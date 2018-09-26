Світу загрожує "глобальний безлад" через Трампа - NYT

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26 вересня іноземна преса пише про таке:

"Глобальний безлад" і ООН

Мілленіали і міцніші шлюби

Управлінська дилема

Білуга в Темзі

"Глобальний безлад" і ООН

Дональд Трамп знову змусив світових лідерів замислитися над перспективою "глобального безладу", що загрожує світу, пише New York Times.

Саме так посол Франції в ООН Франсуа Делатр охрестив загрозу, коли США заявили про свій вихід з Угоди про іранську ядерну програму у травні цього року. Відтоді країна виходила з одного органу ООН за іншим, щоразу поглиблюючи свої наміри приймати рішення незалежно від міжнародної організації.

Видання коментує відкриття щорічної Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку і зазначає, що участь американського президента у заходах програми ще не свідчить про його готовність повертатися до міжнародної співпраці.

Газета цитує представника ООН, який координує програми із захисту прав людини, Луї Шарбонно, який каже, що дії американського президента є "закидом в бік інституцій, що відіграють найважливішу роль в моніторингу та притягненні до відповідальності за найтяжчі порушення".

"Дональд Трамп перебуває на посаді два роки, і досі залишається джерелом збентеження", - пише New York Times.

Для врегулювання найбільш серйозних конфліктів, що обговорюватимуться на цій Асамблеї, бракує США, як лідера, кажуть дипломати.

І хоча в певних питаннях міжнародної співпраці Вашингтон бере на себе цю роль, як, наприклад, у випадку з впровадженням ембарго на поставки зброї до Південного Судану, коли йдеться про ООН, адміністрація Дональда Трампа стоїть осторонь, підсумовує видання.

Міленіали і міцніші шлюби

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Міленіали будують міцніші шлюби за своїх батьків, пише Bloomberg.

Дослідження професора соціології Філіпа Коена з Університету Меріленду показало, що молоді подружжя мають інший підхід до стосунків у порівнянні з бейбі-бумерами, які одружувалися у більш ранньому віці, розлучалися, а потім одружувалися вдруге.

"Покоління Х та особливо мілленіали більш прискіпливо обирають того, з ким збудувати шлюб, пов'язуючи життя з партнером у більш пізньому віці, коли питання освіти, кар'єри і фінансів вже влаштовано", - пише видання.

Так, кількість розлучень у США впала на 18% у період між 2008 та 2016 роками, свідчать результати дослідження.

"Зміна (тренду - Ред.) серед молодих людей особливо вражає. Характеристики сучасних молодих подружніх пар свідчать про подальше стійке зниження рівня розлучень протягом найближчих років", - цитує видання професора соціології з Університету Боулінг Грін, що в Огайо, Сьюзан Браун.

Однією з причин тенденції пан Коен називає те, що нині люди одружуються пізніше і мають кращу освіту.

"Шлюб все більше стає питанням набуття статусу, замість того, щоб бути чимось, на що люди йдуть незалежно від того, чим займаються в житті", - каже автор дослідження.

Управлінська дилема

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Новина про те, що співзасновники фотосервісу Instagram Кевін Систром і Майк Крігер йдуть з власної компанії, є яскравим свідченням реалій управлінської дилеми, коли йдеться про придбання чи поглинання однієї фірми іншою, пише оглядач Financial Times Ендрю Гілл.

"Більшість підприємців з часом починають відчувати дискомфорт в адаптації до культури більшої групи, яка придбала компанію, яку вони заснували", - пише він.

У 2012 році Facebook придбала Instagram за мільярд доларів.

Оглядач видання висловлює здивування тим, що Систрома та Крігера "вистачило" на шість років. А для того, щоб конфлікти між керівництвом двох компаній вийшли на поверхню, знадобилося так багато часу.

Автор наводить приклад засновника Стюарда Баттерфілда, який пішов з Yahoo через три роки після того, як компанія придбала його мобільний додаток Flickr.

Те, що співзасновникам Instagram знадобилося вдвічі більше часу, можна вважати компліментом на адресу управлінській культурі Facebook або ж "солодким" умовам, які менеджмент Facebook запропонував співзасновникам.

Наразі, перед Facebook стоять два виклики: втримати популярність Instagram на попередньому рівні, впроваджуючи нові сервіси, та задовольняти вимоги та потреби розробників, підсумовує оглядач Financial Times.

Білуга в Темзі

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В Темзі, біля англійського містечка Грейвзенд, помітили білугу - за півтори тисячі кілометрів від її природного осередку розповсюдження в Арктиці, повідомляє Guardian.

Світлини і відео тварини з'явилися в мережі по обіді у вівторок. Експерти кажуть, що виглядає так, ніби вона загубилася, але пересувається впевнено.

За словами координаторів річкових патрулів, білуга у водах Британії - доволі рідкісне явище. Востаннє подібний випадок стався три роки тому.

"Це арктичний вид і зазвичай, його можна зустріти біля берегів Гренландії чи Свалбарду", - цитує видання координаторку Британського загону драйверів-рятувальників Джулію Кейбл.

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