Як Путін об'єднує Європу - огляд ЗМІ

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У середу в огляді іноземних ЗМІ:

Як Путін допомагає Європі подолати розбіжності.

Британський парламент і Росія - прискіпливий погляд.

Наскільки глибока людська пам'ять на обличчя.

Міністр самогубств у Британії.

Європа зрозуміла?

Що більшого розголосу набуває скандал з російськими шпигунами в Нідерландах, то більшим стає розуміння: Росія - це проблема для країн не лише Східної Європи, а й для всього континенту, пише британська Guardian.

Газета розповідає, що країни Західної Європи зазвичай доволі скептично ставилися до побоювань країн, що колись були частиною радянського блоку, щодо імперських планів Москви. Вони називали це "істерикою" і навіть кепкували з цього.

"Лише тепер, коли Нідерланди так детально викривають дії Росії, стало зрозуміло, що навіть невеликі західноєвропейські країни, які ніколи не стикалися з нею у напруженому геополітичному протистоянні, а не лише "перелякані" східні, можуть стати мішенню Росії", - зазначає Guardian.

Голландці не були першими, хто зрозумів це, веде далі газета.

На початку цього року Греція, яка за своєю культурою "є проросійською православною християнською країною", була змушена засудити втручання Росії у внутрішні справи, коли йшлося про суперечку з назвою Македонії.

"Так само Еммануель Макрон у Франції заявив, що Росія прагне "розвалити ЄС", що є доволі сильним сигналом для лідера країни, яка традиційно намагалася зберегти особливі стосунки з Москвою", - констатує видання.

Газета додає, що це лихо не без добра.

"Можливо, тепер західні європейці відчують нову близькість до поляків і балтійців, які давно попереджали про плани Росії, але бачили (особливо перед війною в Україні), що вони - голос одиноких в пустелі, і врешті-решт, російські шпигуни допоможуть подолати деякі розбіжності у чутливих європейських питаннях", - підсумовує Guardian.

Британський парламент "очистять від російського впливу"?

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Група депутатів британського парламенту виступила з ініціативою очистити законотворчу гілку влади країни від російського впливу, повідомляє Daily Mail.

Газета пише, що протягом найближчим часом буде опублікований список членів Палати Громад і Палати Лордів, відомих занадто "тісними зв'язками з Росією".

Депутат-консерватор Боб Сілі, який є експертом з питань безпеки і Росії, пояснив, що це не список шпигунів. Ініціатива торкнеться осіб, чиї стосунки з "країною Путіна" видаються такими, що "перейшли межу".

За його словами, йдеться про "деяких парламентаріїв", які ймовірно, "працювали на російських олігархів у минулому".

Згодом правоохоронні органи планують також більш прискіпливо проаналізувати зв'язки з Москвою співробітників урядових установ.

Глибини людської пам'яті

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На тлі скандалу, спричиненого ідентифікацією офіцерів російської розвідки, газета Daily Telegraph ставить питання: скільки облич може запам'ятати пересічна людина?

Відповідь на нього дали вчені з Університету Йорку і вона вражає: до 10 тисяч!

За інформацією газети, нове дослідження виявило, що в середньому людина може впізнати 5 тисяч облич.

Здатність краще чи гірше запам'ятовувати обличчя залежить від низки факторів, розповідає Daily Telegraph. Хтось просто звертає більше уваги на особливості обличчя певної особи. Деякі люди запам'ятовують обличчя напівсвідомо - не задумуючись над тим, чому вони це роблять.

Впливає на здатність запам'ятовувати обличчя і соціум, роз'яснив виданню керівник дослідницької групи Роб Дженкінс. Високі результати показали мешканці міст із великою щільністю населення. За його словами, кращою пам'яттю на обличчя володіють і працівники соціальної сфери.

Міністр із запобігання самогубствам

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В уряді Великої Британії з'явився перший в історії міністр із запобігання самогубствам, повідомляє Independent. Прем'єр-міністр країни Тереза Мей змушена була вдатися до такого кроку на тлі зростання кількості підлітків, які вкорочують собі віку, пояснює видання.

Independent наводить невтішну статистику. За період з 2010 по 2017 роки рівень самогубств серед підлітків зріс на 67%. В Англії щороку вкорочують собі віку понад 4 500 людей. Водночас самогубства є головною причиною смерті серед чоловіків віком до 45 років.

Виступаючи на прийнятті з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров'я, пані Мей заявила: "Ми можемо покласти край мовчазному стражданню… Ми можемо відвернути трагедію самогубства, яка забирає життя занадто багатьох людей. Ми здатні ставитися до психічного здоров'я наших дітей як до пріоритету".

Прем'єр-міністр Великої Британії наголосила, що психічне здоров'я настільки ж важливе, як і фізичне. Вона пообіцяла створити спеціальну групу, яка буде займатись скороченням рівня самогубств і закликала місцеві органи влади розробили власні плани щодо запобігання самогубствам.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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