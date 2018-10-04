Як скласти тест на британське громадянство - огляд преси

У четвер в огляді світової преси:

Чи можуть самі британці скласти тест на набуття громадянства Британії?

Суперництво між найбагатшими людьми планети

Політики, які поводяться як зірки шоу

Рекордна пляшка віскі

Чи знають британці висоту London Eye

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Independent вміщує колонку академіка Томаса Брукса, який пояснює, чому в тесті перед набуттям громадянства Великої Британії не має бути питань про висоту оглядового колеса в Лондоні чи про вік Біг-Бена.

На його думку, такий тест лише шкодить інтеграції нових громадян у суспільство. "Відтоді як у 2005 році запровадили цей тест, його здавали понад два мільйони разів. Іммігрантам пропонують 24 випадково обраних питань з декількома варіантами відповіді. Щоб скласти іспит, потрібно правильно відповісти хоча б на 18 з них", - описує ситуацію Брукс.

За його словами, для того, щоб скласти уявлення про те, чи достатньо іноземець інтегрується в суспільство, не потрібно змушувати його запам'ятовувати близько трьох тисяч фактів, які зустрічаються у тестах, в тому числі 280 історичних дат на 180 сторінках. "Складно уявити, яким може бути практичне застосування цього тесту", - пише Брукс.

Натомість у запитаннях і відповідях немає згадки про те, як викликати службу порятунку, записатися до лікаря чи повідомити про злочин, відзначає автор статті. "Не дивно, що багато хто вважає тест на набуття британського громадянства таким, який мало хто з британців може успішно скласти", - пише він.

На думку Брукса, тест у його нинішньому вигляді не посилює зв'язок між старими і новими громадянами, а розділяє їх.

Нещодавно тест розкритикував і міністр внутрішніх справ, чиє міністерство займається питаннями імміграції. Міністр Саджід Джавід порівняв тест із не надто вдало підготовленою вікториною в пабі, яка не виконує покладену на неї місію. "Приємно бачити, що міністр внутрішніх справ зі мною по один бік, коли йдеться про кампанію за зміни в тесті", - радіє Брукс.

Хто кинув виклик Біллу Гейтсу

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Дехто й досі вважає Білла Гейтса найбагатшою людиною на планеті, але це не так.

Останніми роками у рейтингах Forbes засновник Microsoft регулярно змагався за першість з мільярдерами Уорреном Баффетом і Амансіо Ортегою, але тепер з'явилась людина, чиє сукупне багатство випереджає статки Гейтса аж на 63 мільярди доларів.

Як пише Daily Mail, завдяки "неймовірному стрибку" з 81.5 мільярда до 160 мільярдів глава компанії Amazon Джеф Безос нині недосяжний для Гейтса. Безос отримав символічний титул найбагатшої людини в сучасній історії ще тоді, коли його статки перетнули позначку в 150 мільярдів доларів, пише видання. Зростання забезпечує все вища ціна акцій його компанії, яка спеціалізується на онлайн-продажах.

У списку найбагатших американців Білл Гейтс нині посідає друге місце з 97 мільярдами, а за ним ідуть Уоррен Баффет і глава Facebook Марк Цукерберг. В останнього нарахували 71 мільярд доларів.

Тим часом Дональд Трамп втратив 11 сходинок у списку найбагатших американців і тепер знаходиться на 259 місці, відзначає Daily Mail.

Чим небезпечні "клоуни в політиці"

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Колумніст Guardian Джордж Монбіо пише про те, як у політиці аналітика й обговорення суті питання поступилися місцем символам, гаслам і сенсаціям, а також яка в цьому вина журналістів.

Монбіо запитує в читачів, у кого, на їхню думку, найчастіше беруть інтерв'ю журналісти. Найочевиднішими відповідями були б "ті, кому є що сказати", або "ті, хто пережив найдивніші події". Тобто, наприклад, лікарі, які працювали в зоні конфлікту, полярники, пожежники, активісти, письменники тощо. Насправді ж, відзначає Монбіо, найчастіше інтерв'ю беруть в акторів, тобто людей, які живуть тим, що приміряють на себе образ інших людей і промовляють слова когось іншого.

