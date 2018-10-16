"Крок до розколу століття": ЗМІ про розрив РПЦ з Константинополем

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Московський Кирило виступає проти автокефалії для України

У вівторок в огляді преси:

"Розкольництво" Російської православної церкви

Утиски безпритульних в Угорщині

Як Міноборони США забаглося Голлівуду

Крах комашиної популяції

"За крок від розколу"

Розірвавши будь-які відносини з Константинополем, Росія "зробила ще один крок до одного з найсерйозніших розколів у православній церкві за століття", пише New York Times.

"Зупинившись на крок від повного розриву відносин, російська церква все ж закликала лідерів 12 інших автокефальних церков чинити тиск на Константинополь, але не вимагала розірвання відносин", - йдеться у статті.

Видання нагадує, що Вселенський патріарх Варфоломій, який вважається "першим серед рівних", скасував рішення від 1686 року, за яким українська церква фактично переводилася під контроль Москви.

"Константинополь вважає, що він лише надав Москві право погоджувати київського патріарха, і оскільки він надав це право, за законом церкви, він може його і відібрати", - пояснює видання.

Росія ж наполягає, що для цього потрібен її дозвіл.

Російська церква вже ненадовго розривала відносини з Константинополем у 1996 році через Естонію, але, як зауважує видання, у випадку України "ставки набагато вищі".

Передусім через кількість вірян, а також "політичні та історичні наслідки".

"Протистояння між Москвою та Константинополем ставить іншу частину православного світу в незручне становище, змушуючи вибирати між багатством і владою, наданими російській церкві Кремлем, та століттями церковної традиції, яку уособлює Церква Матір в Константинополі, нині відомому як Стамбул", - вважає New York Times.

Безпритульні поза законом

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Цього тижня в Угорщині набрав чинності закон, який оголошує безхатченків поза законом, пише Daily Mail.

Зокрема забороняється проживання в публічних місцях, а поліції надається право наказувати безпритульним перебиратися до притулків або зіткнутися з перспективою ув'язнення.

Якщо безпритульна людина тричі проігнорує наказ поліції забратися з вулиці протягом 90 днів, закон дозволяє поліції знищити її майно та затримати власника.

Нововведення вже викликало негативну реакцію з боку захисників громадянських прав, які назвали його негуманним.

"Цей закон має на меті налякати безпритульних, аби ті втекли (з вулиць). Вони перелякані та не знають, що робити тепер. Ми не знаємо, що трапиться завтра", - заявив Габор Івані, голова групи Oltalom ("Прихисток"), яка керує притулками на 600 ліжок у Будапешті.

За його словами, влада не змогла побудувати належний діалог з благодійними організаціями перш, ніж ухвалювати закон.

Пентагону забаглося Голлівуду

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Пентагоні провели незвичний брифінг з голлівудським актором Джерардом Батлером

Міністерство оборони США втомилося вислуховувати скарги журналістів на нечасті прес-конференції і запросило до слова актора Джерарда Батлера, який і провів брифінг для преси в Пентагоні про свій новий фільм, пише Politico.

Сценарій фільму, який виходить на екрани США 26 жовтня, розгортається навколо "групи американських морських котиків, які рятують викраденого російського президента, аби уникнути третьої світової війни".

Батлер поділився враженнями від трьох днів, які він провів на військовій субмарині в Перл Гарбор.

Це було як "потрапити до іншої країни, іншого світу - як на іншій планеті", додав він.

Втім, за його словами, найбільше його вразило те, що моряки весь час "проходять перевірку" навичок і мають думати "логістично, інтуїтивно і креативно".

Як пише вебсайт, "брифінг відбувся на тлі скарг кореспондентів, які спеціалізуються на темі Міністерства оборони, про те, що вони не отримують необхідну інформацію для інформування громадськості про військову діяльність США".

Криза комашиного світу

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Комахи у всьому світі переживають глибоку кризу, що призвела до різкого зниження популяції безхребетних, стверджують останні дослідження, повідомляє The Washington Post.

Так, в пралісах Пуерто-Рико було втрачено величезну кількість жуків, що призвело до зникнення деяких тварин, які харчуються комахами.

"У 2014 році міжнародна команда біологів підрахувала, що за останні 35 років кількість безхребетних, таких як жуки та бджоли, скоротилася на 45%", - пише видання.

Дослідження минулого року показало 76-відсоткове зниження летючих комах протягом останніх десятиліть у німецьких природоохоронних заповідниках.

В найсвіжішому звіті Національної академії наук США йдеться про те, що американський континент також масово втрачає комах, і причиною цього може бути зміна клімату.

Низка інших дослідників також підозрює, що причина в зміні температури, до якої безхребетні не можуть адаптуватися, оскільки не мають здатності регулювати свою власну температуру.

Так, протягом 40 років, коли спостерігався крах популяції членистоногих у тропічних лісах Південної Америки, середня максимальна температура збільшилася на 4 градуси за Фаренгейтом.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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