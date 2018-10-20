Культогляд: Девіду Бекхему важко у шлюбі

  • 20 жовтня 2018
Копирайт изображения Getty Images/David M. Benett

У культогляді цього тижня:

  • Футболіст Девід Бекхем скаржиться на складне подружнє життя
  • Унікальна реставрація "Нічної варти" Рембрандта
  • Копію весільної сукні Кейт Міддлтон тепер можна купити всього за 150 фунтів
  • Письменник Харукі Муракамі про власні метафори

Складна родина

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З "тяжкою працею" порівнює своє подружнє життя британський футболіст Девід Бекхем.

"Бути одруженими стільки часу, скільки ми - це завжди тяжка праця. Все стає трохи складнішим", - цитує The Sun слова зірки таблоїдів з одного з інтерв'ю австралійському телебаченню.

Девід та Вікторія Бекхеми одружені 19 років і виховують чотирьох дітей.

Напередодні, в інтерв'ю модному виданню Vogue, Вікторія Бекхем сказала, що кожен член їхньої родини разом почувається сильнішим, ніж наодинці.

"Ми поважаємо родинний зв'язок і це головне", - цитує видання екс-учасницю гурту Spice Girls.

"Чи зміг би будь-хто з нас досягти того, що має зараз, якби ми не зустрілися і не були разом протягом всіх цих років?" - додає вона.

Жовтневий номер видання з інтерв'ю Вікторії жваво обговорювали через те, що на обкладинці журналу зірка була сама без чоловіка Девіда. Проте виявилося, що його фото розмістили всередині номеру.

Реставрація наживо

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Одну з найвідоміших картин Рембрандта "Нічна варта" реставруватимуть в прямому ефірі повідомляє Guardian. Картину зберігають у Рейксмузеї в Амстердамі.

Роботу перемістять у скляний бокс в якому працюватимуть реставратори. Відвідувачі музею зможуть спостерігати за процесом просто у залі або через лайв-стрім в інтернеті.

Ініціатива має стати наймасштабнішою у своєму роді, зазначає видання.

За словами директора Рейксмузею Тако Діббітса, проект розтягнеться на кілька років, а на його реалізацію піде кілька мільйонів євро.

"Все відбуватиметься на очах у світу, і люди зможуть спостерігати за реставрацією звідусіль у будь-який момент", - каже він.

Пан Діббітс називає процес "унікальною можливістю" для публіки. "Таке навряд чи станеться знову протягом наступних кількох поколінь", - зазначає він.

Востаннє "Нічну варту" реставрували у 1975 році. Вона розташована у Залі шани Рейксмузею, яку відвели спеціально під полотно. Щороку на роботу Рембрандта приходять подивитися понад два мільйони відвідувачів.

Королівська сукня для народу

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Вподобали весільну сукню Кейт Міддлтон і прагнете виглядати як справжня принцеса під час церемонії? Відтепер ця мрія стане для багатьох доступнішою.

Популярний бренд одягу H&M запустив лінію весільних суконь за демократичними цінами, серед яких копія вбрання, в яке була вбрана Герцогиня Кембриджська на своєму весіллі, повідомляє Daily Mail.

Сукню з оздобленням з мережива можна купити за 150 фунтів.

Над вбранням Кейт Міддлтон працювала дизайнер модного дому Александр Макквін Сара Бертон. Вартість сукні оцінили у 250 тисяч фунтів.

Муракамі: "Я - практична людина"

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"Я практична людина і реаліст, але коли пишу художні твори, занурююсь у дивні і потаємні куточки своєї душі", - розповів японський письменник Харукі Муракамі в інтерв'ю The New York Times.

Митець каже, що створюючи фантастичний світ у своїх працях, він досліджує себе.

Відповідаючи на запитання про тлумачення сенсів в його книжках, Харукі Муракамі каже, що часто-густо не може пояснити, що саме він хотів сказати тими чи іншими метафорами.

"Я розповідаю про себе та про світ метафорами, а їх неможливо пояснити, можна тільки сприйняти. Книга - це метафора", - каже він.

У відповідь на питання "Чи мрієте ви?" письменник каже робить це доволі рідко - один раз чи двічі на місяць.

"У мене нема потреби мріяти, тому що я можу писати", - каже Харукі Муракамі.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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