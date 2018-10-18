Борці з расизмом хочуть переписати "занадто білу" історію - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

У четвер в огляді преси:

"Занадто біла" історія

Чому жінки шукають "довічного" фінансового наставника

Британська молодь страждає від психічних розладів

Чому Австралію охопила "Меган-манія"

Чи зникне расизм з історії?

Times пише, що, на думку великої кількості вчених, історія є "занадто білою", тож її потрібно зробити менш "євроцентричною".

Копирайт изображения Getty Images

До такого висновку науковці дійшли після досліджень, які встановили, що "расизм є поширеним явищем серед студентів-істориків".

Королівське історичне товариство розпочало кампанію, мета якої - "урізноманітнення історії". У своїй доповіді організація пише, що 89% студентів історичних і філософських факультетів є білими у порівнянні з 77% білих студентів інших спеціальностей.

"Расизм містить стереотипізацію істориків, коли етнічне походження прирівнюється до навичок. Він також включає форми ізоляції та замовчування. Така поведінка є дискримінаційною", - вважає Королівське історичне товариство та закликає урізноманітнити навчальні програми та включити до них "расову та етнічну рівність".

Втім, далеко не всім провідним історикам подобається така ідея. На їхню думку, програми настільки насичені, що перевантажувати їх додатковою інформацією немає сенсу, а зв'язок між расизмом та викладанням історії не доведений.

"Якщо існує невелика кількість темношкірих чи представників етнічних меншин серед студентів чи викладачів, це може або не може бути пов'язане із навчальною програмою, але не є підставою для її зміни", - цитує історика Британської академії Джона Маренбона Times.

Консультанти "не розуміють" жінок

Копирайт изображения Getty Images

Чоловіки та жінки "дуже по-різному" керують власними інвестиціями, пише Financial Times.

Майже половина жінок надають перевагу особистій зустрічі із консультантом, в той час як це є важливим лише для 28% чоловіків, цитує результати останнього дослідження видання.

"Ми вважаємо, що жінки шукають на довічного фінансового наставника, який би працював із ними над досягненням їхніх цілей протягом життя у набагато більш кооперативний та консультативний спосіб, ніж той, який вони отримують зараз", - каже фінансист Джілл Лофтс.

За її словами, 73% жінок вважають, що фінансові консультанти не розуміють їх.

Це дуже серйозний показник. Коли справа доходить до складних рішень, вони очікують високоякісних особистих зустрічей.

Крім того, дослідники встановили, що лише 27% жінок готові перевіряти свої фінансові справи щоденно чи щотижня на відміну від майже 50% чоловіків.

Цікаво, що більша частина жінок слідкують за своїми інвестиціями онлайн. У чоловіків цей показник складає майже 70%, додає Financial Times.

Страждання молоді

Копирайт изображения Getty Images

Третина британської молоді страждає від психічних розладів, пише Independent. Серед головних проблем, на які скаржились 5 тисяч опитаних тинейджерів у віці від 15 до 18 років, - депресія, безсоння та неспроможність сконцентруватись на чомусь.

Навіть дослідники були шоковані такими результатами.

"Нас дуже непокоїть, що так багато молодих людей стикаються з проблемами депресії та тривожності, і дуже часто мають боротися з нею самотужки, - каже голова благодійної організації Джулі Бентлі. - Якщо не надати їм необхідну допомогу, ми побачимо ще вищі рівні психічних розладів, коли вони подорослішають."

Минулого року організація, яку очолює пані Бентлі запустила програму, яка надає допомогу учням шкіл з депресією. Понад 600 дітей взяли участь у програмі, і 70% з них вже відчули покращення.

Крім того, вони кажуть, що значно зросли їхні впевненість та самооцінка, а також стосунки в школі та в родині.

Втім, вважає пані Бентлі, цього замало.

"Без швидших інвестицій та цільової підтримки з боку уряду молоді люди страждатимуть й надалі", - цитує її Independent.

Австралійці в захваті від королівського подружжя

Копирайт изображения WireImage

"Меган-манія" охопила Австралію під час візиту принца Гаррі та його дружини, пише Daily Mail.

Тисячі мешканців Мельбурна прийшли, щоб побачити подружжя, яке проводило "традиційний австралійський день", який включав обід з запеченим кенгуру та білим морським окунем, а також подорож у всесвітньо відомому трамваї до пляжу.

"Але в традиційному британському стилі вони були вдягнуті в пальта та не знімали взуття, тримаючи одне одного за руку під час прогулянки по піску Південного пляжу в Мельбурні, де їх зустріли натовпи дітей", - пише видання.

За інформацією видання, кількість людей, які хочуть побачити Гаррі та Меган збільшується щодня. Деякі мешканці Мельбурна займали місце аби побачити герцога та герцогиню Сассекських ще о 4 ранку.

Daily Mail вважає, що Гаррі та Меган "викликали фурор" на Зеленому континенті. Після Австралії королівське подружжя попрямує до Нової Зеландії, Фіджі та Тонга, додає видання.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.