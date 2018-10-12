Огляд ЗМІ: Україна здобула значну перемогу на релігійному фронті

Про "значну перемогу" України на релігійному фронті, перспективи Донбасу, технології ДНК у криміналістиці та акторський підхід до ролі - в огляді іноземних видань від 12 жовтня.

Перемога у Константинополі

Мінські угоди як "мертва конячка"

Як ідентифікувати злочинця за ДНК?

Свінтон і чоловічі геніталії

"Ствердження статусу"

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The Wall Street Journal пише про процес надання автокевалії українській церкві і зазначає, що напередодні Україна здобула "значну перемогу" в намаганні позбутися впливу Кремля.

Як пише видання, Кремль і Російська православна церква попереджали, що рішення надати Україні право на незалежну церкву може розколоти світове православ'я, "зруйнувати всю його канонічну структуру".

"Рішення Патріарха Варфоломія є вражаючим ствердженням його статусу найвищого православного лідера, позиції, яку Москва останніми роками прагнула похитнути, користуючись своїм масштабом, багатством та політичним впливом", - пише WSJ.

Так, у 2016 році російський патріарх Кирило проігнорував зустріч лідерів православних церков, "яка б стала першою такою зустріччю сторіччя і знаковим досягненням для Варфоломія".

"Не видно кінця"

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"На п'ятому році затяжної війни в Україні, кінця їй все ще не видно. Великі ділянки Донбасу залишаються під контролем сепаратистів", - пише The Economist.

"Переговори щодо вирішення конфлікту зайшли у глухий кут напередодні президентських та парламентських виборів в Україні, призначених на наступний рік", - стверджує видання.

За словами мешканців прифронтової Авдіївки, яка перебуває під контролем української влади, навіть нещодавній період відносного затишшя видається зловісним.

"Коли довгий час тихо, зазвичай це закінчується погано", - розповідає місцевий лікар Ольга.

The Economist пише, що попри те, що фокус світової уваги посунувся з теми війни на Донбасі, українці все ще вважають цю тему найважливішою, надаючи їй більше значення, ніж питанням корупції та економіки.

"Багато хто в Україні вважає, що (мінські) угоди, нав'язані під час жорстокої атаки росіян, гнилою справою", - пише видання.

Продовжувати покладатися на них - це як "їхати на мертвій конячці", цитує видання неназваного українського депутата.

ДНК у розслідуванні злочинів

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Цього квітня американській поліції вдалося розкрити гучну справу 40-літньої давності і з'ясувати, ким був "вбивця з золотого штату", який вбив щонайменше 13 людей з 1974 до 1986, пише The Verge.

"Пошук відповідника в наявних базах даних не дав жодних результатів, а от пошук в публічній базі даних (ДНК) показав від 10 до 15 далеких родичів, що дало поліції можливість звузити список підозрюваних і згодом вивело на необхідну слід", - пише видання.

Відтоді поліції вдалося досягти прогрес у ще 19 різних справах, які роками лежали, очікуючи на розкриття.

Декілька свіжих досліджень, результати яких були опубліковані в профільних виданнях 11 жовтня, показали, що технологію ідентифікації за ДНК можна далі вдосконалювати, якщо відійти від пошуків точного збігу генів, а шукати відповідності за неповними зразками, які можуть вивести на родичів підозрюваних, і так навести поліцію на слід.

Глибоке занурення

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Актриса Тільда Свінтон, відома вмінням вжитися в роль, але цього разу рівень її занурення, можливо, здивував багатьох у кіносвіті, пише профільне видання Movieweb.

У новому фільмі жахів Suspiria, причетність до якого Тільда довго заперечувала, вона грає 82-річного психіатра Джозефа Клемперера.

Як йдеться у статті, для повноти образу вона мусила носити товстий шар гриму, який наносили не тільки на її обличчя, але й на шию та інші ділянки тіла. Процес перетворення щодня займав близько чотирьох годин.

"Але найбільш цікавою частиною цієї трансформації, яка нам не видна під одягом Свінтон, є те, що актриса навіть носила повний набір штучних чоловічих геніталій", - дивується видання.

За словами гримера, актриса хотіла відчути, "як він бовтається між ніг".

Як очікується, фільм вийде на екрани США в листопаді 2018 року.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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