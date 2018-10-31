ЗМІ: Трамп і громадянство дітей - це лише гра

В огляді британських ЗМІ:

У Трампа нічого не вийде із громадянством?

До чого призводить лікування немовлят антибіотиками

Гвінет Пелтроу та кам'яні яйця в піхві

Як подолати діабет та депресію завдяки дієті?

Трамп і 14-та поправка

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Про плани президента Дональда Трампа скасувати можливість набуття громадянства США на підставі народження на території тієї країни пише британська Guardian.

Газета нагадує, як пан Трамп пояснив свою нову ініціативу: "Ми єдина країна світу, де будь-хто може приїхати, народити дитину, і та дитина, по суті, є громадянином Сполучених Штатів протягом 85 років з усіма перевагам… Це смішно. Це смішно. І цьому треба покласти край".

Guardian звертає увагу на те, що заява нинішнього очільника Білого дому про те, що США буцімто є єдиною державою у світі, що гарантує таке право, не відповідає дійсності.

"Насправді, десятки країн у всьому світі, як от Канада чи Бразилія, надають таке ж право. Та й Велика Британія з Австралією гарантують це, щоправда, в обмеженому вигляді", - пише газета.

Видання припускає, що заява пана Трампа викликана наближенням виборів до конгресу США, які відбудуться 6 листопада. Таким чином очільник Білого дому намагається мобілізувати електорат республіканців, серед яких є чимало противників ліберальної міграційної політики.

Втім, Guardian припускає, що ця заява Трампа має великі шанси залишитися лише заявою.

Право набуття громадянства за фактом народження на території США гарантовано 14 поправкою до конституції країни, пояснює газета.

Скасувати її президентським указом неможливо, лише двома третинами голосів конгресу. Навіть якби республіканці й набрали б необхідну кількість голосів, скасування цієї поправки викликало б хвилю оскаржень в судах.

Видання цитує представника правозахисної організації Families Belong Together Джесса Моралеса Рокетто, який назвав нову ініціативу пана Трампа "спробою переписати історію і спадщину Америки як країни мігрантів".

"Американці не погодяться із цим цинічним політичним кроком, покликаним збурити ненависть перед виборами. Ця радикальна ініціатива, сповнена ненависті, суперечить нашим головним американським цінностям", - переконаний він.

Діти та антибіотики - шлях до ожиріння?

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Чи варто давати дітям антибіотики? Це питання піднімає лондонська Times. Газета стверджує: малюки, які приймають антибіотики у віці до двох років, мають високі шанси захворіти на ожиріння вже до третього дня народження.

Останні дослідження виявили, що антибіотики збільшують шанс стати жертвою ожиріння на 26 відсотків, зазначає Times. Процент підвищується, коли йдеться про окремі види цих препаратів.

Times пише, що американські вчені дослідили наслідки вживання антибіотиків майже 350-ма тисячами малюків за період з 2006 по 2013 роки. Виявилося, що близько 14 процентів з них з часом набрали зайву вагу.

Однак, є й такі, хто ставлять під сумнів висновки американських вчених.

В коментарі для газети Нейвід Саттар, професор з обміну речовин в Університеті Глазго, звернув увагу на те, що американське дослідження було "спостережним", і таким, що не встановлює причинно-наслідковий зв'язок.

"Цілком можливо, що діти, яким частіше прописують ці ліки, стикаються з іншими факторами ризику", - цитує його Times.

Професор Саттар пояснив, що антибіотики частіше виписують дітям з бідних сімей. Він також нагадав, що вже давно відомо про зв'язок між ожирінням і невисоким рівнем життя.

Гвінет Пелтроу і кам'яні яйця в піхві

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Чи варто беззастережно наслідувати "новаторські" і "нетрадиційні" поради щодо здорового способу життя і покращення самопочуття? Не варто, переконує Independent.

Видання наводить приклад компанії Goop, що належить актрисі Гвінет Пелтроу, яка була змушена викласти чималеньку суму, аби залагодити скандал, що вибухнув в Каліфорнії.

Клієнти компанії пані Пелтроу потягли її до суду через "науково не доведені переваги введення у піхву кам'яних яєць" задля покращення здоров'я.

Позов було відкликано після того, як компанія погодилася заплатити 145 тисяч доларів як відшкодування завданих збитків.

Independent зазначає, що прикладів подібних "псевдомедичних" підходів тисячі.

Їхні "винахідники" експлуатують бажання людей почуватися більш здоровими й щасливими на тлі неспроможності державної системи охорони здоров'я забезпечити адекватну відповідь на зростання випадків депресії, хронічної втоми чи недоїдання.

Саме цей дисбаланс ї є причиною "буйного квіту" компаній, що пропонують методи під девізом "допоможи собі сам", не надто переймаючись науковим обґрунтуванням своїх порад.

"На тлі розповсюдження фейкових новин і зростання недовіри до науки і медицини, влада та уповноважені органи повинні втручатися і виводити на чисту воду компанії, які експлуатують безглузді підходи до охорони здоров'я, які в кращому випадку є безрезультатними, а в гіршому завдають шкоди", - закликає Independent.

Веганство проти діабету

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Веганська дієта може допомогти хворим на діабет другого типу зменшити вагу, знизити рівень цукру і вгамувати депресію, розповідає Daily Mail, посилаючись на результати дослідження британських вчених.

Газета зазначає, що понад 4,5 мільйони британців потерпають від діабету, а 90 відсотків усього населення країни мають діабет другого типу, що спричинений неправильним харчуванням і відсутністю фізичних вправ.

Керівник експерименту, Анастасіос Тумпанакіс з Університету Лондона повідомив, що веганська дієта мала і позитивні психологічні наслідки - учасники дослідження повідомляли про позитивні зміни в самопочутті.

Газета також наводить думку доктора Катаріни Кос, експерта з діабету з Університету Екзетера, яка переконана, що подібних результатів можна досягти завдяки будь-якій іншій низькокалорійній дієті.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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