Культогляд: як Beatles "легалізували" марихуану в Британії

У культогляді цього тижня:

Легалізація марихуани в Британії: до чого тут Beatles?

Чому новий альбом Барбри Стрейзанд сповнений люті?

Музика для собак

Хто зіграє головну роль в приквелі "Гри престолів"?

Beatles, марихуана та 50 років очікування

Копирайт изображения Redferns

"Let it be!" - проголошує лондонська Times, коментуючи рішення уряду Великої Британії узаконити використання марихуани в медичних цілях.

"Після появи ініціативи Beatles минув 51 рік, і все сталося так, як вони хотіли", - пише газета.

Times пояснює, що 24 липня 1967 року група викупила в цієї газети цілу сторінку, аби розмістити на ній статтю на підтримку легалізації марихуани.

Вже тоді ініціативна група на чолі з Полом Маккартні закликала уряд змінити ставлення до марихуани.

"Закон проти марихуани є аморальним в принципі і неможливим до виконання на практиці" - стверджувала стаття, що з'явилася на сторінках видання ще півстоліття тому.

Діячі тогочасної культури вимагали, аби уряд країни "дозволив дослідження усіх аспектів вживання марихуани, включно із використанням в медицині".

Разом із Beatles статтю підписали 65 представників мистецьких кіл, серед яких письменник Грем Грін, журналіст Девід Дімлебі, фотограф Девід Бейлі і художник Девід Хокні.

"Терпіння групи музикантів, діячів мистецтва, письменників і вчених, які 51 рік тому підтримали рекламу на цілу сторінку Times, нарешті винагородилося", - пише газета і додає, що закон про використання в системі охорони здоров'я Великої Британії препаратів на основі канабісу нарешті набув чинності.

Політичний альбом Барбри Стрейзанд

Копирайт изображения Getty Images

Американська співачка і актриса Барбра Стрейзанд випустила перший з 2005 року альбом, який називається Walls ("Стіни").

"Хоча в новому альбомі Барбра Стрейзанд не називає ім'я Дональда Трампа, вона розчаровано згадує брехню, жадібність, фейкові новини та, зрештою, стіни, настільки часто, що його вуха, разом із бейсболкою з написом "Знову зроби Америку величною", стирчать у кожній фразі", - вважає британське видання Independent.

Усі 11 пісень нової платівки просякнуті обуренням виконавиці через те, що відбувається в її рідній країні.

"Не бреши мені", "Ти підміняєш факти, аби виправдатися", "Твої уста промовляють одне, але ми чуємо інше" - це лише кілька рядків з нових пісень уславленої американки.

Саме це дає підстави Independent зробити висновок - Барбра Стрейзанд "вийшла на стежку війни" проти нинішнього очільника Білого дому.

"Альбом Walls - нестримний, сповнений обурення і відвертої злості. І хоча у ньому присутня нота смутку, це тріумф", - переконує Independent.

Видання називає 76-річну виконавицю "голосом Америки" і нагадує, що вона є єдиною в історії музики співачкою, чиї диски протягом шести десятиліть поспіль посідають в чартах перші місця.

Музика для собак

Копирайт изображения Getty Images

Так само, як люди, собаки потребують прекрасного, стверджує газета Guardian. Так само, як і людям, утамувати стрес і душевний біль через розставання чотирилапим допомагає музика. Але яка?

Дослідники з Університету Глазго виявили, що найкраще друзям людини підходить реггі і софт-рок. Під час дослідження вони побачили, що заспокійливий ефект на собак справляє й класична музика, але з часом вона їм набридає.

Керівниця дослідження Джіллі Мендес Ферейра пояснила Guardian, що реггі і софт-рок мають той самий ритм, що й ритм биття серця собак.

"Коли щеня відчуває стрес, воно притискається до матері, щоб відчути биття її серця. Те ж саме відбувається і з музикою", - каже вона.

Газета пише, що набирає обертів також індустрія "музики для собак".

Одна з провідних британських радіостанцій Classic FM вже запустила спеціальну програму для домашніх улюбленців. Є навіть рекордингова компанія, яка називається RelaxMyDog.

Підприємці з Манчестера вже запустили візуальний продукт - відео для собак.

Поки ще незрозуміло, чи допоможе собаці відео про прогулянку в лісі відволіктися від проблем буття. Проте підприємці переконані, що їхній альбом різдвяної музики для чотирилапих потрапить до британських чартів.

Приквел "Гри престолів"

Копирайт изображения Getty Images

Наомі Воттс зіграє головну роль у приквелі "Гри престолів", - повідомляє газета Daily Telegraph.

У стрічці героїня британської актриси зіграє панночку, яка "приховує страшний секрет". Події розгортатимуться за тисячу років до перепертій, зображених у відомому серіалі.

Daily Telegraph розповідає, що, за задумом продюсерів, в приквелі буде йтися про те, як після Ери Героїв світ поступово скочується в темряву, що відобразить і його назва - "Довга ніч".

За інформацією Daily Telegraph, остання серія "Гри престолів" з'явиться на екранах у 2019 році. А приквел вийде "не раніше 2020-го".

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!