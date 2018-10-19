Огляд ЗМІ: чи треба легалізувати марихуану?

Копирайт изображения Getty Images

19 жовтня іноземна преса пише про таке:

Рішення Канади як приклад?

Тиф у Лос-Анджелесі

"Шори" для офісних працівників

У чому секрет да Вінчі

Легалізація в Канаді?

Копирайт изображения PA

Легалізація марихуани - правильний крок вперед, коментує оглядач Times Філіп Коллінс дозвіл на продаж канабісу, який напередодні ввели в Канаді.

Автор пише, що політика заборони на наркотики класу Б зазнала невдачі, тому прийшов час для Британії наслідувати приклад Канади. Майже півсторіччя заборони і трильйон доларів витрачений на боротьбу з розповсюдженням цього виду наркотиків не дали бажаного результату - наразі, у світі нараховується 240 мільйонів людей, які вживають наркотики, каже він.

"Заборона ніяк не допомогла здобути контроль над вживанням (марихуани - Ред.), створивши натомість незаконну мережу поставок", - пише оглядач видання.

Державне регулювання канабісу допоможе контролювати потоки його розповсюдження, вважає автор.

"Нам інтуїтивно здається правильним забороняти речі, які, як нам здається, можуть завдати нам шкоди. Насправді, ми знаємо, що в цьому немає жодного сенсу, але продовжуємо дотримуватися тієї ж політики, стрімголов кидаючись до обриву, намагаючись наздогнати те, що, як показав досвід, просто не працює", - підсумовує Філіп Коллінс.

Тиф у Лос-Анджелесі

Копирайт изображения Getty Images

У Лос-Анджелесі - спалах тифу. Міська влада одного з найзаможніших міст США виділила сотні тисяч доларів на боротьбу з хворобою, загострення якої пов'язують зі стрімким зростанням кількості безпритульних, повідомляє Guardian.

Протягом року після того, як сотні мешканців міста вразив гепатит А, було зафіксовано 64 випадки тифу серед безхатченків, пише видання.

"Ми залучаємо всі вільні ресурси аби взяти контроль над цим спалахом і зупинити його", - цитує газета прес-секретаря мерії Лос-Анджелеса Алекса Комісара.

Згідно з інформацією міського департаменту охорони здоров'я, перші 11 випадків захворювання на тиф зафіксували у центрі міста. Шестеро з діагностованих хворих були безпритульними.

На відміну від гепатиту А, цей вид тифу не загрожує фатальними наслідками і не передається від людини до людини. Імовірність заразитися, у випадку якщо ви не живете з хатніми улюбленцями або у безпосередній близькості до тварин з блохами, дуже низька, пише видання.

За останніми статистичними даними, у Лос-Анджелесі мешкає 53 тисячі безпритульних.

"Шори" для офісних працівників

Копирайт изображения Getty Images

Panasonic випустила спеціальні "шори" для офісних працівників, які мають допомогти сконцентруватися на роботі, повідомляє Mashable.

Ноухау під назвою Wear Space має вигляд шолому з навушниками, який надягається на голову і зменшує кут зору, захищаючи від звуків навколишнього середовища та споглядання подій, що відбуваються довкола. Його розробили спеціально для тих, хто працює в опен-спейсах.

"На тлі того, як зростає кількість опен-спейсів та цифрових кочовиків (digital nomad англійською) важливість особистого простору, де можна було б сконцентруватися, тільки зростає", - цитує видання розробників продукту.

Купити Wear Space можна буде за 260 доларів.

"Секрет" да Вінчі

Копирайт изображения Getty Images

Особливий стиль Леонардо да Вінчі, який приніс успіх його працям, може бути пов'язаний з вадами зору, які мав митець. Такого висновку дійшов професор Університету Лондона Кристофер Тайлер, який досліджував скульптури та картини митця, повідомляє The Daily Telegraph.

Дослідник каже, що окрім загально відомих факторів, серед яких увага да Вінчі до деталей та те, що він був шульгою, важливу роль в його особливому погляді на предмети, які він зображував, відігравало те, що він страждав на косоокість. Ця особливість наділяє людину стереоскопічним зором.

Художникам ця особливість допомагає, оскільки дозволяє бачити тривимірний світ у двовимірному зображенні, йдеться у статті. Таким чином митець ніби бачить об'єкт і водночас результат, який отримує на полотні.

За даними видання, останні дослідженні показали, що подібні особливості зору мали й інші митці, серед яких Рембрандт, Густав Клімт та Пабло Пікассо.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.