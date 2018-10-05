"Команда КВН" та "неспроможні відморозки" - ЗМІ про російську розвідку

Копирайт изображения TASS/Getty Images Image caption Співробітники російської військової розвідки стали посміховиськом на Заході

Західні ЗМІ 5 жовтня висвітлюють наступні теми:

Чому російська розвідка "злетіла з котушок" і стала посміховиськом для колег

Чи робить секс ваш прес кращим

Які міста можуть піти під воду вже за кілька років

"Неспроможні відморозки"

Daily Telegraph пише про те, що російська військова розвідка ГРУ перетворилась на "команду КВН".

Видання зазначає, що попри "великі інвестиції" Кремля в ГРУ останні операції служби демонструють, що вона "зовсім не те, чим її вважають".

Усвідомлення цього факту розпочалося з невдалого отруєння колишнього російського ГРУшника Сергія Скрипаля в Британії.

На думку газети, "неспроможність" двох російських "відморозків" виконати місію призвела до їхньої ідентифікації британськими спецслужбами та посилення міжнародної ізоляції Росії.

Але на цьому провали "комедіантів" з ГРУ не закінчились. Чотири агенти були затримані "на гарячому" в Нідерландах, коли намагались здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї, яка розслідувала отруєння Скрипаля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Петров та Руслан Чепіга-Бошіров стверджують, що завітали до Солсбері, аби подивитися на місцевий собор, а не вбивати Сергія Скрипаля

"Рівень некомпетентності, який вони продемонстрували у цій зіпсованій справі, просто не вкладається у голові. Згідно з доказами, які напередодні продемонстрували на прес-конференції нідерландські та британські чиновники, ця нетямуща група використовувала публічно доступні точки доступу до Wi-Fi, тобто інформацію про їхні логіни можна було легко простежити", - зауважує видання.

Навіть більше, вони порушили "залізний закон" шпигунів - їх затримали, при чому з усім обладнанням.

"Було б чудово почути, що думає пан Путін про роботу елітного російського шпигунського агентства", - підсумовує Daily Telegraph.

"Нехлюйство"

Guardian пише про те, як російська військова розвідка ГРУ, відома своєю секретністю та зухвалістю, демонструє "дивне нехлюйство".

На думку видання, невдалі операції в Британії та Нідерландах свідчать про те, що розвідка "заблукала в столітті інтернету".

Зокрема, газета вказує на той факт, що кілька автівок одного з затриманих в Гаазі росіян було зареєстровано за адресою так званого "Акваріуму" - таємної академії ГРУ.

"Віктор Суворов, агент ГРУ, який втік на Захід, казав, що установа була настільки секретною, що радянську людину могли відправити за ґрати лише за згадку про неї", - зазначає видання.

Копирайт изображения УРЯД Нідерландів Image caption Як повідомляє уряд Нідерландів, чотири російські агенти були затримані "на гарячому", коли намагались здійснити кібератаку на Організацію із заборони хімічної зброї

За допомогою простого пошуку в Google встановили, що інший затриманий агент грав за аматорську футбольну команду, відому в Москві як "клуб спеціальних служб". Склад команди можна легко знайти в інтернеті. Його колега майже не приховував місця роботи на одному з сайтів для знайомств, де виставив фото, зняте лише в кількох сотнях метрів від академії.

"Інтернет значно ускладнив приховування доказів. Очевидно, ГРУ вважало, що це не має значення", - пише видання.

Втім, зазначає Guardian, попри всі факти Росія продовжить їх заперечувати. А Кремль і весь світ поки шукає відповідь на питання, чи носить діяльність ГРУ "цілеспрямовано провокативний " характер, чи агентство просто "злетіло з котушок".

Секс замість тренувань

Виснажливі тренування в залі не є єдиним способом отримати ідеальний прес, пише Sun. Видання знайшло людей, які стверджують, що змогли досягти "кубиків" м'язів завдяки сексу.

За словами експертів, тривалі заняття коханням є енергетично витратними для тіла та спалюють велику кількість калорій.

"Я можу займатись цим годинами, адже я сексоголік. А коли ти любиш те, чим займаєшся, це зовсім не сприймається як важка праця", - каже стриптизер Гарет, який стверджує, що одним з його секс-фітнес секретів є "зміна позицій кожні кілька хвилин".

Копирайт изображения Bildagentur-online/Getty

За словами популярного дієтолога Еббі Пел, оргазм допомагає жінкам "спалити жир та є засобом проти старіння".

"Якщо ви дуже творчі в ліжку, з цього можна зробити чудове тренування", - каже пані Пел.

Цікаво, що чимало зірок також називають секс причиною своєї чудової форми. Наприклад, Стінг каже, що свій ідеальний прес він розвинув завдяки "годинам тантричного сексу", пише Sun.

Чи затопить Лондон?

Independent пише про те, що через зростання рівня світового океану Лондон та кілька інших великих міст можуть опинитись під водою.

За останнім дослідженням кліматологів, рівень води може зрости на 40 см, якщо людству не вдасться скоротити темпи глобального потепління. Це означає, що Лондону доведеться частіше використовувати Бар'єр Темзи - захисну греблю, що захищає місто від повеней.

"Коли греблю відкрили 1984 року, передбачалось, що її використовуватимуть не більше трьох разів на рік. Але зараз нею користуються принаймні шість разів на рік", - зазначає видання.

Схожі проблеми мають й інші мегаполіси. Зокрема, Г'юстон, США, вразливий перед підвищенням рівня води через просідання ґрунту, викликане видобутком нафти, газу та води для населення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через наслідки глобального потепління Лондон все частіше використовує захисну греблю - Бар'єр Темзи, що оберігає місто від повеней

Влада Бангкоку побоюється, що місто, висота якого над рівнем моря складає лише 1,5 метри, опиниться під водою вже за 15 років.

Схожі апокаліптичні сценарії можливі в Джакарті, Лагосі та Даці.

"Тривожним є те, що світ зараз шляху до підвищення температури до понад 3 градусів Цельсію на рік, що призведе до катастрофічних наслідків для мільйонів людей, що живуть у цих прибережних містах", - цитує дослідницю Кет Крамер Independent.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС