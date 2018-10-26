Навіщо на "острові вечірок" заборонили алкоголь - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 26 жовтня, західна преса пише про таке:

Чому острів, відомий як місце для гучних вечірок, вирішив заборонити алкоголь і сигарети

Михайло Горбачов - про нову гонку озброєнь

Британські лікарі б'ють на сполох через марихуану

В чому секрет ідеальної засмаги?

Прощавай, алкоголь!

Філіппінський острів Боракай знову відкривають для туристів, та відтепер із забороною на алкоголь та паління, повідомляє The Guardian.

У квітні цього року влада країни вирішила закрити популярний серед прихильників екзотичного відпочинку острів для подолання "суттєвих збитків", які йому протягом десятиліть завдавали відвідувачі.

Пляж вичистили, водні розваги прибрали, а масажистам та дрібним торгівцям заборонили пропонувати свої послуги і товар. Будівлі, що знаходилися просто біля води, знесли бульдозером і встановили так звану 30-метрову буферну зону від берегової лінії.

Закрили і три заклади казино, що працювали на острові.

Відтепер на пляжі не можна буде вживати алкоголь і палити, а відомі пляжні вечірки, що приваблювали десятки тисяч туристів щороку на свято першого травня, відійдуть у минуле.

"Боракай був відомий як один з найкращих напрямків для невимушеного відпочинку на островах, де можна було влаштовувати вечірки, часто-густо на пляжі. Але тепер все буде інакше", - цитує газета очільника місцевої Асоціації драйверів Майкла Мартіяно.

"Тут і надалі буде так само весело, але старі звички зазнають змін, і для декого це, мабуть, буде складно", - додає він.

Згідно з новими законами, відтепер острів зможе приймати 19 200 туристів одночасно. Раніше Боракай щороку відвідували біля двох мільйонів людей.

Горбачов: почалася нова гонка озброєнь

"Почалася нова гонка озброєнь", - пише у своїй статті, яку публікує The New York Times, колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

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Радянський політик коментує заяви Дональда Трампа про готовність США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (INF), який він та Рональд Рейган підписали у 1987 році.

"Договір INF - не перша жертва мілітаризації світового устрою. У 2002 році США вийшли з Договору про обмеження систем протиракетної оборони, цього року - з Іранської ядерної угоди. Військові видатки сягнули астрономічних розмірів і продовжують зростати", - каже пан Горбачов.

Вину за порушення статус-кво у ситуації з озброєнням політик покладає на Вашингтон.

Американський президент має на меті "звільнити США від будь-яких зобов'язань та обмежень, і не лише у сфері, що стосується ядерної зброї", додає він.

"США, таким чином, зініціювали руйнування цілої системи міжнародних домовленостей та угод, що слугували основоположним фундаментом для миру і безпеки після Другої світової війни", - каже Михайло Горбачов.

Насамкінець він зазначає, що у "війні всіх проти всіх" не буде переможців, надто, якщо вона закінчиться ядерною війною.

"А цю можливість не варто виключати. Невпинна гонка озброєнь, напруга у міжнародних відносинах, ворожнеча і загальна недовіра тільки посилюватимуть цей ризик", - підсумовує екс-президент СРСР.

Марихуана: дозволити чи заборонити?

Дозвіл на вживання марихуани в медичних цілях може спричинити кризу залежності, б'ють на сполох британські лікарі у листі The Times.

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Фахівці критикують рішення уряду дозволити лікарям призначати пацієнтам в окремих випадках канабіс для подолання певних симптомів, зокрема больових.

Політики використовують це питання, переслідуючи власні інтереси, кажуть вони і застерігають, що це рішення може спровокувати психічні розлади у пацієнтів.

"У нас вже була опіоїдна криза і ми можемо передбачити, що історія повториться", - йдеться у листі.

"Ми підтримуємо зміни до законодавства з метою заохочення дослідження на тему канабісу. Але ми вважаємо, що в цілях політичної доцільності, дозволяти призначати канабіс для лікування - передчасно. Те, що канабіс є ефективними ліками від хронічного болю, не підтверджено доказами і може спричинити шкоду", - кажуть лікарі.

З 1 листопада лікарі зможуть призначати для лікування канабіноїди, серед яких конопляне масло і смола.

Секрет ідеальної засмаги

Засмага триматиметься довше і матиме кращий вигляд, якщо приймати сонячні ванни не щодня, а через день. Такого висновку дійшли науковці з Університету Тель-Авіва, повідомляє Daily Mail.

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Секрет в тому, що пігмент меланін, від кількості якого залежить колір шкіри, утворюється в оптимальних дозах тоді, коли ми піддаємося дії ультрафіолету через день. Тобто шкірі потрібна доба на те, щоб відновитися.

Піку засмаги можна досягти, якщо дати шкірі відпочити 48 годин, вважають вчені.

"Виявляється, якщо ходити на пляж щодня, це може йти у розріз з природним розкладом роботи систем захисту шкіри", - каже автор дослідження професор Керміт Леві.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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