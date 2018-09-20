Financial Times: чи повертатиме Україна "борг Януковича" Росії?

Копирайт изображения Sasha Mordovets/Getty Images Image caption Чи доведеться Україні повертати кредит, про який Янукович домовився з Путіним у 2013 році?

У четвер, 20 вересня, міжнародна преса пише про таке:

"Одіозний" борг Януковича

Міграційний "хаос" у Британії

Як змінити "сексуальну ДНК"

Чи можливо вилікувати хворобу Альцгеймера

Чи повертатиме Україна російський кредит?

Financial Times пише про те, що справа про російський кредит Януковича може призвести до створення юридичної концепції щодо "одіозного боргу", а саме "коли сумнівний режим чи правитель позичає гроші для власної вигоди, але звалює цей тягар на народ країни".

За справою про кредит у 3 млрд доларів, який Росія надала колишньому президенту Віктору Януковичу 2013 року і яку тепер розглядатимуть в судах Лондона, уважно спостерігають інвестори та емітенти суверенних облігацій, адже судова ухвала може мати важливі наслідки для міжнародного бізнесу.

"Це одна з найбільших справ про суверенний борг, навіть в міжнародному праві, яку я коли-небудь бачив. Класичним аргументом одіозного боргу є те, що уряд не є справжнім представником народу країни, але ніхто ніколи з цим аргументом не погоджувався. Та ця справа може це змінити", - каже професор юриспруденції Міту Гулаті.

Видання нагадує, що Україна не виплатила борг у квітні 2015 року, аргументуючи це тим, що Москва змусила Київ прийняти фінансову допомогу, а згодом "вдерлася" на територію країни, що призвело до економічних проблем.

"Уявіть, що ви берете в банку позику на придбання ресторану, але банк нервує через те, що ви можете перемістити свій бізнес. Тому він надсилає свою команду, яка спалює кухню для того, щоб ви нікуди не з'їжджали. Тепер ви не можете повернути борг, оголошуєте про дефолт, а банк збирається стати власником ресторану", - метафорично пояснює сутність справи експерт Томоті Еш.

Попри те, що 2017 року лондонський суд підтримав позицію Росії, минулого тижня апеляційний суд "несподівано" скасував це рішення - саме в той час, коли британські газети писали про отруєння в Солсбері.

"Це не мало б впливати на суддів, але судді також люди", - цитує юриста-міжнародника Financial Times.

Міграційна криза в Британії: "серйозний провал"

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Мігранти часто потрапляють до Британії, ховаючись у вантажівках, які прямують із Франції

Sun б'є на сполох через те, що кількість нелегальних мігрантів в Британії збільшується на 70 тисяч щорічно. Аналітичний центр Migration Watch звинувачує Міністерство внутрішніх справ у "серйозному провалі" на кордоні та закликає ввести ідентифікаційні картки для припинення "хаосу" в країні.

За даними організації, в країну щорічно нелегально в'їжджають близько 105 тисяч людей, але влада в змозі депортувати лише третину з них.

"Масштаб нелегальної імміграції до Британії є скандалом, який триває вже занадто довго. Він підриває прийняття суспільством справжніх біженців та шкодить взаєминам у суспільстві в цілому", - переконаний голова Migration Watch лорд Грін.

Своєю чергою, Міністерство внутрішніх справ "не визнає" висновків аналітиків, стверджуючи, що кількість нелегальних іммігрантів "неможливо визначити напевно".

За оцінками експертів, минулого року в Британії проживали близько 1 млн нелегальних іммігрантів, "яких навряд чи коли-небудь можна буде депортувати з країни", пише Sun.

Як покращити стосунки? Відповідь у ДНК

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Наше сприйняття кохання, інтимності та сексу пов'язано з тим, як поводились батьки, пише Daily Mail.

"Для більшості з нас думки про сексуальне життя наших батьків є дуже некомфортними, але розуміння цих відносин, які нас формували, може стати ключем, що відкриє нам розуміння самих себе", - додає видання.

На думку доктора Еріки Шварц, яка вже понад 30 років допомагає парам налагодити стосунки, наша "сексуальна ДНК" передається нам через покоління, і якщо нас щось не задовольняє в стосунках, то потрібно поглянути на сімейну історію.

Експерт радить жінкам у стосунках дотримуватися балансу між занадто великими проявами любові та абсолютною неемоційністю. Задля розв'язання проблем не варто вступати в суперечки. Водночас, неефективним буде й "холодна війна".

"Мовчазне лікування призведе лише до утворення ще більшої безодні між вами. Переконайтесь, що ваші дії є чесними, людяними та добрими. Якщо він вас не слухає, наполягайте на терапії, або, якщо нічого не допомагає, подумайте над тим, чи не добіг кінця ваш шлюб", - каже пані Шварц.

Доктор вважає, що ніколи не пізно позбутися негативних моделей поведінки у відносинах.

"Спочатку думайте про те, як ви б хотіли почуватися у ваших інтимних стосунках і який месидж ви хочете передати дітям чи навіть онукам", - каже пані Шварц та закликає батьків залишати нащадкам позитивну спадщину.

Ліки проти хвороби Альцгеймера

Копирайт изображения SPL Image caption Різниця в активності нейронів мозку хворого на Альцгеймер і здорової людини

Вчені можливо знайшли спосіб лікування хвороби Альцгеймера, пише Daily Mirror.

Американські дослідники оприлюднили результати дослідження, які дозволяють припустити, що знищення так званих "зомбі" клітин - дефектних клітин, які більше не можуть репродукувати себе чи виконувати свої нормальні функції, але водночас не можуть померти - може призвести до зниження когнітивного занепаду.

Вчені провели дослідження на мишах, в яких штучно імітувались симптоми хвороби Альцгеймера, та встановили, що вилучення "зомбі" клітин значно покращує здоров'я тварин.

"Коли ми видалили старі клітини, ми встановили, що хворі тварини відновлювали здатність запам'ятовувати, позбувались ознак запалення, у них не виникало нейрофібрилярних клубків і вони зберігали нормальну масу мозку", - каже керівник дослідження Тайлер Бусіан.

За словами вчених, результати дослідження допоможуть діагностувати та лікувати хворобу Альцгеймера та подібні захворювання, пише Daily Mirror.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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