Культогляд: Російська музика прозвучить у Солсбері

Копирайт изображения Getty Images Image caption Собор у Солсбері

Теми огляду культурних подій за цей тиждень:

Музика "з Росії з любов'ю" у Солсбері

Роль Елтона Джона виконає зірка Kingsman

"Криваві троянди" Рода Стюарта

Пригоди малюнка Пісаро

Отруєння Скрипалів: А тепер концерт

У Солсбері відбудеться симфонічний концерт під назвою "З Росії з любов'ю", повідомляє британське видання Independent.

Захід відбудеться 13 жовтня у церкві Святого Мартіна, що розташована неподалік від помешкання колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, який разом із донькою Юлією став жертвою отруєння нервово-паралітичною сумішшю "Новачок" у березні цього року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме в Солсбері у березні відбувся замах на російського екс-розвідника Сергія Скрипаля

Організатори заходу запозичили його назву в Яна Флемінга. Саме в романі про Джеймса Бонда йдеться про таємну радянську організацію, яка намагається вбити агента 007, розповідає Independent, а афіші концерту прикрашає російський прапор і велике серце.

Джілл Болтон, одна з організаторів та виконавиць творів російської класики на концерті, пояснила виданню, що захід запланували ще рік тому, а відтак він не має нічого спільного з отруєнням Скрипалів.

Планується, що у церкві Святого Мартіна прозвучать твори Чайковського, Рахманінова та Шостаковича. Організатори сподіваються, що музика саме цих композиторів зацікавить широку аудиторію.

"Шкода, що ми вибрали цю назву. Проте ця музика не має нічого спільного із тим, що сталося. Вона доволі оптимістична. Я сподіваюсь, що люди звертатимуть увагу не лише на назву заходу, але й на його програму", - сказала пані Болтон.

З Kingsmanів у Елтони Джони

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Зовсім інша музика лунатиме в біографічній стрічці про легенду світової поп-сцени Елтона Джона. Творці фільму вже випустили перший трейлер байопіку під назвою "Рокетмен", пише британська газета Guardian.

Роль сера Елтона у фільмі зіграє 28-річний Тарон Егертон, виконавець головної ролі у комедійних бойовиках про агентів Kingsman.

Як відомо, Елтон Джон вже оголосив про завершення своєї гастрольної діяльності й наразі перебуває у прощальному світовому турне.

Очікується, що стрічка про співака вийде на екрани світу наприкінці травня 2019 року.

Guardian нагадує, що невдовзі поціновувачі британської музики побачать біографічний фільм про не менш видатну постать - соліста гурту Queen Фредді Мерк'юрі.

В Україні стрічку "Богемська Рапсодія" можна буде подивитися вже в листопаді цього року. До речі, режисером цього фільму, як і байопіку про Елтона Джона, є Декстер Флетчер.

Новий альбом Рода Стюарта

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На відміну від Елтона Джона ще не збирається залишати сцену Род Стюарт.

"Я не облишу все це, аж поки мене не возитимуть в інвалідному візку", - заявив 73-річний співак в інтерв'ю Independent з нагоди виходу його 30-го альбому "Криваві троянди".

З точки зору музики, нова платівка Рода Стюарта - це мікс кельтського фолку, диско і фанку зразка 70-х років, а також наповнених тугою балад в стилі 80-х.

Що ж стосується лірики, то "Криваві троянди" - це спогади про втрачене кохання.

"Це про роки, які спливають, про те, що ти вже скуштував усе, що хотів. І хоча дівчата стають дедалі молодшими, це не приносить задоволення, бо ти втратив ту, яку кохав по-справжньому лише тому, що заглядався на іншу жінку", - розповів Independent співак, відомий своєю заявою про те, що кількість жінок у його житті не піддається лічбі.

На додаток до альбому, пан Стюарт збирається у турне Великою Британією, яке почнеться у травні 2019 року в Саутгемптоні.

Він запевнив Independent, що разом із новими піснями він обов'язково виконає свої всесвітньо відомі хіти.

Повернення шедевру

Історію про довге повернення роботи видатного майстра-імпресіоніста Каміля Піссарро законним власникам розповідає британська газета Telegraph.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Інша картина Каміля Піссарро - "Збирачі яблук"

Йдеться про малюнок гуашшю "Збирання груш", який належав єврейській родині, що мешкала у Франції, і був конфіскований пронацистським режимом Віші у 1943 році.

Робота Піссарро 1887 року належала колекціонеру Симону Бауеру. Під час Другої світової війни нацисти і їхні поплічники відібрали в нього 94 твори образотворчого мистецтва.

Сам він уникнув концтабору лише завдяки щасливому збігові обставин - страйкові на залізниці, через який зупинили потяг із в'язнями.

Симон Бауер помер у 1947-му. Його родина змогла повернути лише поодинокі цінності, відібрані вішистами, але малюнка Піссарро серед них не було. Здавалося, що "Збирання груш" зникло безслідно.

Як пише Telegraph, через півстоліття робота знайшлася.

На аукціоні "Крісті" в Нью-Йорку його придбала пара колекціонерів Брюс і Робі Толл за 800 тисяч доларів. І лише у 2017-му робота повернулася до Франції - як частина приватної колекції, виставленої в одному з музеїв Парижа. Тоді її й побачили нащадки Симона Бауера.

Судовий розгляд їхнього позову до нових власників "Збирання груш" тривав майже рік. І от лише нещодавно французький апеляційний суд залишив у силі рішення першої інстанції - робота імпресіоніста повинна повернутися до родини Бауерів.

Telegraph додає, що на початку жовтня уряд Франції вирішив розширити повноваження комісії з компенсацій жертвам незаконної експропріації майна, включно із роботами мистецтва.

Відтепер нащадки колишніх власників шедеврів, викрадених нацистами, зможуть подавати претензії щодо їхнього повернення, навіть якщо вони наразі належать національним музеям і державним колекціям.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.

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