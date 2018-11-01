"Нас вважають іграшками": сексуальне насильство в КНДР. Огляд ЗМІ
У четвер, 1 листопада, міжнародна преса пише про таке:
- Жінки в КНДР скаржаться на сексуальне насилля з боку посадовців
- Які цілі мають російські "тролі" в Британії
- Поразка Ангели Меркель
- Що означають ваші сновидіння
Сексуальне насильство в КНДР
Жінки у Північній Кореї (КНДР) регулярно стають жертвами сексуального насильства з боку державних посадовців, правоохоронців та військових, йдеться в останньому звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.
Видання Guardian наводить ключові висновки дослідження, що ґрунтується на бесідах з 54 людьми, які втекли з країни після того, як до влади у 2011 році прийшов Кім Чен Ин.
"Чоловіки у владі діють безкарно, і щойно охоронець чи поліцейський "обирає" жінку, у неї не лишається вибору, окрім як погодитися на будь-які вимоги, які він висуває - чи то секс, чи гроші, чи будь-які інші послуги", - цитує видання звіт.
- Кількість втікачів з КНДР до Південної Кореї знизилася. Скільки їх?
- КНДР створила дитячу "кіберармію" - ЗМІ
- Як змінилася войовнича пропаганда Північної Кореї
Міжнародні організації неодноразово повідомляли про порушення прав людини у Північній Кореї. Питання прав жінок в цій країні стоїть особливо гостро через те, що переважна більшість інспекторів та військових там - чоловіки, наголошує Guardian.
Газета цитує жительку Північної Кореї, що торгує на ринку, Оу Ян-Гі, яка каже, що місцеві охоронці та поліцейські ставляться до жінок "як до секс-іграшок".
"Це трапляється так часто, що для всіх це вже стало звичайним явищем", - каже жінка.
Багато хто стає жертвою сексуального насильства під час допитів після невдалих спроб втекти до Китаю, йдеться у звіті.
Питання насильства над жінками обговорюється у Північній Кореї настільки мало, що в країні навіть відсутнє чітке визначення дотичних до нього понять, підсумовує видання.
Російські "тролі" в британському сегменті Twitter
Провідною тактикою російських "інтернет-тролів" в британському сегменті Twitter були спроби розпалити ворожнечу в суспільстві на підставі ставлення до ісламу, пише Times з посиланням на дослідження аналітичного центру Demos.
Експерти центру провели аналіз дев'яти мільйонів твітів згенерованих так званою "фабрикою тролів", розташованої в Санкт-Петербурзі, і встановили, що найбільш популярні з них були спрямовані на розпалення ісламофобії.
У Demos зазначили, що акаунти з найбільшою кількістю фоловерів використовували тему ісламу частіше, ніж брекзиту.
- Російські тролі сіють розбрат у світі фейками про вакцинацію
- Британські підлітки опинилися під прицілом російських інтернет-тролів - ЗМІ
- Яка тактика у фабрики російських тролів?
Окрім цього, переважна більшість цих акаунтів "маскувалася" - протягом перших кількох років після реєстрації у 2011 році вони писали здебільшого про фітнес.
Видання зазначає, що російські "тролі" активізувалися після терористичних атак у Британії.
Так, після атаки під Вестмінстером у березні минулого року, ці акаунти опублікували 815 твітів, які розповсюдили 32 тисячі користувачів.
Після теракту на Лондонському мосту у червні минулого року було опубліковано 544 твіти, які були поширені 60325 разів.
"Поразка" Ангели
Ангела Меркель "зазнала поразки", пише у своїй статті у Foreign Policy професор Принстонського університету Ян-Вернер Мюллер.
"Канцлер Німеччини вижила, уникаючи політики де тільки можна, і за це історія її не похвалить", - пише автор.
Наслідки її управління державою в довгостроковій перспективі та "очевидна нездатність створити тривалу архітектуру європейської інтеграції" ставлять під сумнів позитивну оцінку її каденції, пише пан Мюллер.
Професор описує стиль управління пані Меркель як "технократичний" і додає, що на противагу поширеній думці про те, що сильні політичні лідери мають бути харизматиками, Ангела Меркель скоріше нагадувала звичайного держслужбовця.
"Вони (німці - ред.) бачать пані Меркель як надзвичайно надійного держслужбовця з сильними аналітичними здібностями, а не як політика, який систематично займався визначенням політичного курсу країни", - пише автор.
Що приховують ваші сни?
Тлумачення найбільш розповсюджених сновидінь пропонує своїм читачам Daily Mail. За порадами газета звернулася до Мартіни Кошен - спеціалістки з Сіднея, яка спеціалізується на цьому питанні.
Експерти стверджують, що картини, які ми бачимо уві сні часто є відображенням тих подій, які ми пережили протягом дня.
За словами пані Кошен, серед найбільш поширених сновидінь - падіння, відчуття ніби за вами хтось женеться, секс або втрата зуба.
Останнє може сигналізувати про відчуття тривоги перед значними змінами, каже фахівець.
- Хронічне безсоння: чому ми втрачаємо сон
- Чому ми бачимо дивні сни у спеку - огляд ЗМІ
- Чи можуть від сиру наснитися кошмари?
Відчуття погоні свідчить про те, що ви намагаєтесь втекти від вирішення якоїсь нагальної проблеми або може відображати відчуття провини.
Якщо ж уві сні ви бачите, як падаєте, це може говорити про відсутність контролю над реальними життєвими ситуаціями.
Секс є свідченням того, що ви прагнете перейняти якісь риси чи таланти вашого партнера, каже експерт.
За словами пані Кошен, всі наші сновидіння - підсвідомі відображення ситуацій, яких ми намагаємося уникнути в житті.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг
Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.