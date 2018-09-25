На Азовському морі може бути "вибух" - іноземні ЗМІ

Про напруженість в Азовському морі, застосування генної інженерії для боротьби з москітами і створення музичних плейлистів - в огляді іноземних видань від 25 вересня:

Як Азовське море стає "гарячою зоною"

Що дали самицям москітів, аби вони вимерли

Що станеться, якщо восьминогам дати екстазі

І як ДНК вплине на Spotify плейлист

Війна на морі?

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На п'ятому році війна між Україною та Росією, яка досі обмежувалася наземними військовими діями за контроль над Донбасом, ризикує перекинутися на Азовське море, йдеться у статті на аналітичній платформі Stratfor.

Видання пояснює, що після втрати Криму Азовське море стало критично важливим для української економіки, оскільки через нього проходить 80% експорту.

Посилення військової присутності обох країн в Азовському морі було частково спровоковано рішенням Москви побудувати міст, який з'єднав Кримський півострів з Росією. Зокрема висоту мосту не дозволяє прохід суден типу Panamax, на які у 2016 році припадало 23% перевезень. Проблема посилилася після липня 2017 року, коли Росія почала блокувати прохід суден у напрямку до і від українських портів на Азові.

"Міст дозволив Росії переслідувати українські судна, - пише Stratfor. - Напруженість, що зростає, може цілком призвести до вибуху в Азовському морі, особливо, якщо Сполучені Штати матимуть вплив на конфлікт".

На думку видання, хоча Росія має більшу військову присутність на морі, тверда підтримка Києва з боку США може змінити ситуацію.

Гени проти москітів

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Як з'ясували науковці, з допомогою певної "генетичної зброї" москітів можна модифікувати так, що у самиць з'являться яєчка, і популяції цих комах впевнено посунуть в напрямку зникнення, пише The Times.

Зокрема, вчені "відредагували" частину гену одного з видів москітів, що призвело до повного винищення їхніх популяцій в лабораторії, повідомляє видання.

"Як стверджують британські вчені, ця робота стала найбільш перспективним прикладом застосування "генного драйву" москітів, тобто генетично розробленого інструменту, який поширює катастрофічні мутації при репродукції певного виду, що перетворює його на потужну зброю у боротьбі з малярією", - розповідає The Times.

Таким чином під час лабораторних дослідів цей механізм вперше поборов природній еволюційний захист москітів, зауважує видання. Втім, інші дослідники стверджують, що буде непросто ефективно застосувати цей підхід в умовах дикої природи.

Екстазі, восьминоги та люди

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Якщо восьминогам дати екстазі (MDMA), як це зробили вчені, то ці розумні головоногі з репутацією асоціальних, схоже, стають більш прихильними до родичів, пише NY Times.

"Попри те, що восьминоги мають вигляд космічних прибульців, насправді вони від нас не настільки й відрізняються", - стверджує співавтор дослідження, нейробіолог Гюль Дьолен з Медичної школи Університету Джона Гопкінса.

Вчені також з'ясували, що як люди, так і восьминоги частково використовують стару систему обміну повідомленнями, яка застосовується в соціальній поведінці та посилюється із застосуванням MDMA.

"Ці спільні наслідкові риси, можливо, збереглися для зменшення страху та забезпечення соціальної поведінки. На основі попередніх висновків автори вважають, що восьминоги уособлюють перспективну модель для вивчення впливу MDMA на мозок людини, лікування посттравматичного синдрому та кращого розуміння того, як мозок розвився і додумався до соціальної поведінки", - пояснює видання.

ДНК і плейлисти

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Музичний стрімінг-сервіс Spotify вирішив скористатися шаленою популярністю генеалогічних розвідок і відтепер пропонує спеціальні добірки пісень на основі ДНК-тестів користувачів, пише Esquire.

Втім, "не все так жахливо та антиутопічно", додає видання.

Spotify та найбільша комерційна генеалогічна компанія світу Ancestry уклали угоду, за якою користувачі можуть прив'язати результати ДНК-тестів до своїх музичних профайлів.

Тому Spotify лише підбирає музику з тих регіонів, з яких історично походять ті користувачі, які пройшли ДНК-тест від Ancestry.

"Як нам допомогти людям пізнати власну культуру не лише через читання? Музика здавалася очевидною відповіддю", - розповів Вініт Мера, виконавчий віце-президент Ancestry.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС.

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