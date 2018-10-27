Культогляд: "інша жінка" Фредді Мерк'юрі, яку незаслужено забули

Копирайт изображения Getty Images Image caption У новому фільмі про співака Фредді Мерк'юрі творці зосередилися лише на одній жінці - Мері Остін

Читайте у культогляді цього тижня про таке:

Біограф соліста Queen про пробіли у "Богемній рапсодії"

Хто потрапить до Залу слави рок-н-ролу в 2019 році

Вуді Аллен не здається через скандал з домаганнями

Більше королев в кіно та на телеекранах

"Інша жінка" в житті Фредді Мерк'юрі

Прем'єра довгоочікуваної біографічної стрічки "Богемна рапсодія", яка відбулася в Лондоні 23 жовтня, стала головною культурною подією тижня, що минає, спричинивши хвилю відгуків у провідних ЗМІ країни.

Критики були одностайні в одному - поява фільму про фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі дала можливість мільйонам фанатів по всьому світу повернутися в часи, коли народжувалася музика, що нині вважається класикою року.

Втім, є й такі, хто ставить під сумнів точність матеріалу про приватне життя соліста Queen у фільмі.

Газета Daily Telegraph, скажімо, звертає увагу на те, що у стрічці геть відсутні згадки про жінку, яка відігравала важливу роль у житті Фредді Мерк'юрі.

У фільмі є кілька сцен, де з'являється Мері Остін, подруга співака, яка надихнула його на написання пісні Love of My Life. Але не менш пристрасно Мерк'юрі кохав і Барбару Валентайн, актрису фільмів для дорослих, заявила газеті біограф співака Леслі-Енн Джонс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме Барбара Валентайн була поряд зі співаком в його останні дні, стверджує біограф Фредді Мерк'юрі

"Мене трохи дратує, що в цьому фільмі нема жодної згадки про неї, - цитує Daily Telegraph пані Джонс. - З Мері Остін зробили "невтішну вдову", про яку зазвичай всі говорять. Але була ще одна жінка, і вона відігравала не менш важливу роль в його житті".

Біограф розповіла, що Мерк'юрі та Валентайн познайомилися у 1984 році в Німеччині, де Queen записували черговий альбом. Співак і актриса навіть жили разом в Мюнхені. І саме Валентайн, а не Остін, опікувалася Мерк'юрі, відтоді, як у нього виявили СНІД, і аж до його смерті в листопаді 1991 року.

"Мері не було біля нього. Вона була вагітна. Наприкінці його життя Мері не була його найближчим другом", - наполягає пані Джонс.

Барбара Валентайн померла від інфаркту у 2002-му, коли їй було 61.

"Багато в чому, вона була такою ж, як він. Вони були дзеркальним відображенням один одного. Вона розуміла всі сторони його особистості - сексуальну, психологічну і всі інші", - пояснює пані Джонс, наскільки близькими були Мерк'юрі і Валентайн.

Біограф наголошує, що кохання Фредді Мерк'юрі було таким же багатогранним, як і його талант, і застерігає від спрощеного погляду на його життя.

В Україні байопік "Богемна рапсодія" виходить на екрани кінотеатрів 1 листопада.

Кого увічнять у Залі слави рок-н-ролу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Radiohead - одні з претендентів на місце в Залі слави рок-н-ролу

Вже назвали виконавців, які мають шанс потрапити до Зали слави рок-н-ролу наступного року, повідомляє газета Guardian. Церемонія оголошення результатів конкурсу, який вважається одним з найпрестижніших у США, пройде в Нью-Йорку в березні наступного року.

За інформацією Guardian, серед номінантів - легенди британської музики The Cure, Roxy Music, Radiohead, Стіві Нікс і Def Leppard, а також Kraftwerk, Джанет Джексон і Чака Хан.

Газета пояснює, що до списку потрапляють виконавці, які випустили перший запис щонайменше 25 років тому. Міжнародний комітет, що складається із 1000 експертів, обирає п'ять-шість представників світової музичної сцени. Їхні фанати також можуть вплинути на вибір комітету шляхом голосування.

