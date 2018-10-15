Медіа: Чи послідує за Томосом російське вторгнення?

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У понеділок міжнародна преса продовжує розмірковувати про наслідки Томосу для України і Росії, переймається безпекою журналістів-розслідувачів та намагається боротися з "епідемією самотності".

Теми огляду західної преси 15 жовтня:

Чи варто Україні побоюватися вторгнення Росії після отримання томосу

Чому журналісти-розслідувачі залишаються у небезпеці по всьому світу

Як у Британії планують боротися з "епідемією самотності"

Як американське посольство випадково розіслало електронного листа з фото кота у піжамі

Удар по Росії

Автокефалія для української церкви посилить ізоляцію Росії та стане ще одним ударом по планах Володимира Путіна повернути Києв у "політичну орбіту" Кремля. Про це пише у редакційній статті британська Financial Times.

За словами журналістів газети, Томос від Вселенського патріархату закріпить незалежність України, а також суттєво підвищить рейтинги президента Петра Порошенка.

Але ще сильнішим буде вплив автокефалії на політику російського президента, вважає видання.

Зокрема, втрата України позбавить Росію лідерства серед православних християн та поставить під сумнів її зазіхання на статус "третього Рима".

Реакція Москви може бути непередбачуваною, особливо зважаючи на падіння популярності Путіна через підвищення у Росії пенсійного віку.

За словами газети, Кремль може навіть відправити в Україну військових, щоб захистити лояльні Москві храми та перешкодити їхньому переходу до новоствореної автокефальної церкви.

"Популярність пана Путіна всередині країни піднялася до небес після анексії Криму. Слабкість російської економіки може спонукати стратегів Кремля ще раз піти на подібній маневр. Але з огляду на тривалу шкоду, якої зазнав новий імперський проект Путіна після втручання у 2014 році, будь-яка спроба посягнути на релігійну свободу України буде ще більш безглуздою та небезпечною", - констатує Financial Times.

Журналісти у небезпеці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саудівського журналіств Джамаля Хашоггі убили в консульстві Саудівської Аравії у Туреччині, стверджують турецькі спецслужби

Ймовірне убивство журналіста Джамала Хашоггі у будівлі консульства Саудівської Аравії в Стамбулі свідчить, що журналісти-розслідувачі залишаються у небезпеці по всьому світі. Про це попереджає відома журналістка та письменниця Енн Епплбаум у статті для Washington Post.

Вона ставить справу Хашоггі в один ряд із вбивством Анни Політковської в Росії та нещодавніми розправами над відомими журналістами у Словаччині та Мальті.

На думку оглядачки, ці злочини стали наслідком "зіткнення" технологічної революції ХХІ століття, яка дозволяє будь-кому доносити будь-яку інформацію на будь-яку відстань, та бажання провладних кіл "по-новому красти гроші, по-новому їх ховати та використовувати для збереження влади".

Як пояснює пані Епплбаум, у часи до інтернету такі країни як СРСР та Саудівська Аравія могли змусити замовкнути будь-якого журналіста через "цензуру або висилку з країни".

Наприклад, Політковська не становила би жодної загрози владі, адже ніхто всередині країни не мав би доступу до її статей.

Втім, ситуація змінилася, і у 2018 році "все, що писав Хашоггі, доступне будь-якому громадянину Саудівської Аравії, який має смартфон", пояснює дослідниця.

"Турецький уряд відправив під арешт більше 200 журналістів. Понад 40 ув'язнені у Китаї. Хтось використовуватиме більш екстремальні методи, якщо знатиме, що залишиться непокараним. Саме тому, що ми живемо у глобальній інформаційній мережі, смертю одного журналіста можна залякати решту - і не тільки у одній країні, а й по всьому світу", - резюмує Епплбаум.

Спілкування замість пігулок

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Британських лікарів закликають прописувати самотнім пацієнтам замість пігулок уроки мистецтва та кулінарії.

Як розповідає Independent, таким чином у країні сподіваються побороти "епідемію самотності", яку в уряді вже називають одним із найбільших викликів у сфері охорони здоров'я.

Масштаби проблеми, за словами газети, дійсно вражають.

"Більше дев'яти мільйонів дорослих кажуть, що часто або постійно почуваються самотніми. Особливо страждають британці похилого віку та люди з інвалідністю. Близько 200 тис. заявили, що за місяць жодного разу не розмовляли з друзями або родичами", - описує ситуацію видання.

Прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що на боротьбу з самотністю уряд виділить 1.,8 мільярдів фунтів.

Зокрема, кошти спрямують на заходи, над якими працювала комісія на чолі з Джо Кокс - депутатом парламенту, яку вбили у 2016 році.

Мова йде, наприклад, про створення нових кафе, творчих просторів та парків, де могли б спілкуватися самотні британці.

"Котяча піжамна вечірка" від посольства США

Копирайт изображения Guardian Image caption Це фото випадково розіслав працівник посольства, який тестував систему розсилки

Посольству США в Австралії довелося вибачатися після випадкової розсилки електронного листа із фотографією кота у піжамі.

Як пише Guardian, повідомлення було запрошенням на "котячу піжамну вечірку" та містило фото кота у блакитному костюмі Коржика - героя телешоу "Вулиця Сезам" - із тарілкою печива з шоколадом.

Текст листа був написаний латинською мовою, а отримувачам пропонувалося підтвердити свою участь у події.

Скільки людей отримало цей лист від Держдепартаменту США наразі невідомо, зазначає газета.

Але якими б не були масштаби інциденту, працівники дипмісії прокоментували його з гумором та пообіцяли, що відтепер краще контролюватимуть розсилку електронних листів.

"Мушу розчарувати тих, хто збирався відвідати цю котячу піжамну вечірку, але такі заходи знаходяться поза нашою компетенцією. Цю помилку припустив один із наших нових співробітників, коли тестував платформу розсилки електронних повідомлень", - пояснив представник посольства Гевін Сандволл.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.