Чи отримає поліція доступ до телефонів - огляд британських ЗМІ

Читайте в огляді британських ЗМІ:

Чи матиме поліція повний доступ до мобільних телефонів?

Чи впорається людство із супервірусами?

Ресторан в Солсбері відкриють для відвідувачів попри розголос на увесь світ

Чому людям варто наслідувати приклади звірів?

Поліція, телефони і права людини

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Поліція Шотландії "озброюється" пристроями, які можуть зчитувати будь-яку, навіть захищену, інформацію з мобільних телефонів, повідомляє лондонська Times.

Правозахисники сподіваються, що новітні технології допоможуть їм більш ефективно боротися із криміналом і тероризмом, адже вони зможуть здобувати необхідні свідчення з мобільних пристроїв в обхід механізмів реєстрації.

Це відбувається попри той факт, що дедалі більше людей піднімають питання законності їхнього використання, пише Times. За даними газети, очільники правоохоронних органів Шотландії планують запровадити широкомасштабне використання таких пристроїв вже на початку 2019 року.

Комісія із прав людини Шотландії б'є на сполох, адже такі пристрої становлять загрозу "суттєвого порушення прав людини".

Організація переконана, що поліція не може "шерстити" інформацію на будь-якому пристрої без спеціальної санкції. Доступ до мобільних телефонів вона порівнює з обшуком в приватному помешканні, який не можна проводити безпідставно.

Times цитує очільницю комісії Джудіт Робертсон, яка звертає увагу на відсутність регуляторних засад для використання таких технологій, а також важелів контролю за тими, хто нею послуговується.

Супервіруси наступають?

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Так звані супервіруси, на які не впливають антибіотики, становлять велику загрозу для людства і є чи не найбільшим викликом для сучасної медицини, пише Daily Telegraph. Газета зазначає, що ці віруси завдають такої ж шкоди мешканцям Європи, як грип, туберкульоз і СНІД разом взяті.

Згідно із новими даними, у 2015 році від супервірусів померло 33 тисячі мешканців континенту, а загальна кількість інфікованих сягнула 670 тисяч осіб.

Daily Telegraph розповідає, що одним з найпоширеніших таких вірусів є E.coli. Саме він забрав життя 9 тисяч європейців у 2015 році. Третина ж всіх зареєстрованих випадків припадають на Італію. У Великій Британії від супервірусів померло тоді 2100 людей.

"Три чверті уражених інфекціями, резистентними до ліків, "підхопили" їх у лікарнях та інших закладах охорони здоров'я", - пише Daily Telegraph.

Керівник організації Sepsis Trust, доктор Рон Деніелз попереджає, що ситуація буде погіршуватися.

"Вкрай важливо, щоб політики, державні установи, комерційний і клінічний сектори працювали з пацієнтами разом, якщо ми хочемо уникнути ситуації, коли ми будемо безсилі і не зможемо зарадити цим поки що відносно несмертельним вірусам", - цитує його Daily Telegraph.

Ресторан в Солсбері відмили і відкрили

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Ресторан "Зіззі", який відвідали колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його донька Юлія перед тим, як їх знайшли непритомними на лавці неподалік у березні цього року, знову відкривається, повідомляє Independent.

Заклад став відомий на весь світ на тлі скандалу про ймовірне отруєння Скрипалів засобом "новачок", а відтак його власники вирішили вдихнути в нього нове життя. З березня і до сьогодні ресторан був зачинений і доступ до нього заборонений.

За останні півроку компетентні органи провели необхідні дії щодо його убезпечення, власники зробили в приміщенні ремонт і склали нове меню.

Директор "Зіззі" в Солсберрі Філ Бойд розповів виданню, що у день відкриття, 6 листопада, відвідувачі ресторану зможуть замовляти будь-які страви з оновленого меню і платити за них стільки, скільки вважають за потрібне.

Всі кошти, зароблені таким чином, власники передадуть на благочинність.

Independent нагадує, що влада Великої Британії переконана - замах на життя Скрипалів був вчинений офіцерами російської військової розвідки.

Москва спростовує свою причетність до отруєння, а росіяни, які в'їхали на територію Об'єднаного Королівства під прізвищами Петров і Боширов, заявили в інтерв'ю каналу Росія Сьогодні, що вони приїздили до Солсбері як туристи, аби помилуватися місцевим собором.

Тваринам видніше?

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Зграї тварин, на чолі яких стоять особи жіночої статі, краще пристосовані до життя, розповів газеті Daily Mail знаний документаліст сер Девід Аттенбро.

Дослідник тваринного світу, чиї документальні фільми впродовж десятиліть розповідають глядачам про таємниці природи, вважає, що розгадав одну з її таємниць: зграї, очолювані самицями, живуть краще.

У новій документальній стрічці під назвою "Династії", яку невдовзі покаже ВВС, сер Девід доводить: у звірячому королівстві особи жіночої статті приносять більше користі, аніж самці.

Пан Аттенбро наводить приклад слонів.

"Коли йдеться про ссавців, то у переважній більшості випадків саме так і є. Наприклад, самці слонів не тримаються своїх сімей. Там все тягнуть на собі самиці. Вони виховують потомство. Вони розв'язують проблеми, скажімо, виживання під час посухи, і так далі. А самці лише ходять колами, трублять і злягаються, щойно випадає шанс", - цитує Daily Mail 92-річного знавця природи.

Сер Девід переконаний, що світ людей повинен зробити висновок із досвіду чотирилапих і частіше просувати жінок на керівні посади.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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