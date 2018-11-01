"Нас вважають іграшками": сексуальне насильство в КНДР. Огляд ЗМІ

Копирайт изображения CARL COURT

У четвер, 1 листопада, міжнародна преса пише про таке:

Жінки в КНДР скаржаться на сексуальне насилля з боку посадовців

Які цілі мають російські "тролі" в Британії

Поразка Ангели Меркель

Що означають ваші сновидіння

Сексуальне насильство в КНДР

Жінки у Північній Кореї (КНДР) регулярно стають жертвами сексуального насильства з боку державних посадовців, правоохоронців та військових, йдеться в останньому звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

Видання Guardian наводить ключові висновки дослідження, що ґрунтується на бесідах з 54 людьми, які втекли з країни після того, як до влади у 2011 році прийшов Кім Чен Ин.

"Чоловіки у владі діють безкарно, і щойно охоронець чи поліцейський "обирає" жінку, у неї не лишається вибору, окрім як погодитися на будь-які вимоги, які він висуває - чи то секс, чи гроші, чи будь-які інші послуги", - цитує видання звіт.

Міжнародні організації неодноразово повідомляли про порушення прав людини у Північній Кореї. Питання прав жінок в цій країні стоїть особливо гостро через те, що переважна більшість інспекторів та військових там - чоловіки, наголошує Guardian.

Газета цитує жительку Північної Кореї, що торгує на ринку, Оу Ян-Гі, яка каже, що місцеві охоронці та поліцейські ставляться до жінок "як до секс-іграшок".

"Це трапляється так часто, що для всіх це вже стало звичайним явищем", - каже жінка.

Багато хто стає жертвою сексуального насильства під час допитів після невдалих спроб втекти до Китаю, йдеться у звіті.

Питання насильства над жінками обговорюється у Північній Кореї настільки мало, що в країні навіть відсутнє чітке визначення дотичних до нього понять, підсумовує видання.

Російські "тролі" в британському сегменті Twitter

Копирайт изображения Anton Vaganov\TASS via Getty Images Image caption Санкт-Петербург вважають місцем, де розташована так звана "фабрика тролів"

Провідною тактикою російських "інтернет-тролів" в британському сегменті Twitter були спроби розпалити ворожнечу в суспільстві на підставі ставлення до ісламу, пише Times з посиланням на дослідження аналітичного центру Demos.

Експерти центру провели аналіз дев'яти мільйонів твітів згенерованих так званою "фабрикою тролів", розташованої в Санкт-Петербурзі, і встановили, що найбільш популярні з них були спрямовані на розпалення ісламофобії.

У Demos зазначили, що акаунти з найбільшою кількістю фоловерів використовували тему ісламу частіше, ніж брекзиту.

Окрім цього, переважна більшість цих акаунтів "маскувалася" - протягом перших кількох років після реєстрації у 2011 році вони писали здебільшого про фітнес.

Видання зазначає, що російські "тролі" активізувалися після терористичних атак у Британії.

Так, після атаки під Вестмінстером у березні минулого року, ці акаунти опублікували 815 твітів, які розповсюдили 32 тисячі користувачів.

Після теракту на Лондонському мосту у червні минулого року було опубліковано 544 твіти, які були поширені 60325 разів.

"Поразка" Ангели

Копирайт изображения Sean Gallup/Getty Images

Ангела Меркель "зазнала поразки", пише у своїй статті у Foreign Policy професор Принстонського університету Ян-Вернер Мюллер.

"Канцлер Німеччини вижила, уникаючи політики де тільки можна, і за це історія її не похвалить", - пише автор.

Наслідки її управління державою в довгостроковій перспективі та "очевидна нездатність створити тривалу архітектуру європейської інтеграції" ставлять під сумнів позитивну оцінку її каденції, пише пан Мюллер.

Професор описує стиль управління пані Меркель як "технократичний" і додає, що на противагу поширеній думці про те, що сильні політичні лідери мають бути харизматиками, Ангела Меркель скоріше нагадувала звичайного держслужбовця.

"Вони (німці - ред.) бачать пані Меркель як надзвичайно надійного держслужбовця з сильними аналітичними здібностями, а не як політика, який систематично займався визначенням політичного курсу країни", - пише автор.

Що приховують ваші сни?

Копирайт изображения Getty Images

Тлумачення найбільш розповсюджених сновидінь пропонує своїм читачам Daily Mail. За порадами газета звернулася до Мартіни Кошен - спеціалістки з Сіднея, яка спеціалізується на цьому питанні.

Експерти стверджують, що картини, які ми бачимо уві сні часто є відображенням тих подій, які ми пережили протягом дня.

За словами пані Кошен, серед найбільш поширених сновидінь - падіння, відчуття ніби за вами хтось женеться, секс або втрата зуба.

Останнє може сигналізувати про відчуття тривоги перед значними змінами, каже фахівець.

Відчуття погоні свідчить про те, що ви намагаєтесь втекти від вирішення якоїсь нагальної проблеми або може відображати відчуття провини.

Якщо ж уві сні ви бачите, як падаєте, це може говорити про відсутність контролю над реальними життєвими ситуаціями.

Секс є свідченням того, що ви прагнете перейняти якісь риси чи таланти вашого партнера, каже експерт.

За словами пані Кошен, всі наші сновидіння - підсвідомі відображення ситуацій, яких ми намагаємося уникнути в житті.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.