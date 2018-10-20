Культогляд: Девіду Бекхему важко у шлюбі

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У культогляді цього тижня:

Футболіст Девід Бекхем скаржиться на складне подружнє життя

Унікальна реставрація "Нічної варти" Рембрандта

Копію весільної сукні Кейт Міддлтон тепер можна купити всього за 150 фунтів

Письменник Харукі Муракамі про власні метафори

Складна родина

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З "тяжкою працею" порівнює своє подружнє життя британський футболіст Девід Бекхем.

"Бути одруженими стільки часу, скільки ми - це завжди тяжка праця. Все стає трохи складнішим", - цитує The Sun слова зірки таблоїдів з одного з інтерв'ю австралійському телебаченню.

Девід та Вікторія Бекхеми одружені 19 років і виховують чотирьох дітей.

Напередодні, в інтерв'ю модному виданню Vogue, Вікторія Бекхем сказала, що кожен член їхньої родини разом почувається сильнішим, ніж наодинці.

"Ми поважаємо родинний зв'язок і це головне", - цитує видання екс-учасницю гурту Spice Girls.

"Чи зміг би будь-хто з нас досягти того, що має зараз, якби ми не зустрілися і не були разом протягом всіх цих років?" - додає вона.

Жовтневий номер видання з інтерв'ю Вікторії жваво обговорювали через те, що на обкладинці журналу зірка була сама без чоловіка Девіда. Проте виявилося, що його фото розмістили всередині номеру.

Реставрація наживо

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Одну з найвідоміших картин Рембрандта "Нічна варта" реставруватимуть в прямому ефірі повідомляє Guardian. Картину зберігають у Рейксмузеї в Амстердамі.

Роботу перемістять у скляний бокс в якому працюватимуть реставратори. Відвідувачі музею зможуть спостерігати за процесом просто у залі або через лайв-стрім в інтернеті.

Ініціатива має стати наймасштабнішою у своєму роді, зазначає видання.

За словами директора Рейксмузею Тако Діббітса, проект розтягнеться на кілька років, а на його реалізацію піде кілька мільйонів євро.

"Все відбуватиметься на очах у світу, і люди зможуть спостерігати за реставрацією звідусіль у будь-який момент", - каже він.

Пан Діббітс називає процес "унікальною можливістю" для публіки. "Таке навряд чи станеться знову протягом наступних кількох поколінь", - зазначає він.

Востаннє "Нічну варту" реставрували у 1975 році. Вона розташована у Залі шани Рейксмузею, яку відвели спеціально під полотно. Щороку на роботу Рембрандта приходять подивитися понад два мільйони відвідувачів.

Королівська сукня для народу

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Вподобали весільну сукню Кейт Міддлтон і прагнете виглядати як справжня принцеса під час церемонії? Відтепер ця мрія стане для багатьох доступнішою.

Популярний бренд одягу H&M запустив лінію весільних суконь за демократичними цінами, серед яких копія вбрання, в яке була вбрана Герцогиня Кембриджська на своєму весіллі, повідомляє Daily Mail.

Сукню з оздобленням з мережива можна купити за 150 фунтів.

Над вбранням Кейт Міддлтон працювала дизайнер модного дому Александр Макквін Сара Бертон. Вартість сукні оцінили у 250 тисяч фунтів.

Муракамі: "Я - практична людина"

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"Я практична людина і реаліст, але коли пишу художні твори, занурююсь у дивні і потаємні куточки своєї душі", - розповів японський письменник Харукі Муракамі в інтерв'ю The New York Times.

Митець каже, що створюючи фантастичний світ у своїх працях, він досліджує себе.

Відповідаючи на запитання про тлумачення сенсів в його книжках, Харукі Муракамі каже, що часто-густо не може пояснити, що саме він хотів сказати тими чи іншими метафорами.

"Я розповідаю про себе та про світ метафорами, а їх неможливо пояснити, можна тільки сприйняти. Книга - це метафора", - каже він.

У відповідь на питання "Чи мрієте ви?" письменник каже робить це доволі рідко - один раз чи двічі на місяць.

"У мене нема потреби мріяти, тому що я можу писати", - каже Харукі Муракамі.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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