій служить засуджений священнослужитель каже, що досі подібних інцидентів не траплялося.

Українська журналістика під загрозою

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Українська журналістика під загрозою, а корупція і надалі продовжує грати провідну роль в країні, пише Independent.

Видання розповідає про справу журналістки-розслідувачки Наталії Седлецької, дозвіл на доступ до телефонних розмов якої Печерський райсуд Києва дав Генеральній прокуратурі.

"Це рішення суду дуже тривожить мене і воно створює прецедент", - сказала журналістка у коментарі виданню.

18 вересня стало відомо, що Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до даних з телефону журналістки.

Видання пише, що цей випадок матиме "суттєвий вплив" на свободу слова, а також спроби подолати "системну корупцію" в Україні.

Рішення українського суду засудили в США та ЄС, зазначивши, що ЗМІ "роблять значний внесок у боротьбу з корупцією в Україні".

Видання нагадує, що за чотири роки після антиурядових протестів на Майдані, в Україні було вбито десять журналістів. Багатьох переслідує влада.

Жертва отруєння: Росія здатна на все

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"Володимир Путін намагався вбити мене отрутою для щурів у ресторані в Солсбері", - під таким заголовком публікує статтю The Sun, в якій модель російського походження розповідає історію чергового отруєння в британському містечку.

У неділю до місцевого ресторану Prezzo викликали швидку після того, як подружжю стало зле під час вечері.

Постраждалими виявились 30-річна російська модель Анна Шапіро і її чоловік 42-річний Алекс Кінг.

Жінка розповідає, що знайшла свого чоловіка на підлозі в туалеті ресторану "з піною в роті". Згодом їй теж стало зле. Обох забрали до лікарні. Пана Кінга і досі не виписали. Він перебуває у штучній комі.

Можливість отруєння нервовим агентом Новачок поліція виключила, проте модель заявляє, що її намагався отруїти російський президент - "так само, як і Скрипалів".

Пані Шапіро каже, що її батько служив військовим у Росії, а сама вона нещодавно переїхала до Лондона після серії погроз життю.

"На мене полювали посібники Путіна. Вони хочуть моєї смерті, тому що я проти Путіна і зрадила свою країну. Росія здатна на все", - цитує The Sun жінку.

За версією слідства, подружжя могли отруїти стрихніном. Офіційні результати аналізів наразі не оприлюднено.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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