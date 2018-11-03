Культогляд: як Beatles "легалізували" марихуану в Британії
У культогляді цього тижня:
- Легалізація марихуани в Британії: до чого тут Beatles?
- Чому новий альбом Барбри Стрейзанд сповнений люті?
- Музика для собак
- Хто зіграє головну роль в приквелі "Гри престолів"?
Beatles, марихуана та 50 років очікування
"Let it be!" - проголошує лондонська Times, коментуючи рішення уряду Великої Британії узаконити використання марихуани в медичних цілях.
"Після появи ініціативи Beatles минув 51 рік, і все сталося так, як вони хотіли", - пише газета.
Times пояснює, що 24 липня 1967 року група викупила в цієї газети цілу сторінку, аби розмістити на ній статтю на підтримку легалізації марихуани.
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Вже тоді ініціативна група на чолі з Полом Маккартні закликала уряд змінити ставлення до марихуани.
"Закон проти марихуани є аморальним в принципі і неможливим до виконання на практиці" - стверджувала стаття, що з'явилася на сторінках видання ще півстоліття тому.
Діячі тогочасної культури вимагали, аби уряд країни "дозволив дослідження усіх аспектів вживання марихуани, включно із використанням в медицині".
Разом із Beatles статтю підписали 65 представників мистецьких кіл, серед яких письменник Грем Грін, журналіст Девід Дімлебі, фотограф Девід Бейлі і художник Девід Хокні.
"Терпіння групи музикантів, діячів мистецтва, письменників і вчених, які 51 рік тому підтримали рекламу на цілу сторінку Times, нарешті винагородилося", - пише газета і додає, що закон про використання в системі охорони здоров'я Великої Британії препаратів на основі канабісу нарешті набув чинності.
Політичний альбом Барбри Стрейзанд
Американська співачка і актриса Барбра Стрейзанд випустила перший з 2005 року альбом, який називається Walls ("Стіни").
"Хоча в новому альбомі Барбра Стрейзанд не називає ім'я Дональда Трампа, вона розчаровано згадує брехню, жадібність, фейкові новини та, зрештою, стіни, настільки часто, що його вуха, разом із бейсболкою з написом "Знову зроби Америку величною", стирчать у кожній фразі", - вважає британське видання Independent.
Усі 11 пісень нової платівки просякнуті обуренням виконавиці через те, що відбувається в її рідній країні.
"Не бреши мені", "Ти підміняєш факти, аби виправдатися", "Твої уста промовляють одне, але ми чуємо інше" - це лише кілька рядків з нових пісень уславленої американки.
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Саме це дає підстави Independent зробити висновок - Барбра Стрейзанд "вийшла на стежку війни" проти нинішнього очільника Білого дому.
"Альбом Walls - нестримний, сповнений обурення і відвертої злості. І хоча у ньому присутня нота смутку, це тріумф", - переконує Independent.
Видання називає 76-річну виконавицю "голосом Америки" і нагадує, що вона є єдиною в історії музики співачкою, чиї диски протягом шести десятиліть поспіль посідають в чартах перші місця.
Музика для собак
Так само, як люди, собаки потребують прекрасного, стверджує газета Guardian. Так само, як і людям, утамувати стрес і душевний біль через розставання чотирилапим допомагає музика. Але яка?
Дослідники з Університету Глазго виявили, що найкраще друзям людини підходить реггі і софт-рок. Під час дослідження вони побачили, що заспокійливий ефект на собак справляє й класична музика, але з часом вона їм набридає.
Керівниця дослідження Джіллі Мендес Ферейра пояснила Guardian, що реггі і софт-рок мають той самий ритм, що й ритм биття серця собак.
"Коли щеня відчуває стрес, воно притискається до матері, щоб відчути биття її серця. Те ж саме відбувається і з музикою", - каже вона.
Газета пише, що набирає обертів також індустрія "музики для собак".
Одна з провідних британських радіостанцій Classic FM вже запустила спеціальну програму для домашніх улюбленців. Є навіть рекордингова компанія, яка називається RelaxMyDog.
Підприємці з Манчестера вже запустили візуальний продукт - відео для собак.
Поки ще незрозуміло, чи допоможе собаці відео про прогулянку в лісі відволіктися від проблем буття. Проте підприємці переконані, що їхній альбом різдвяної музики для чотирилапих потрапить до британських чартів.
Приквел "Гри престолів"
Наомі Воттс зіграє головну роль у приквелі "Гри престолів", - повідомляє газета Daily Telegraph.
У стрічці героїня британської актриси зіграє панночку, яка "приховує страшний секрет". Події розгортатимуться за тисячу років до перепертій, зображених у відомому серіалі.
Daily Telegraph розповідає, що, за задумом продюсерів, в приквелі буде йтися про те, як після Ери Героїв світ поступово скочується в темряву, що відобразить і його назва - "Довга ніч".
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За інформацією Daily Telegraph, остання серія "Гри престолів" з'явиться на екранах у 2019 році. А приквел вийде "не раніше 2020-го".
Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС
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