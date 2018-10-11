Боротьба Москви і Константинополя за верховенство у православ'ї - огляд ЗМІ

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У четвер, 11 жовтня, іноземна преса пише про таке:

Автокефалія Української церкви та роль у ній старих суперечок

Працювати краще стоячки

Tesla популярніша за Mercedes-Benz

Новій Зеландії потрібне особливе пиво

Боротьба між Москвою та Константинополем

Про протистояння між Києвом та Москвою у питанні надання Українській православній церкві (УПЦ) автокефалії та важливість України для Російської православної церкви (РПЦ) пише The Washington Post.

Видання вважає, що незалежність церкви України мало що змінить у повсякденному житті вірян. Проте для українських політиків надання автокефалії стане ще одним символічним кроком до відриву від Росії.

Газета цитує архієпископа Ніжинського та Прилуцького УПЦ Московського патріархату Климента (Вечерю), який каже, що РПЦ не "сидітиме і не спостерігатиме мовчки" за тим, як українська церква отримує автокефалію.

"Вибачте за пафос, але справа насправді у контролі Росії над думками та душами українців", - цитує The Washington Post народного депутата України Віктора Єленського.

Видання посилається на розслідування Associated Press, в якому йдеться про те, що Москва навіть вдавалася до кібератак, аби перешкодити процесу надання автокефалії.

"Москва зображає Україну агресором, а намагання отримати автокефалію - як наступ. Але для українців це захист", - сказала Вікторія Смолкін, доцент кафедри історії Росії та Східної Європи в університеті Весліан.

За словами релігієзнавців, питання набагато глибше і має коріння у давньому протистоянні між Москвою та Константинополем за верховенство у православному світі, який налічує більше ніж 250 млн вірян.

"У всьому цьому є реальний геополітичний підтекст. Особливо, коли є така постать, як Путін, яка намагається приховати страждання свого народу шляхом прояву своєї сили на міжнародній арені", - цитує видання релігієзнавця Джорджа Демакопулоса.

Він нагадує, що українці становлять третину приходу у церквах Московського патріархату і їхня втрата буде для Москви відчутною.

Робота стоячки та продуктивність

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Робота стоячки здатна підвищити продуктивність праці, йдеться в тижневику British Medical Journal, повідомляє The Daily Telegraph.

Дослідники з Лестерського університету встановили, що серед учасників експерименту, які погодилися працювати деякий час за столом стоячки, 43 % повідомили, що протягом року їхня продуктивність зросла.

52% сказали, що відчули більшу залученість до робочих процесів.

До цього науковці казали, що спеціальні робочі місця обладнані для роботи стоячки сприяють зниженню ваги та попереджають передчасне старіння.

Сьогодні такі робочі столи стають все більш популярними, зазначає видання. Так, наприклад, в компанії Apple їх пропонують усім співробітникам.

Tesla обійшла Mercedes-Benz

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Обсяги продажів Tesla у США вперше перевищили відповідні показники Mercedes-Benz, повідомляє Business Insider.

У третьому кварталі 2018 року виробник електрокарів продав майже 70 тисяч своїх автівок, натомість Mercedez-Benz - 66 тисяч.

У компанії заявили, що до кінця року планують обійти ще і BMW.

На початку вересня засновник компанії Ілон Маск пообіцяв, що останній квартал поточного року стане "найдивовижнішим" в історії Tesla.

10 жовтня акції компанії зросли на 4,9 %, додає видання.

П'ять мільйонів на фірмове пиво

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Нова Зеландія планує виділити мільйони на розробку власного ексклюзивного сорту пива і підкорення нових пивних ринків, пише The Guardian.

Влада країни хоче вивести унікальний сорт хмелю під назвою "Ківі" (птах, що мешкає тільки на території Нової Зеландії) і запустити виробництво крафтового пива на його основі.

У такий спосіб острівна країна планує повторити успіх новозеландських вин Совіньйон Блан та Піно Нуар, що стали відомі завдяки своїм унікальним відтінкам смаку.

Одне з міністерств країни вже заявило про готовність виділити 5,3 мільйона доларів на дослідження і роботу над проектом спільно з броварнею, яка планує виділити ще майже вісім мільйонів.

Наразі у Новій Зеландії понад 200 компаній займаються пивоварінням, але тільки незначна частина хмелю вирощується в самій країні, а доступ на ринок обмежений, зазначає видання.

Великими корпорації поглинають приватні броварні.

За словами директора проекту Мартіна Дунна, його мета полягає в тому, щоб просувати крафтове пиво на міжнародному ринку та заохочувати споживачів обирати саме крафтове.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.

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