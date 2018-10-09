"Розлучення століття", якого не планував Путін - огляд ЗМІ

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У вівторок в огляді міжнародних ЗМІ:

"Розлучення століття" між Росією та Україною

Інтерпол під тиском

Google закриває свою соцмережу

Facebook обіцяє планшет з приватністю

"Точка неповернення"

The Times пише про долю української жінки Ольги, яка, попри війну, залишалася з родиною у фронтовому селі Жолобок Луганської області. Проте недавно вона змушена була покинути його, коли її садиба разом з тваринами згоріла від снаряда.

За словами "місцевого російського командира" Олексія Маркова, чиї бійці доставили Ольгу в лікарню, "вона була останньою мешканкою Жолобка".

Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, який покидає пост наприкінці місяця, вважає, що "сторони конфлікту не виконали навіть основних обіцянок, які вони заклали у мінські домовленості".

На думку Пітера Дікенсона з аналітичного центру Atlantic Council, Путін не розраховував на такі наслідки захоплення Криму, як розрив між церквами, падіння торгівлі і "збільшення прірви" між Києвом та Москвою.

"Конфлікт вийшов з-під контроля Кремля, перетворюючи недолугі, але все-таки інтимні стосунки в геополітичне розлучення століття. Це розлучення швидко наближається до точки неповернення", - вважає Дікенсон.

Інтерпол під тиском

Копирайт изображения AFP Image caption Китай повідомив про затримання президента Інтерполу

Інтерпол опинився у центрі уваги ЗМІ після арешту в Китаї колишнього президента служби за підозрою в корупції, пише The Wall Street Journal (WSJ).

Китайська влада не розголошує деталі справи.

Як зауважує видання, Інтерпол, який є "парасольковою" структурою для служб поліції 192 країн, часто сприймається, як універсальний орган для проведення арештів та затримань людей.

"Насправді організація більше нагадує координаційний інформаційний центр. Вона не має повноважень з проведення арештів або екстрадицій", - пояснює WSJ.

Останнім часом правозахисники критикували організацію за те, що авторитарні режими використовують її для політичного переслідування, але Інтерпол відкидає такі закиди.

"Правозахисники, зокрема члени Європейського парламенту, виступають за перегляд системи виставлення "червоних карток", "аби позбавити недемократичні режими можливості використовувати їх для переслідування політичних опонентів за кордоном", - пише WSJ.

Інтерпол, зі свого боку, наполягає, що кожна заявка на "червону картку" проходить процедуру ретельного розгляду і може бути опротестована через незалежний орган - Комісію з контролю за матеріалами Інтерполу.

Однією соцмережею менше

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Google вирішив закрити власну соціальну мережу Google Plus, яка намагалася змагатися із Facebook.

Причиною послужила вразливість системи, яка зробила потенційно можливим несанкціонований доступ до даних 500 тисяч клієнтів, пише NY Times.

Google не повідомив користувачів про проблему з безпекою даних, виявлену в березні, оскільки було не схоже, що хтось таки отримав доступ до інформації, розповіла компанія у своєму блозі.

За словами NY Times, таке рішення "викликало здивування" в спільноті експертів з кібербезпеки.

"Сторонні розробники могли бачити імена користувачів, адреси електронної пошти, професії, стать та вік. Вони не мали доступу до телефонних номерів, повідомлень Google Plus або даних інших облікових записів Google", - йдеться у повідомленні компанії.

Facebook в "інтимних місцях"

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Facebook представив свої перші портативні прилади Portal і Portal+.

Це колонки для дому з екраном і голосовою активацією. Вони дозволяють користувачам проводити відеочати, слухати музику, передивлятися фотографії та відео за допомогою обмеженого набору додатків. Між собою прилади відрізняються розміром екрану та якістю звуку.

Як пише Bloomberg, "соціальна мережа, чия репутація заплямована скандалами щодо приватності даних" робить все, аби переконати ринок, що вона ретельно піклується про безпеку інформації.

Зокрема, підкреслюється, що камера стеження приладу потрібна лише, щоб правильно виставити кадр і звільнити руки користувачам під час відеоспілкування з друзями або родиною.

Також є опція вимкнути мікрофон та камеру. Як стверджує компанія, обробка голосових команд відбувається безпосередньо на приладі, а не в дата-центрі Facebook.

Якщо користувачі все ж таки не довіряють функції вимкнення камери, на приладі є пластикова засувка на камеру.

Як зауважує видання: "На тлі втрати довіри користувачів компанія діє надзвичайно обережно, оскільки пристрої будуть розміщувати в таких інтимних місцях, як вітальня чи кухня."

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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