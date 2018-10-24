Про що говорили Путін і радник Трампа у Москві - огляд ЗМІ

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У середу, 24 жовтня, західна преса пише про таке:

Як проходили переговори Путіна і радника Трампа в Москві?

Чому Москва мовчить через вбивство саудівського журналіста?

Чи буде чемпіонат світу для футбольних клубів?

Перший інцидент через безпеку Меган Маркл

Оливи, стріли і ракети

Про те, чим закінчилися переговори російського президента Володимира Путіна і радника Дональда Трампа з питань безпеки Джона Болтона, розповідає лондонська Times.

Газета нагадує, що зустріч в Москві була спричинена заявою очільника Білого дому щодо намірів США вийти із договору про ядерні ракети середньої дальності, який був підписаний ще у 1987 році президентами СРСР Михайлом Горбачовим і США Рональдом Рейганом.

Нещодавно нинішній глава американської адміністрації заявив, що його країна планує вдатися до такого кроку через те, що Росія порушує положення договору.

Крім того, стверджував Дональд Трамп, договір втратив актуальність на тлі накопичення ядерних ракет Китаєм.

Росія, у свою чергу, звинуватила США у порушенні договору шляхом розташування у Румунії елементів протиракетної оборони у 2016 році.

Пан Путін пригадав великі сподівання на покращення відносин між США та Росією після зустрічі лідерів двох країн у Гельсінкі в липні цього року.

"Ось чому доволі дивно бачити, як Сполучені Штати вдаються до нічим не спровокованих кроків щодо Росії, які ми не можемо називати дружніми", - цитує Times пана Путіна.

Тож тепер президент Росії планує обговорити це питання із Дональдом Трампом в Парижі під час святкування 100-ї річниці закінчення Першої Світової війни.

Газета розповідає про ще один доволі показовий момент переговорів Путіна і Болтона.

"Наскільки я пам'ятаю, на гербі США зображений орел, який тримає 13 стріл і гілку із 13 оливами. Питання: чи ваш орел вже з'їв всі оливи, залишивши лише стріли?" - запитав президент Росії.

"В мене знайдуться відповіді на деякі ваші питання, але я не привіз вам жодних олив", - відповів радник президента США.

А у відповідь - мовчання

Про те, якою була реакція Росії на вбивство опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі у Туреччині, пише Independent.

Видання зазначає, що низка провідних країн світу вже заявили про наміри обмежити контакти із Ер-Ріядом та припинити постачання зброї.

"Проте є одне місце, де критика просто відсутня, - Росія", - зазначає Independent.

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"Небажання Росії висловити свою позицію у цій справі відбувається на тлі постійного покращення економічних та політичних контактів між двома енергетичними гігантами та звинувачень, що лунають на міжнародній арені у бік Москви, через підозру у знищенні опонентів за кордоном", - пише британське видання.

Independent цитує фахівця із російсько-близькосхідних відносин Марка Каца з університету Джорджа Мейсона, який вважає, що Росія скористається ситуацією, аби посилити свої позиції на Близькому Сході.

"Путін бачить, що стосунки саудівців і Заходу занепадають. Він готовий скористатися цим. Росіяни добре розуміють, що вони не зможуть зайняти місце Америки і Заходу як головних партнерів, але вони хочуть відкусити хоча б шматок пирога", - переконаний він.

Independent також нагадує сумну статистику вбивств журналістів в Росії, пов'язаних із їхньо. професійною діяльністю: з 1992 року загинуло 58 представників ЗМІ, з них 13 втратили життя за причетності органів державної влади.

УЄФА проти ФІФА - чому?

Про новий раунд суперечки між УЄФА і ФІФА через наміри останньої запровадити чемпіонат світу для провідних футбольних клубів планети розповідає Daily Telegraph.

Газета пише, що очільник ФІФА Джанні Інфантіно має намір представити плани щодо запуску таких змагань на конгресі організації, що відкрився у Руанді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент ФІФА Джанні Інфантіно

Він обґрунтовує свою пропозицію тим, що, з огляду на шалену популярність Ліги Чемпіонів УЄФА, ФІФА могла б покращити свій фінансовий стан, запустивши такий турнір світового масштабу.

Пан Інфантіно пропонує проводити такі змагання або раз на чотири роки, як Чемпіонат світу, або щороку влітку після фіналу Ліги Чемпіонів.

УЄФА критикує такі пропозиції. На переконання провідної європейської футбольної асоціації, ФІФА хоче збагатитися за рахунок провідного турніру континенту, адже схожі альтернативні змагання можуть зменшити увагу любителів футболу до Ліги Чемпіонів.

Непокоїть європейців і модель фінансування нового турніру - з приватних джерел в країнах Близького Сходу, а саме Саудівської Аравії та ОАЕ, зазначає Daily Telegraph.

Нелегко бути герцогинею

Про перший інцидент, що стосується безпеки британського королівського подружжя, принца Гаррі і його дружини Меган Маркл, пише таблоїд Daily Mail.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меган Маркл під час відвідин острова Фіджі

Газета розповідає, що випадок стався під час відвідин герцогинею Сасcекською базару на острові Фіджі, що є частиною їхнього першого туру країнами Співдружності.

За програмою візиту, протягом 20-хвилинного візиту на базар пані Маркл мала поговорити із продавчинями, які є учасниками програми ООН "Базари за зміни".

Проте натовп, що зібрався на базарі Сума у столиці Фіджі, був настільки великим, а збудження бажаючих побачити дружину принца Гаррі - настільки сильним, що охорона Меган вирішила перервати візит.

Пізніше Кенсінгтонський Палац оприлюднив заяву, в якій пояснив, що сталося це через побоювання охорони пані Маркл щодо можливої поведінки натовпу і неспроможності "контролювати його поведінку".

На додаток, пише Daily Mail, Меган, яка є при надії, почувалася явно некомфортно у приміщенні, де було "гаряче, волого і надто людно".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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