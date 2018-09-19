Молодь все частіше хоче бути трансгендером - огляд ЗМІ
19 вересня іноземна преса пише про таке:
- Кількість трансгендерів серед молоді різко зросла
- У Римі засудили священика, який чіплявся до жінки
- Стан свободи слова в Україні
- Чергова жертва отруєння у Солсбері
Тренд на трансгендерів
Надмірна увага до гендерного питання та активна державна політика у цій сфері шкодить дітям, а зміну статі перетворює на тренд серед дівчат-підлітків, висловлює занепокоєння оглядач Daily Mail Сара Вайн.
Цього тижня британський Міністр у справах жінок та рівних можливостей Пенні Мордон доручила дослідити питання різкого збільшення кількості випадків зміни статі серед молоді. Зокрема, з 2009 року цей показник серед дівчат зріс на понад 4415%, пише видання.
Автор зазначає, що права трансгендерів так активно відстоюють зірки та політики, що це створює додатковий тиск на молодь.
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"Для невинної та недосвідченої людини, що прагне уваги, зміна статі може почати здаватися привабливою ідеєю", - каже оглядач Daily Mail.
Автор каже, що раніше у пошуках самоідентифікації підлітки фарбували волосся, робили татуювання, тікали з дому, а зараз мають можливість на більш радикальні й незворотні кроки.
Вони дивляться на ідеалізацію "ікон-трансгендерів", на кшталт Кейтлін Дженнер, і роблять висновок, що теж зможуть стати частиною цієї спільноти.
Оглядач видання закликає суспільство взяти відповідальність за захист підлітків і стримати їх від кроків, які матимуть наслідки на все їхнє життя.
Домашній арешт для священика
Священика англійської католицької церкви засудили до домашнього арешту за домагання до жінки в римському метро і побиття працівників поліції, повідомляє The Times.
Суд Риму виніс обвинувачувальний вирок отцю Петеру Слокомбе, який має провести два роки й вісім місяців у семінарії Ватикану і заплатити кожному з двох поліцейських, які постраждали від його дій, по 5 тис. євро.
Звинувачення на свою адресу священик спростовує.
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Видання цитує представника правоохоронних органів, який повідомив, що Петер Слокомбе, який приїхав до Риму у відпустку, "кілька разів торкався" жінки в метро.
Тоді вона покликала поліцію. Та коли правоохоронці намагалися зупинити священика, він їх вдарив.
Адвокат Петера Слокомбе каже, що його підзахисний шокований, адже не зробив нічого незаконного. Вагон потягу метро, в якому він їхав, був переповнений. Через це йому довелося весь час тримати руки в кишенях, аби кишенькові крадії нічого в нього не вкрали.
Речник церкви, в якій служить засуджений священнослужитель каже, що досі подібних інцидентів не траплялося.
Українська журналістика під загрозою
Українська журналістика під загрозою, а корупція і надалі продовжує грати провідну роль в країні, пише Independent.
Видання розповідає про справу журналістки-розслідувачки Наталії Седлецької, дозвіл на доступ до телефонних розмов якої Печерський райсуд Києва дав Генеральній прокуратурі.
"Це рішення суду дуже тривожить мене і воно створює прецедент", - сказала журналістка у коментарі виданню.
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18 вересня стало відомо, що Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до даних з телефону журналістки.
Видання пише, що цей випадок матиме "суттєвий вплив" на свободу слова, а також спроби подолати "системну корупцію" в Україні.
Рішення українського суду засудили в США та ЄС, зазначивши, що ЗМІ "роблять значний внесок у боротьбу з корупцією в Україні".
Видання нагадує, що за чотири роки після антиурядових протестів на Майдані, в Україні було вбито десять журналістів. Багатьох переслідує влада.
Жертва отруєння: Росія здатна на все
"Володимир Путін намагався вбити мене отрутою для щурів у ресторані в Солсбері", - під таким заголовком публікує статтю The Sun, в якій модель російського походження розповідає історію чергового отруєння в британському містечку.
У неділю до місцевого ресторану Prezzo викликали швидку після того, як подружжю стало зле під час вечері.
Постраждалими виявились 30-річна російська модель Анна Шапіро і її чоловік 42-річний Алекс Кінг.
Жінка розповідає, що знайшла свого чоловіка на підлозі в туалеті ресторану "з піною в роті". Згодом їй теж стало зле. Обох забрали до лікарні. Пана Кінга і досі не виписали. Він перебуває у штучній комі.
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Можливість отруєння нервовим агентом Новачок поліція виключила, проте модель заявляє, що її намагався отруїти російський президент - "так само, як і Скрипалів".
Пані Шапіро каже, що її батько служив військовим у Росії, а сама вона нещодавно переїхала до Лондона після серії погроз життю.
"На мене полювали посібники Путіна. Вони хочуть моєї смерті, тому що я проти Путіна і зрадила свою країну. Росія здатна на все", - цитує The Sun жінку.
За версією слідства, подружжя могли отруїти стрихніном. Офіційні результати аналізів наразі не оприлюднено.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг
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