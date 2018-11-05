Огляд ЗМІ: стейблкоїн - новий хіт криптовалютного ринку

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У понеділок, 5 листопада, міжнародна преса пише про таке:

Чи допоможе нова британська стратегія боротися з брудними коштами олігархів?

Які шанси на успіх у нової криптовалюти, прив'язаної до курсу долара?

Чи можливо мати чотириденний робочий тиждень?

Криптовалюта зі стабільним обмінним курсом

Про одну з найбільш обговорюваних речей на ринку криптовалют сьогодні пише The Washington Post.

Йдеться про стейблкоїни - нову форму криптовалюти, яка на відміну від решти має стабільний обмінний курс - один долар. Тобто її вартість прив'язана до вартості національної валюти США.

Представники індустрії кажуть, що стейблкоїни можуть стати "важливим стартовим майданчиком" для подальшого розвитку грошей, зазначає видання.

На відміну від найбільш поширеної криптовалюти - біткоїна, курс якого важко передбачити через його різкі коливання, курс стейблкоїна завжди стабільний.

"Через це багато хто в індустрії сприймає стейблкоїни як велику можливість, що може в більшій мірі виконати функцію засобу обміну, яку першочергово покладали на біткоїн", - пише газета.

Ідея випуску криптовалюти з прив'язкою до долара - не нова. У 2014 році було створено стейблкоїн Tether, але з часом у нього почали з'являтися конкуренти.

Протягом останніх місяців було оголошено про запуск десятків проектів, що ґрунтуються на ідеї стейблкоїнів. Серед них випуск токенів TrueUSD, Paxos, Havven та Dai, загальна капіталізація яких становить понад 2,3 мільярда доларів.

Британія і "брудні кошти" олігархів

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"Олігархи так просто свої брудні гроші не віддадуть", - коментує оглядач Times Едвард Лукас нову стратегію британського уряду спрямовану на боротьбу з "організованою злочинністю та серйозними злочинами".

Нововведення автор називає "бліцкригом уряду проти клептократів-іноземців, які купують респектабельність і безпеку в Британії".

Він цитує міністра Великої Британії з питань безпеки та економічних злочинів Бена Воллеса, який каже, що наразі влада країни перевіряє щонайменше один футбольний клуб на предмет походження коштів, які були витрачені на його купівлю.

"Це має стати сигналом для інших заможних іноземців, що купівля спортивного активу більше не слугує гарантією отримання першокласної перепустки до британського суспільства", - каже пан Лукас.

"На меті - ставитися до клептократії, як до тероризму", - додає оглядач видання і зазначає, що нові закони змусять заможних іноземців пояснювати походження своїх активів у Британії, які викликають сумніви, доки їхні рахунки будуть заморожені.

Попри те, що це необхідний крок, він є запізнілим, вважає автор.

"Участь Британії у міжнародних структурах з відмивання коштів - скандал, якому кілька десятків років. Та зусиль уряду аж ніяк не достатньо", - каже оглядач Times.

Глибинна проблема полягає в тому, що "іноземні корупціонери" використовують прогалини економічної системи Британії, зокрема, толерантне ставлення до офшорних активів, які викликають підозру, каже автор.

"Нам казали, що це збагатить нас, натомість етика і обачливість - застарілі перепони на шляху до зростання. Переваги такого підходу виявилися для нас ілюзорними", - підсумовує оглядач Times.

Чотириденний робочий тиждень: досвід Британії

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Довші вихідні для співробітників сприяють зростанню компанії, стверджують прихильники 4-денного робочого тижня

Досвідом керівника однієї з британських компаній, що тестує чотириденний робочий тиждень, ділиться Guardian.

За словами 30-річного керівника компанії Radioactive PR Річа Ліа, після шести тижнів роботи за новим графіком з трьома вихідними замість двох зі збереженням попереднього рівня заробітної плати, фірма нічого не втратила в прибутку - навпаки, з'явилися ознаки зростання.

Пан Ліа каже, що запорука успіху в тому, наскільки щасливими почувають себе співробітники.

"У моїй сфері роботи існує два шляхи заробляти гроші: утримати старих клієнтів і отримати нових. Нещасні і стомлені працівники з жодним з них не впораються", - цитує газета бізнесмена.

Британці працюють більше за решту європейців, і мають в середньому 10 понаднормових годин на тиждень. Водночас рівень продуктивності праці в країні набагато нижчий за відповідний показник у сусідів, пише видання.

Guardian цитує засновника кампанії 4 Day Week ("Чотириденний тиждень") Ейдена Гарпера, який каже про необхідність перерозподілу часу та робочого навантаження.

"Наступною сходинкою в економічному розвитку має бути не створення більшої кількості речей, а створення умов, в яких ми могли б насолоджуватися життям", - каже активіст.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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