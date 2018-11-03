Філарет: Проситимемо парламент перейменувати УПЦ МП на "Російську православну церкву"

Копирайт изображения УНІАН

Українська православна церква Київського патріархату звернеться до Верховної ради з проханням перейменувати назву УПЦ МП.

Про це предстоятель УПЦ КП Філарет заявив під час інтерв'ю виданню "Радіо Свобода". За його словами, церква, яка по суті є російською, не повинна називатися українською.

"І тому ми будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон про те, що в Україні одна українська православна церква, а друга православна церква повинна називатися російською", - пояснив Філарет.

"Тим більше, богослужіння звершують церковнослов'янською мовою, проповідь - російською мовою, захищають інтереси на сході російські", - додав предстоятель УПЦ КП, говорячи про Українську православну церкву Московського патріархату.

Коли саме УПЦ КП планує зробити відповідне звернення до Верховної ради, не уточнюється.

"Московського патріархату в Україні більше не існує"

Раніше архієпископ Тельміський Іов (Геча), представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков, в інтерв'ю BBC заявив, що з канонічної точки УПЦ МП в Україні більше не існує.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій

За його словами, з 11 жовтня, коли Константинопольський патріархат скасував синодальний акт 1686 року, який передавав Київську митрополію під під адміністрацію Російської церкви, архієреями Вселенської церкви є не лише єпископи, які належали до УПЦ КП та УАПЦ, але й представники церкви Московського патріархату в Україні.

"З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні де-факто згідно з цим рішенням синоду є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування і існування в перспективі надання автокефалії Православній церкві в Україні", - пояснив архієпископ Іов.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.