Guardian пише, що оприлюднений список, ймовірно, викличе нарікання серед деяких поціновувачів музики.

"Вважається, що виконавці Bjork, Кейт Буш, Роберта Флек, Вітні Г'юстон, Depeche Mode, the Monkeys і Chic вже давно мали б потрапити до Зали слави", - зазначає газета.

Залу слави рок-н-ролу заснували в Клівленді, Огайо, у 1983 році. Першими серед тих, хто потрапив до неї, були Елвіс Преслі, Чак Беррі, Джеймс Браун, Рей Чарльз, Фетс Доміно, Бадді Холлі та Літтл Річардз.

У 1987 році Арета Франклін стала першою жінкою, яка склала їм компанію. У 2018 році у Залі слави з'явилися Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues і Ніна Саймон. Гурт Queen додали до Зали у 2001 році.

Вуді Ален: "Писав і буду писати"

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Вуді Аллен заявив, що буде писати сценарії попри кампанію, розгорнуту проти нього в Голлівуді, пише Independent.

Видання нагадує, що чимало діячів кіноіндустрії США приєдналися до бойкоту режисера, якого підозрюють у сексуальних домаганнях до доньки його колишньої дружини Міа Ферроу. Пан Аллен відкидав звинувачення, та й правоохоронці не відкривали проти нього жодних справ.

"Я письменник. Це те, що я роблю. Я й надалі писатиму, бо я маю нові ідеї і я писатиму нове", - цитує режисера Independent.

Видання розповідає, що рух на захист жінок MeToo таки завдав удару по репутації Вуді Аллена.

Обвинувачення у сексуальних домаганнях з'явилися, коли він завершував зйомки романтичної комедії "Дощовий день в Нью-Йорку". Відтоді частина акторів, які знімалися в стрічці, виступили із заявою, що жалкують через свою причетність до роботи з паном Алленом, і передали гонорар благочинним організаціям. Наразі невідома й подальша доля стрічки, адже Amazon відмовився запускати її у прокат.

Проте на захист режисера стали зірки його попередніх фільмів. Зірка стрічки "Вікі, Крістіна, Барселона" Хав'єр Бардем заявив, що він жодного разу не пожалкував через співпрацю із Вуді Алленом. Актриса Дайан Кітон, яка знялася в низці його фільмів, продовжує підтримувати режисера: "Він мій друг, і я й надалі віритиму йому."

Більше королев

Копирайт изображения Getty Images Image caption Успіх серіалу "Корона" з його яскравими костюмами відкрив шлях для нових серіалів та фільмів про королев

Посилений інтерес до королівської родини, спричинений одруженнями принців Вільяма і Гаррі, отримав продовження на кіно- і телеекранах, повідомляє Daily Telegraph.

Газета відзначає шалений успіх серіалів "Вікторія" і "Корона", який надихнув кінематографістів на нові роботи, які проливають світло на життя коронованих осіб.

У ролі помазаниці невдовзі з'явиться на екрані Хелен Мірен. Виконавиця ролі теперішнього британського монарха у стрічці "Королева" цього разу зіграє роль російської імператриці Катерини Другої.

Про запеклу боротьбу за британський престол, яка точилася у XVII ст. між Єлизаветою Першою та її сестрою Мері, розповість історична драма "Мері, королева шотландців".

А прихильники більш легкого погляду на події в королівських палацах, мабуть, оцінять історичну комедію "Фаворитка", яка розповість про політичні і романтичні перипетії у стосунках британської королеви Анни з її двома фаворитками Абігайль Хілл і Сарою Черчилль. Головну роль у стрічці зіграла Олівія Колман, яка також невдовзі з'явиться в третьому сезоні серіалу "Корона" як королева Єлизавета Друга.

Прем'єра "Фаворитки" відбулася на цьогорічному кінофестивалі у Венеції. Після того, як пані Олман отримала приз цього фестивалю за найкращу жіночу роль, та з огляду на зірковий склад фільму, де ролі двох придворних дам зіграли Емма Стоун і Рейчел Вайз, цю стрічку стали називати серйозним претендентом на низку "Оскарів".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.

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