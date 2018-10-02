Західні ЗМІ: чому для британського уряду ЄС схожий на СРСР

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голова британської дипломатії порівняв СРСР та ЄС

Читайте в огляді західної преси за 2 жовтня:

Скандальна заява голови МЗС Британії

Рецепт успіху Азнавура

Непросте слово "вибач"

Менше роботи - кращі результати

Британському міністру радять почитати підручник з історії

Необережні слова міністра закордонних справ Великої Британії Джеремі Ханта про схожість ЄС і СРСР спровокували шквал критики в країні і поза нею.

Як пише Times, цієї неділі Хант заявив, що намагання Брюсселя "покарати" Лондон через бажання вийти зі складу ЄС схоже на те, як в СРСР намагались зупинити громадян, які хотіли виїхати за межі радянської держави.

Такі слова у Британії назвали недостойними міністра закордонних справ. Зокрема так вважає колишній дипломат Пітер Рікеттс.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеремі Хант отримав шквал критики за своє порівняння

Не змовчали і за кордоном. Витяніс Андрюкайтіс, литовський політик, який нині обіймає посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я, вдався до сарказму, щоб пояснити британському міністру різницю між Радянським Союзом і ЄС, пише Times.

"Шановний Джеремі Хант. Я народився у радянському гулагу і кілька разів за своє життя був ув'язнений КДБ. З радістю роз'яснив би вам основні відмінності між ЄС і Радянським Союзом. Як і те, чому ми покинули СРСР", - написав Андрюкайтіс.

Посол Латвії у Британії заявила, що ЄС приніс її країні процвітання, рівність, економічне зростання та повагу після того, як радянська влада десятиліттями руйнувала життя людей.

Тим часом у Брюсселі Ханту порадили вивчати історію, зазначає газета.

"Я б сказав, з повагою, що відкривання підручника з історії час від часу пішло б усім нам на користь, і зокрема міністрам закордонних справ", - цитує Times речника Єврокомісії Маргарітіса Шінаса.

Всередині британського уряду теж є незадоволені словами Ханта.

"Один впливовий міністр припустив, що він поставив власні амбіції вище національних інтересів і своєї посади міністра закордонних справ", - цитує неназваного посадовця видання.

Рецепт успіху Азнавура

Французька Liberation у редакційній статті пише про те, як хлопець на ім'я Шарль Азнавур досяг неймовірного успіху на сцені й поза нею завдяки наполегливості.

На думку видання, співак і актор, який помер на 95-му році життя, став "символом епохи, яку ті, кому ще немає 20 років, можуть навіть не знати".

"З висоти свого невеликого зросту Шарль Азнавур домінував у 60-х роках завдяки пісням, які стали майже національними гімнами, їх ми на повний голос співаємо й досі у барах і під час зустрічей з друзями вдома", - пише Liberation.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Всесвітньо відомий французький співак та актор Шарль Азнавур помер у віці 94 років

Газета називає Азнавура втіленням тріумфу простої людини без будь-якої підтримки чи протекції, але з неймовірним прагненням досягти успіху і визнання.

Liberation згадує, що в 1960 році, коли йому було вже за 30, Азнавура вважали другорядним співаком із двома чи трьома піснями, які варті уваги. Однак зрештою йому вдалося переконати публіку в своєму таланті і продати понад 100 мільйонів альбомів.

"Він вистояв перед натиском критиків, аби перетворитися на найбільш пізнаваного французького співака у світі", - пише газета.

В іншій статті Liberation зауважує, що рецептами успіху Азнавура були мелодія і ностальгія.

"Виконавець балад, який умів вживатися в різні ролі, залишав свої пісні старішати, немов хороше вино. І шукав щоразу новий спосіб розповісти про свою любов через плавне і сентиментальне виконання", - пише газета.

І додає: співаку також вдалося утворити тонкий зв'язок між літературою і піснями завдяки "майже маніакальному" використанню літературних цитат і тонкощів французької мови.

Непросте слово "вибач"

New York Times пише про те, скільки разів британським залізничникам довелося просити вибачення цього року через постійні затримки і скасування потягів.

Для підрахунку був створений сайт Sorryfortheinconvenience.co.uk, де зібрані дані з Twitter-сторінок 25 британських залізничних компаній. Сайт, заснований веб-дизайнером Омідом Кашаном, якому набридли нескінченні проблеми в дорозі, вже нарахував понад 417 тисяч вибачень.

New York Times розповідає, що компанія Great Western перепрошує чи не найчастіше. Її команда з шести фахівців з роботи в соціальних мережах розділена між містами Плімут і Свіндон. З початку року вони вже попросили вибачення 30 тисяч разів, тобто в середньому 110 разів на день.

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У Twitter-стрічці Great Western постійно з'являються скарги від пасажирів. Комусь не подобається, що не відчиняються двері в потязі, хтось не в захваті від запаху у вагоні, і багато людей розлючені через збої графіку руху. Бувають і компліменти, але їхня кількість значно поступається гнівним коментарям, відзначає New York Times.

"Команда з роботи в соцмережах терпляче дає поради, роз'яснення і вибачення. До кожної відповіді Great Western додається ім'я. Це один із способів, за допомогою яких команда намагається демонструвати щирість", - пише видання.

Утім, член команди Джоанна Лінзінгер визнає, що це непроста робота. "Коли друкуєш текст, складно зробити його таким, аби він не виглядав зарозумілим чи саркастичним. Тож нам доводиться справді серйозно працювати, щоб наші вибачення звучали так, ніби йдуть від чуйної людини, а не клавіатури", - цитує її газета.

New York Times також відзначає, що вибачення є одним із лінгвістичних елементів, на яких власне спеціалізується англійська мова, і так було ще з епохи Шекспіра.

Видання цитує експерта Лінн Мерфі, яка, посилаючись на дослідження, стверджує, що в британській англійській зворотів із вибаченнями в чотири рази більше, ніж в американській англійській.

Менше роботи - кращі результати

Працювати чотири восьмигодинні зміни і отримувати зарплату за п'ять. До таких нових правил звикають майже 250 співробітників новозеландської компанії Perpetual Guardian, яка спеціалізується на управлінні трастами і заповітами, а також майновому плануванні.

Як пише газета Guardian, інновації передував пілотний проект у березні та квітні цього року. Засновник компанії Єндрю Барнс зрештою дійшов висновку, що нова схема роботи піде всім на користь.

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Він заявив, що співробітники зможуть обирати чотириденний робочий тиждень замість п'ятиденного, а юристи подбають про те, щоб це відповідало законодавству.

Якщо комусь нові правила не до вподоби, вони все одно зможуть скористатися гнучкими пропозиціями на кшталт зміщення робочого дня, щоб встигати доглядати за дітьми чи не стояти в заторах.

Як пише газета, ідея про скорочений тиждень виникла після того, як глава компанії замислився над тим, чи вплине це позитивно на продуктивність співробітників. Тестовий період показав, що рівень стресу у співробітників знизився на 7%, а відчуття зарядженості на роботу значно посилилось.

"Негативних аспектів для нас тут (у чотириденному робочому тижні. - Ред.) немає", - цитує Барнса Guardian.

Він пояснив, що вища ефективність роботи працівників покращить показники всієї компанії.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, служба моніторингу BBC.