У Британії бракує місць для поховань - огляд ЗМІ

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У понеділок, 1 жовтня, іноземна преса пише про таке:

Інцидент на лондонському цвинтарі - що з небіжчиками?

Невдалий референдум - відмова Македонії від західного шляху?

Британська відповідь на арктичні зазіхання Росії

Російські газові амбіції - привід для українсько-польської співпраці

Чи бракує місця для поховань?

Після того, як в одному з парків Лондона поблизу кладовища знайшли людські кістки, заговорили про нову проблему британської столиці - брак місць на цвинтарях, пише Guardian.

На думку активістів, знахідка може означати, що на кладовищі Тоттенхем Парк в північному Лондоні викопують старі могили, аби звільнити місце під нові поховання.

Видання цитує медичного працівника Девіда Джонсона. За його словами, на цьому кладовищі були поховані п'ятеро його родичів, проте у 2005 році над двома з могил з'явилися мармурові пам'ятники з іменами невідомих йому людей.

Він стверджує, що так і не отримав відповіді від керівництва кладовища, що сталося з рештками його родичів, що спочивали в цих могилах.

Як пише Guardian, у Британії насправді відчувається певний брак місць для поховання. А за оцінками попереднього уряду, вже за 10-15 років в країні не буде де ховати померлих.

Свого часу навіть була ініціатива поглибити могили для поховання декількох небіжчиків один над одним. Проте схвалення така пропозиція так і не отримала, зазначає видання.

У Британії кремують 4 з 5 померлих. Але попит на "традиційні" поховання є високим серед мусульманських спільнот через релігію, пише Guardian.

Керівництво кладовища Тоттенхем Парк, яке, до речі, є одним з найбільших кладовищ для турків-кіпріотів, стверджує, що знайдені кістки належать тваринам. Попри заяви Скотланд-Ярду, що експертиза підтвердила їх людське походження.

Македонці не хочуть нового імені

Референдум щодо зміни назви Македонії, що відбувся 30 вересня, мав відкрити країні шлях до НАТО та ЄС.

Проте на дільницях з'явилися тільки 37% виборців. Можливо, тим вони поховали шанс країни приєднатися до "Західного клубу" на роки вперед, пише Washington Post.

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На референдумі мешканці мали висловити свою думку щодо угоди з Грецією, яка б змінила назву республіки на Північну Македонію в обмін на відкликання Грецією свого вето щодо вступу країни до НАТО чи ЄС.

За словами видання, за кампанією, що передувала референдуму, уважно стежили як на Заході, так і в Кремлі.

Голосування фактично визначало геополітичний напрямок руху для Балканського регіону під час напруженого змагання між НАТО та Росією щодо впливу в Європі.

Газета додає, що, посилаючись на факультативність референдуму, македонський глава уряду Зоран Заєв заявив, що і надалі продовжить зусилля щодо ухвалення конституційних змін, що прописані в угоді з Грецією.

Націоналістичні сили в країні - навіть ті, які декларують прозахідне спрямування, - наполягають, що компроміс щодо назви республіки є "неприпустимим приниженням" з боку Греції.

Видання також наводить думку аналітиків, які вважають, що кампанія, що передувала референдуму, відчувала на собі вплив дезінформації, в тому числі російського походження.

Британські арктичні війська

Британія збирається збільшити військову присутність в Арктиці, аби протистояти російській агресії, пише Daily Mail з посиланням на міністра оборони Гевіна Вільямсона.

Кожної зими контингент з 800 британських морських піхотинців та спецпризначенців буде розміщуватись на військовій базі в Норвегії і співпрацюватиме там з норвезькими, американськими та нідерландськими військовими.

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Як пише видання, це рішення може бути пов'язане з розконсервацією Росією радянських військових баз в Арктиці.

Танення полярного льоду відкриває щороку все більший доступ до раніше недосяжних арктичних регіонів, пише видання, підгодовуючи гонитву держав за контролем над полярною територією та ресурсами.

На думку міністра, Британія має демонструвати свою присутність в регіоні заради захисту власних інтересів.

Гевіна Вільямсон також оголосив, що Британський Центр урядового зв'язку - спецслужба, що відповідає за радіоелектронну розвідку та захист інформації, - розробила нову програму підготовки підлітків, які б згодом могли стати на захист кібернетичної безпеки держави.

Газові амбіції як привід для співпраці

Бажання Росії збільшити свою частку в європейському ринку скрапленого газу становить неабияку небезпеку як для Польщі, так і для України, пише профільне польське видання Energetyka24.

Видання нагадує, що в планах Росії зайняти 20% світового ринку скрапленого газу до 2035 року: цей сценарій також передбачає будівництво LNG-терміналу на Балтиці.

Його пропускна здатність становитиме 10 мільйонів тонн газу на рік, з можливістю розширення до 15 мільйонів тонн. Видання зазначає, що це великі обсяги, адже зараз Росія здатна виробляти близько 21 мільйона тонн скрапленого газу на рік.

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За планом Росії, газ через цей термінал переважно прямуватиме до Іберійського півострова, Британії, Індії та Латинської Америки.

Але Москва захоче скористатися його можливостями і для безпосереднього впливу на регіональний ринок, вважає видання.

Отже, скраплений російський газ може через спотові ринки потрапити і до польського LNG-терміналу в місті Свиноустя. На думку видання, це було б корисно для Польщі.

"Сам по собі російський ресурс не є носієм зла, від якого потрібно безумовно відмовлятися", - пише видання і додає, що якщо рівень споживання російського газу займає лише невелику частку, це унеможливлює будь-який політичний тиск з боку постачальника.

З іншого боку, додає сайт, побудова балтійського терміналу, разом з обома Північними Потоками та Турецьким Потоком, є черговим етапом на дорозі до позбавлення України транзиту російського газу.

На думку видання, це відкриває інші можливості енергетичної співпраці між Польщею та Україною, беручи до уваги, що перша давно мріє стати регіональним газовим хабом.

І наявна інфраструктура та політична ситуація цьому сприятимуть.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.

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