Російські та китайські шпигуни прослуховують телефон Трампа - огляд ЗМІ

Копирайт изображения EPA/PETE MAROVICH Image caption Президент Трамп не завжди віддає перевагу спілкуванню безпечним фіксованим зв'язком Білого дому

У четвер, 25 жовтня, західна преса пише про таке:

Росіяни та китайці прослуховують телефон Трампа

Де може розпочатись "найгірший голод в історії"

Як допомогти жертвам расизму

Стрес погіршує пам'ять

"Говіркий" Трамп

New York Times пише про те, що "китайські та російські шпигуни" прослуховують телефон президента Дональда Трампа.

"Помічники пана Трампа постійно попереджають його про те, що його телефонні дзвінки незахищені, і вони кажуть йому, що російські шпигуни легко прослуховують їх. Але помічники кажуть, що говіркий президент, якого зараз все більше змушують користуватися безпечним фіксованим зв'язком Білого дому, все ще не може відмовитися від користування своїми iPhone", - пише видання.

За словами джерел видання, Росія та Китай використовують інформацію, отриману під час прослуховування. Зокрема, Пекін "намагається уникнути загострення у торговій війні зі США".

Крім того, іноземні шпигуни встановили список "старих друзів", з якими регулярно спілкується Трамп, та "сподіваються використати їх для впливу на президента". Китай хоче, аби друзі домоглися якомога частіших зустрічей між Трампом та Сі Цзіньпіном.

За словами джерел видання, Трамп не хоче користуватись лише захищеними лініями через "параною", адже вважає, що в Білому домі його підслуховують та записують усі його розмови, та виправдовує свою поведінку тим, що постійно купує нові телефони.

"Втім, нові телефони чи старі, китайці та росіяни слухають та вивчають його", - підсумовує New York Times.

Половина населення Ємену в зоні ризику

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Мільйони людей у Ємені потерпають від голоду

Guardian пише про те, що голод в Ємені може стати "найгіршим в історії людства".

На думку ООН, африканській країні загрожують "масові смерті", адже виживання 14 млн мешканців, або половини населення, вже незабаром залежатиме від міжнародної допомоги, попереджає чиновник ООН Марк Лоукок.

Громадянська війна в країні не вщухає, що значно ускладнює доставлення гуманітарної допомоги до всіх, хто її потребують.

"Катастрофа, що насувається, може бути більшою за все, що будь-який професіонал у цій сфері коли-небудь бачив", - каже пан Лоукок.

За оцінками ООН, сотні тисяч єменців "опинились у пастці" через мінні поля. Крім того, населені пункти постійно зазнають авіа- та мінометних обстрілів. Ціни на їжу зросли мінімум вдвічі, а економіка практично зруйнована.

"Економічний колапс є мовчазним вбивцею Ємену. Чимало єменців просто борються за життя. Батьки розповідають нашому персоналу, що вони пропускають прийняття їжі чи не їдять до двох днів для того, щоб віддати ту маленьку кількість їжі, яку мають, своїм дітям", - цитує представника благодійної організації Guardian.

"Сигнал підтримки"

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Independent дає поради як поводитись, якщо ви опинились свідком расистських проявів.

Видання посилається на дослідження, яке встановило, що більша частина британців були свідками проявів расизму на роботі. Але майже 30% опитаних нічого не зробили в цій ситуації.

Отож, якщо ви стали свідком расистських образ, виступіть на захист людини, яку ображають, але "лише за умови, що це безпечно".

"Виступаючи на захист від расизму, ви даєте потужний сигнал підтримки. Крім того, це може змусити нападника двічі подумати про свої дії. Під час реагування, завжди оцінюйте ситуацію та ніколи не наражайтесь на небезпеку", - радять фахівці Австралійської комісії з прав людини.

Крім того, повідомте про інцидент поліції чи іншим органам влади, адже це убезпечить жертву від подальших проявів расизму.

І, нарешті, людині, яка зазнала расистських нападів, необхідно забезпечити психологічну допомогу після інциденту. Наразі, пише Independent, якусь форму підтримки отримують лише 22% жертв.

Що зменшує мозок?

Daily Mail пише про те, що стрес в середньому віці погіршує пам'ять.

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Дослідники з Гарварду встановили, що стрес скорочує обсяг мозку у людей на п'ятому десятку та з роками може призвести до маразму.

Крім того, було встановлено, що стрес суттєво погіршує розумову діяльність.

"Отже, дуже важливо знайти способи знизити стрес, як-от добре спати, займатися фізичними вправами та включати релаксаційні вправи в повсякденне життя", - каже керівник дослідження доктор Джастін Ешуфо-Чегуї.

Вчені дослідили 2231 людину, середній вік яких був 49 років, та встановили, що учасники із високим рівнем гормону стресу - кортизолу мають менший обсяг мозку, ніж ті, у кого рівень корти холу був в межах норми.

За словами дослідників, зараз дуже важливо точніше встановити, як високі рівні гормони впливають на мозок, пише Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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