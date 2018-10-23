"Шокуючі" спогади про футбол у Харкові - огляд ЗМІ

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23 жовтня іноземна преса пише про таке:

"Шокуючі" спогади про Харків

Для кого не буде виступати Стінг?

Брунатні та вразливі

Чи шкідливе порно?

Ліга у Харкові

У вівторок увечері британський "Манчестер Сіті" зустрінеться з донецьким "Шахтарем" у рамках групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, й відбудеться це не вперше, повідомляє Belfast Telegraph.

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"Матч не стане одкровенням для Сіті, оскільки вони вже зустрічалися з "Шахтарем" під час групового етапу минулого сезону, але спогади про харківський стадіон "Металіст" не назвеш позитивними. Поза сумнівом, груднева зустріч нічого не вирішувала для команди Пепа Гвардіоли, оскільки місце у плей-офф вже було забезпечено, але програш 2-1 при грі за мінусових температур все ще шокує", - пише видання.

Крім історії зустрічей на газоні, команди також об'єднують бразильці. Так, за словами видання, "Шахтар" завдячує своїм домінуванням в українському футболі "сильному бразильському ядру". Наразі в команді дев'ять бразильців, один з яких, Марлос, грає за національну збірну України.

Півзахисник "Сіті" Фернандіньйо колись грав за "Шахтар" і перебрався до Британії слідом за іншим бразильцем Елано.

Як прості смертні

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Звиклі до "ВІП-зон" поціновувачі Стінга ще мають час, аби призвичаїтися до думки, що на концерті 14 листопада у Києві їм доведеться злитися з натовпом звичайних фанатів.

Як повідомляє відомий медійний портал Billboard із посиланням на імпресаріо славетного музиканта, на його вимогу на концертах в Росії і Україні наступного місяця не буде жодних "ВІП-зон".

"Він сказав, що якщо будуть ВІП-зони, виступати він не буде", - стверджує імпресаріо концертів Стінга в Єкатеринбургу та Казані.

Ті ж вимоги співак висунув і до концерту в Києві.

"Одна з головних вимог Стінга - він хоче бачити своїх фанів зі сцени, - каже його київський імпресаріо. - Він хоче співати й танцювати з ними під регі й створювати позитивну енергію. Тому менеджери виконавця попросили нас заздалегідь, щоб біля сцени не було ані диванів, ані столиків".

Як зауважує Billboard, раніше про подібні вимоги Стінга в інших країнах не повідомлялося.

Колір вразливості

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Вчені на прикладі лабрадорів з'ясували, що колір хутра собак може визначати очікувану тривалість їхнього життя, пише Independent.

На жаль, дослідження, проведені Сіднейським університетом у співпраці з Лондонським королівським ветеринарним коледжем, показали, що брунатні лабрадори, які відносяться до другої за популярністю породи собак у Британії, більш схильні до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, вушні інфекції та захворювання суглобів.

На відміну від родичів іншого кольору брунатні лабрадори зазвичай не доживають до 11 років.

Вчені припускають, що проблема полягає в тому, що ген, який відповідає за брунатний колір хутра, є рецесивним, тобто для того, аби отримати цуценят такого кольору, обидва батьки також мають бути брунатні. Високий попит призводить до звуження банку генів і підвищує ризик виникнення генетичних захворювань.

Британські депутати проти порно

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Порнографія "настільки ж шкідлива, наскільки й сигарети", тому слід заборонити її перегляд на мобільних телефонах і в громадському транспорті, пише Daily Mail.

Принаймні саме цього вимагають члени комітету з питань жінок та рівності британської Палати громад. Також вони вважають, що на боротьбу з негативними наслідками порно слід виділяти стільки ж грошей, скільки й на інші основні захворювання.

Під критику членів комітету потрапили також і соціальні мережі, зокрема Twitter і Facebook, оскільки "онлайн спільноти створюють публічний простір, де процвітають сексуальні домагання стосовно жінок та дівчат".

У доповіді депутатів із закликом до уряду вдатися до рішучих дій стверджується, що навіть 10-річні дівчата стикаються із сексуальними домаганнями лише через те, що носять шкільну форму, а кожні двоє з п'яти дівчат отримували фото непристойного характеру.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС