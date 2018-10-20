Культогляд: Девіду Бекхему важко у шлюбі
У культогляді цього тижня:
- Футболіст Девід Бекхем скаржиться на складне подружнє життя
- Унікальна реставрація "Нічної варти" Рембрандта
- Копію весільної сукні Кейт Міддлтон тепер можна купити всього за 150 фунтів
- Письменник Харукі Муракамі про власні метафори
Складна родина
З "тяжкою працею" порівнює своє подружнє життя британський футболіст Девід Бекхем.
"Бути одруженими стільки часу, скільки ми - це завжди тяжка праця. Все стає трохи складнішим", - цитує The Sun слова зірки таблоїдів з одного з інтерв'ю австралійському телебаченню.
Девід та Вікторія Бекхеми одружені 19 років і виховують чотирьох дітей.
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Напередодні, в інтерв'ю модному виданню Vogue, Вікторія Бекхем сказала, що кожен член їхньої родини разом почувається сильнішим, ніж наодинці.
"Ми поважаємо родинний зв'язок і це головне", - цитує видання екс-учасницю гурту Spice Girls.
"Чи зміг би будь-хто з нас досягти того, що має зараз, якби ми не зустрілися і не були разом протягом всіх цих років?" - додає вона.
Жовтневий номер видання з інтерв'ю Вікторії жваво обговорювали через те, що на обкладинці журналу зірка була сама без чоловіка Девіда. Проте виявилося, що його фото розмістили всередині номеру.
Реставрація наживо
Одну з найвідоміших картин Рембрандта "Нічна варта" реставруватимуть в прямому ефірі повідомляє Guardian. Картину зберігають у Рейксмузеї в Амстердамі.
Роботу перемістять у скляний бокс в якому працюватимуть реставратори. Відвідувачі музею зможуть спостерігати за процесом просто у залі або через лайв-стрім в інтернеті.
Ініціатива має стати наймасштабнішою у своєму роді, зазначає видання.
За словами директора Рейксмузею Тако Діббітса, проект розтягнеться на кілька років, а на його реалізацію піде кілька мільйонів євро.
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"Все відбуватиметься на очах у світу, і люди зможуть спостерігати за реставрацією звідусіль у будь-який момент", - каже він.
Пан Діббітс називає процес "унікальною можливістю" для публіки. "Таке навряд чи станеться знову протягом наступних кількох поколінь", - зазначає він.
Востаннє "Нічну варту" реставрували у 1975 році. Вона розташована у Залі шани Рейксмузею, яку відвели спеціально під полотно. Щороку на роботу Рембрандта приходять подивитися понад два мільйони відвідувачів.
Королівська сукня для народу
Вподобали весільну сукню Кейт Міддлтон і прагнете виглядати як справжня принцеса під час церемонії? Відтепер ця мрія стане для багатьох доступнішою.
Популярний бренд одягу H&M запустив лінію весільних суконь за демократичними цінами, серед яких копія вбрання, в яке була вбрана Герцогиня Кембриджська на своєму весіллі, повідомляє Daily Mail.
Сукню з оздобленням з мережива можна купити за 150 фунтів.
Над вбранням Кейт Міддлтон працювала дизайнер модного дому Александр Макквін Сара Бертон. Вартість сукні оцінили у 250 тисяч фунтів.
Муракамі: "Я - практична людина"
"Я практична людина і реаліст, але коли пишу художні твори, занурююсь у дивні і потаємні куточки своєї душі", - розповів японський письменник Харукі Муракамі в інтерв'ю The New York Times.
Митець каже, що створюючи фантастичний світ у своїх працях, він досліджує себе.
Відповідаючи на запитання про тлумачення сенсів в його книжках, Харукі Муракамі каже, що часто-густо не може пояснити, що саме він хотів сказати тими чи іншими метафорами.
"Я розповідаю про себе та про світ метафорами, а їх неможливо пояснити, можна тільки сприйняти. Книга - це метафора", - каже він.
У відповідь на питання "Чи мрієте ви?" письменник каже робить це доволі рідко - один раз чи двічі на місяць.
"У мене нема потреби мріяти, тому що я можу писати", - каже Харукі Муракамі.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг
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