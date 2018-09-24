Геополітичне розлучення сторіччя: огляд преси про відносини Києва та Москви

Сьогодні в огляді світової преси:

Як Путін "трансформує" Україну

Найбільший виборчий невдаха світу

Чому британські студенти не вживають алкоголь

Перший одностатевий шлюб у королівській родині

"Геополітичне розлучення"

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Washington Post пише про те, як "путінська війна трансформує Україну". На думку видання, "нескінченний конфлікт" змінює ставлення українців до Росії та зрештою призведе до "геополітичного розлучення сторіччя".

Видання зазначає, що вже зараз товарообіг між Києвом та Москвою, економіки яких були поєднані ще з середньовіччя, суттєво знизився. Індія стала головним покупцем українських харчових продуктів, а українська церква може незабаром стати незалежною.

Водночас, веде далі Washington Post, колись потужний культурний вплив Росії "також зникає". Зокрема введено квоти на українську музику на радіо та заборонено чимало ТБ каналів через звинувачення у трансляції "російської пропаганди".

Втім, зазначає видання, зараз відбуваються "глибинні, тектонічні зміни". Зокрема, все більше українців переходять з російської на рідну мову та вважають себе "європейцями", а різні регіони розвивають тісніші зв'язки.

"За іронією долі, російське вторгнення, план якого був покарати прозахідний український уряд, підштовхнув країну у цілком протилежному напрямку", - зазначає видання, додаючи, що політика Кремля перетворила Україну на ворога.

"Україна є чудовим нагадуванням про те, що насильство може мати непередбачувані наслідки, та про те, що короткострокова перемога може призвести до довгострокової поразки", - підсумовує Washington Post.

Виборчий антирекорд

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Guardian пише про людину, яка програла найбільше виборів у світі. 67-річний канадець Джон Турмел готується до своєї 96-ї передвиборчої кампанії не зважаючи на те, що програв усі попередні.

Свої перші вибори він програв ще 1979 року. З того часу він балотувався до місцевих рад та навіть парламенту, зрештою встановивши своєрідний антирекорд. Він часто висувався як незалежний кандидат, а кількість голосів у його підтримку знаходиться в "дикому" діапазоні - від 11 до 4500.

Втім, навіть набувши прізвисько "найбільшого політичного лузера", пан Турмел продовжує балотуватися та відстоювати свою головну ідею - легалізацію азартних ігор. Крім того, він пропонує узаконити вживання наркотиків і проституцію.

Серед економічних положень його програми є заклик скасувати відсоткову ставку за користування кредитами.

"Я зрозумів, що мушу користуватись будь-якою можливістю аби пояснити, як ми можемо врятуватись від бідності, що викликана нестачею грошей. У нас чимало багатств, велика кількість їжі, одягу. У нас просто не вистачає грошей щоб купити їх", - каже вічний кандидат.

Виборча стратегія пан Турмела спочатку полягала в тому, щоб ходити по домівках та агітувати за себе. Останнім часом він дещо змінив підхід і став з'являтися на всіх дебатах, навіть на тих, на які не був запрошений. Попри те, що його часто виводила звідти поліція, він вважає, що тактика спрацювала.

"Я ні про що не шкодую. Як для людини без грошей, яка заробляє на життя переважно виграшами в нелегальні азартні ігри, чому мені має бути за щось соромно?" - цитує пана Турмела Guardian.

Непитущі студенти

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Понад 20% британських студентів взагалі не вживають алкоголь, пише Independent. Видання посилається на новітнє дослідження, яке встановило, що висока ціна на навчання та бажання отримувати добрі оцінки призвели до того, що все менше молоді ходить розважатися до пабів чи нічних клубів.

Навіть більше, майже чверть опитаних студентів вважають, що навчальні заклади мають організовувати більше безалкогольних соціальних подій.

"Зрозуміло, що алкогольні звички студентів змінились, при цьому відносно велика частина є зовсім непитущими", - каже віце-президент Національного союзу студентів Ева Кроссан.

"Для багатьох реальність полягає в тому, що вони менше гуляють та більше навчаються через великі борги за навчання та тиск, пов'язаний із цим."

Втім, до остаточної перемоги над "зеленим змієм" у студентському середовищі ще далеко, зазначає Independent, адже майже 80% опитаних студентів вважають п'янку частиною університетської культури.

Нетрадиційне весілля в королівській родині

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Daily Mail пише про непересічне весілля члена королівської родини - лорд Івар Мантбаттен побрався із чоловіком. Кузен королеви, розлучений батько трьох дітей, одружився зі своїм коханим Джеймсом Койлом два роки після того, як зробив публічну заяву про свою гомосексуальність.

"Однозначно, ніколи раніше не було подібного весілля. Це перший випадок у великій королівській родині", - зазначає видання. Церемонію відвідали 60 гостей, зокрема, три "горді" дочки та колишня дружина. Хор співав серенади, а гостей пригощали улюбленим шампанським Черчилля - Pol Roger та вишуканими стравами, зокрема морським чортом.

"Молодята" збираються провести свій медовий місяць в Греції чи Хорватії. Щоправда, дата подорожі ще невідома, пише Daily Mail.

Огляд підготувавІлля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.

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