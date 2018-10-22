Молодь хоче змінювати партнерів, як мобільні оператори - огляд ЗМІ

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У понеділок в огляді преси:

Мрії про "гнучкий" шлюб

Чому кордон між Україною і Польщею лякає Ірландію

Чи врятують криптотехнології Україну

Звідки Агата Крісті черпала знання про отрути

"Гнучкий" шлюб

Чверть британців віком від 18 до 24 роки вважають, що шлюб повинен нагадувати тимчасовий контракт з мобільним оператором, передбачати можливість подовження чи скасування, а також варіант "апгрейду" до іншого партнера, свідчать дані опитування, які наводить таблоїд Daily Mail.

Третина опитаних з тієї ж вікової групи підтримала полігамію, а 30% виступили за "гнучкі домовленості", за якими партнерів можна змінювати.

Колін Харт з громадського руху "Коаліція за шлюб", який замовив дослідження, "глибоко занепокоєний" такими результатами.

"Попри риторику уряду про важливість шлюбу, вони досі не змогли переконати в цьому", - вважає Харт.

Також майже половина з 2200 респондентів вважає, що ініціатор розлучення не повинен пояснювати причини свого рішення.

Чому кордон між Україною і Польщею лякає Ірландію

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Польсько-український кордон ілюструє, що обіцянки зробити кордон між двома Ірландіями "непомітним" після виходу Британії з ЄС можуть бути нереальними, пише Irish Times.

Врегулювання аспектів функціонування ірландського кордону є наразі основним каменем спотикання в перемовинах щодо умов "брекзиту".

"Технічні засоби допомагають оптимізувати та скоротити час очікування, але не можуть вирішити їх остаточно. Від людського фактора не втечеш", - цитує видання Роберта Брихліка, командира польської прикордонної служби на пункті перетину Дорогуськ.

Як пише Irish Times, Дорогуськ з його чергами дає можливість згадати, як все виглядало до того, як ЄС відкрив кордони, а також є "нагадуванням про те, як все відбувається поза межами блоку".

Видання нагадує, що польсько-український кордон довжиною 530 км лише трохи поступається ірландському, але є набагато складнішим для патрулювання. При цьому тут лише п'ять офіційних пунктів перетину на противагу 200 в Ірландії.

Втім, попри очевидну економічні та геополітичні відмінності між Україною та Британією, "в деяких аспектах українсько-польський кордон ближчий до того, чого прагне Британія, аніж ретельно вивчений кордон між Норвегією та Швецією", стверджує видання.

"Тільки блокчейн і зброя"

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Політична та економічна нестабільність в Україні при розмаїтті дешевої професійної робочої сили зробили Україну зручним простором для криптомайнерів та стартапів, пише профільне видання CryptoGlobe.

Як зауважується, це відбувається на тлі "не надто доброзичливого ставлення" до криптоіндустрії з боку влади.

"Криптореволюціонери в Україні працюють над зміною всієї структури, використовуючи свої багатства для покращення суспільства та заохочуючи місцевих торговців та мешканців до впровадження технологій. Сотні дрібних продавців в країні приймають десятки різних криптовалют, що робить її однією з країн світу, де найпростіше витратити криптогроші", - йдеться у статті.

За словами розробника технології блокчейн Андрія Хаврюченка, ця індустрія повинна побудувати нове суспільство, водночас опираючись впливу політиків.

"Ми маємо організуватися, аби покращити дороги, інфраструктуру і комунальні послуги. Лише біткоїн та зброя врятують цю країну", - стверджує він.

Отрути в житті Агати Крісті

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Обізнаність авторки детективів Агати Крісті на отрутах, які вона так часто "використовувала" у своїх творах, походить з часів, коли вона працювала волонтеркою у шпиталі під час Першої світової війни, пише Guardian.

Її особову справу, а також групову фотографію зі шпиталю, на якій є письменниця, покажуть публіці на честь Дня перемир'я у Першій світовій, який святкуватимуть наступного місяця.

Як йдеться у справі, з якою можна ознайомитися в онлайн-архіві товариства Червоного Хреста, з жовтня 1914 року вона пропрацювала 3 400 годин медсестрою-стажеркою в тимчасовому шпиталі, облаштованому в її рідному місті Торкі, що у графстві Девоншир.

В її обов'язки входило роздавати ліки у шпиталі, асистувати при складних операціях та прибирати після ампутацій.

"Агата Крісті, як багато хто з тих, хто записався до добровільного медичного загону, була молодою жінкою без досвіду роботи з військовими травмами. Є іронія в тому, що попри те, як жахливо закінчували життя багато хто з її персонажів, свого часу вона втрачала свідомість від вигляду крові", - зауважив представник Червоного Хреста Алістер Брукс.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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