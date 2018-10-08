Путін "цькує" Захід, як шкільний забіяка - огляд ЗМІ

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У понеділок в огляді міжнародної преси:

Як Путін "цькує" Захід

Британські підлітки під ударом Кремля

Пологи в торговельному центрі

У Британії в обхід закону вибирають стать майбутніх дітей

Путін проти Заходу

У відносинах із Заходом Росія вдається до політики "цькування", головною метою якого є приниження, пише у своїй статті оглядач Times Едвард Лукас.

"Будь-хто, кого колись цькували у школі, відразу ж помітить, як Володимир Путін поводиться із Заходом. На нашому боці факти. У нас є фото його шпигунів та вбивць. Ми знаємо їхні імена, їхній маршрут. Ми прослуховували їхні розмови", - пише автор і додає, що у відповідь Кремль вдає, ніби чує про це вперше.

Журналіст висловлює подив через бажання Москви "сперечатися" з Заходом, особливо з огляду на те, що Європа - її найбільший торговельний партнер і споживач газу. Росія має стати партнером НАТО, а інтеграція з Європою сприятиме розвитку її інтелектуального потенціалу та модернізації економіки, пише журналіст.

"Але забіяки не думають раціонально. Вони готові пожертвувати реальними досягненнями та дружбою заради відчуття влади над більш слабкими. У відносинах із Заходом путінська Росія віддає перевагу принципу "розділяй і володарюй", замість того, щоб вписуватися в рамки міжнародної системи, яка б стримувала її жадібність і тиранію", - пише пан Лукас.

Автор додає, що така політика Росії ґрунтується не на її сильних сторонах, а на прогалинах у європейській системі безпеки.

"Її шпигуни та вбивці (Росії - Ред.) гуляють нашими вулицями з неймовірною легкістю тільки тому, що ми даємо їм візи", - пише оглядач Times.

Прийшов час покласти край такій ситуації, але "відкривати вогонь у відповідь" - не вихід, пише автор.

Альтернативний шлях - посилити законодавство і розсіяти атмосферу "безкарності", в якій себе комфортно почувають фінансові консультанти та юристи, які надають послуги близькому оточенню російських високопосадовців та мафіозі, підсумовує оглядач видання.

Британські підлітки під ударом Кремля

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Кремлівські інтернет-боти використовують фейкові пости знаменитостей, поширюючи "пропаганду" серед британських підлітків, повідомляє Times, посилаючись на результати розслідування американських дослідників.

"Кремль спрямовує свою діяльність на британських підлітків у рамках таємної кампанії, мета якої посіяти розбрат між молоддю Заходу", - йдеться в статті.

Видання розповідає про популярні акаунти у соцмережах, серед яких так звана група фанатів Гаррі Поттера, в якій постять фото зірок для залучення молодої аудиторії.

Більшість з таких акаунтів позиціонують себе як такі, що відстоюють права феміністок, ЛГБТ та борців за збереження довкілля. За словами аналітиків, здебільшого контент тут - гумористичні меми, які використовуються як підґрунтя для подальшого просування "більш лихих" меседжів.

Однією з найбільш "зухвалих" спроб достукатися до британських підлітків, газета називає шоу ICYMI на YouTube каналі, в якому британську владу звинувачують у лицемірстві, коли йдеться про права людини, а також просувають ідею союзу між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

"За слушної нагоди ви вдаєтесь до проривного меседжу чи такого, що підштовхує до розколу. Вважайте це проникненням, за яким йде радикалізація", - цитує видання Бена Німмо, представника аналітичного центру Atlantic Council.

Пологи в торговельному центрі

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Про несподівані пологи в одному з торговельних центрів Глазго повідомляє Daily Record. Жінка начебто навіть не знала, що була вагітна, пише видання.

Лікарі швидкої допомоги відправилися до торговельного центру відразу ж після того, як отримали повідомлення про те, що 30-річна жінка народжує.

Згідно з повідомленнями, народилася дівчинка. Мати і дитину забрали до лікарні, де їм надали належну медичну допомогу.

Інцидент стався 15 вересня.

У торговельному центрі висловили бажання зберегти імена матері та дитини в таємниці, тому коментувати ситуацію відмовилися.

Хлопчик чи дівчинка?

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Сотні пар у Британії платять медичним консультантам за те, щоб обрати стать майбутньої дитини. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на результати власного розслідування. Така процедура в країні є протизаконною.

Видання пише, що один з посадовців, що працює в британській системі охорони здоров'я бере за консультацію до 14 тисяч фунтів, під час якої радить до якого з медичних центрів за кордоном можна звернутися для отримання відповідної послуги.

Згідно з інформацією Daily Mail, послуга популярна серед пар індійського походження - в цій культурі народження хлопчика вважають більш бажаним з огляду на питання отримання спадщини.

Існує кілька способів. Один з них полягає в тому, що лікарі беруть зразки клітин ембріону для визначення хромосом Х та У, які відповідають за стать. Після цього до матки матері підсаджують ті, що відповідають бажаній статі.

Британський орган, що відповідає за питання ембріології та дітонародження розпочав власне розслідування щодо цього.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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