"Це настільки дивний феномен, що якби він не поглинув нас так повільно, ми б дуже здивувались цьому явищу", - пише колумніст. Він одразу зауважує, що не вважає інтерв'ю з акторами непотрібною справою, але йдеться про те, що "проблема не є проблемою, поки про нього не почнуть говорити актори". Він наводить приклади кліматичних змін, біженців, прав людини, сексуальних домагань тощо. "Здається, ніби жодне з цих питань не вирине на поверхню, доки не потрапить до Голлівуду", - пише Монбіо.

Він вважає, що попри те, що вихід Британії з ЄС зачепить кожного в країні, у медіа цю тему часто звужують до питання про те, чи втратить прем'єр-міністр Тереза Мей свою посаду. "Яка різниця? Можливо, навіть Терезі Мей зараз байдуже", - наголошує автор статті.

Складні політичні й економічні питання газети зазвичай подають під кутом боротьби однієї конкретної людини, додає він. І політики часто нездатні "нести на собі тягар культу особистості, який медіа намагаються вибудувати навколо них".

"Навіть якщо політична журналістика не опускається до рівня особистостей, політична фотографія точно це робить. Стаття може бути глибокою і добре описувати складні явища, але в ній зазвичай є фотографія одного з десятка тих політиків, чиї знімки мають бути додані до кожної новинної історії", - пише Монбіо.

Він додає, що нинішня ситуація є небезпечною, адже деякі політики повністю присвячують себе вибудовуванню власного образу і забувають про реальну роботу. І тут він бачить певну провину журналістів.

На думку Монбіо, бажання ЗМІ публікувати матеріали, де в центрі уваги драматична історія про певного політика, призводить до того, що ті, хто вміє бути в цьому амплуа неперевершеним, виходять на перший план. У підсумку значна частина політиків більше схожі на зірок реаліті-шоу. "У медіа-цирку клоуни отримують найголовніші ролі. А клоуни в політиці - небезпечні", - відзначає автор.

Чи варто купувати пляшку віскі за мільйон доларів

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New York Times розповідає про те, як смакує віскі, пляшку якого купили за понад мільйон доларів.

"У Шотландії за трохи менше ніж 1 мільйон доларів можна купити замок 16 століття. Цієї середи хтось заплатив навіть більшу суму за 750-мілілітрову пляшку односолодового віскі, який називають священним граалем темного алкогольного напою. Заплатили 1.1 мільйон доларів. Це рекорд", - пише газета.

Видання зауважує, що ім'я приватного покупця не називають. Відомо лише, що він з Азії та запропонував свою ціну телефоном.

Сам віскі розлили в пляшку у 1986 році, після 60-літньої витримки. Загалом було розлито 24 пляшки, і "ніхто не знає точно, скільки з них залишилось". Тож на ціну суттєво вплинув фактор рідкісності.

Як пише New York Times, за чутками, одна така пляшка була знищена під час землетрусу в Японії у 2011 році. А ще одну нібито просто випили, додає видання. "Звідси виникає питання: який на смак віскі за ціною мільйон доларів за пляшку?" запитує автор статті.

Він цитує експерта Девіда Робертсона, який працював на винокурні Macallan наприкінці 1990-х і на початку 2000-х. Саме там був виготовлений напій, що нині продали за неймовірну суму. За словами Робертсона, коли він спробував віскі, його смак був "досить насиченим, сухим, із присмаком сухофруктів і ноткою спецій, що зігрівають".

"Але мені довелося спробувати багато видів віскі за роки роботи і, на моє скромне переконання, було чимало таких, які смакують краще, ніж цей (проданий за мільйон доларів - Ред.)", - додав Робертсон.

При цьому він зауважив, що було б добре, якби покупець власне відкрив пляшку і спробував, адже саме для цього віскі й виготовляють. "Але для декого відкрити пляшку віскі за 1.1 мільйон доларів є непростим рішенням", - наголосив Робертсон.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBС.

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