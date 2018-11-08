Британський боксер обіцяє шокувати Усика - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Усик та Тоні Беллью

Читайте в огляді іноземних видань від 8 листопада:

Погрози "реальному монстру"

"Полегшення" від виборів

Європа сподівалась на більше

"Шок у перші 60 секунд"

Вже цієї суботи, 10 листопада британський боксер-професіонал Тоні Беллью вийде на ринг у Манчестері проти українця Олександра Усика, аби спробувати позбавити його всіх головних чотирьох чемпіонських поясів у середній вазі, пише Independent.

Попередня тренувальна зустріч з Усиком у 2006-2007 роках залишила незабутні спогади у британця, який планує в суботу закінчити свою кар'єру гучною перемогою.

"Він просто побив мене", - згадує Беллью. "Я багатьох поклав за роки, але міг відразу сказати, що він був крутий".

На думку боксера, Усик вважає його легкою мішенню.

"На нього очікує шок. Знаю, що знайду спосіб перемогти його, - каже Беллью. - Яким би чудовим він не був, а він реальний монстр, він також робить помилки, і я змушу його заплатити за них."

Оптимістичний британець очікує, що йому вдасться "шокувати" українця в перші 60 секунд.

Бажаний успіх демократів

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На думку Guardian, "захоплення" Палати представників США Демократичною партією та інші успіхи на виборах до органів влади стали "дуже бажаною" подією, яка принесла "значне полегшення".

На жаль, продовжує видання, потужної хвилі підтримки, на яку партія так очікувала, вона все ж таки не побачила.

"Тепер важливо, як будуть діяти і демократи, і президент", - пише газета і зауважує, що сам Дональд Трамп повівся передбачувано і записав "велику перемогу" на свій рахунок.

"Рекордна явка засвідчила його вміння як розпалювати ядро електорату, так і гальванізувати опір", - пише Guardian.

Можна очікувати протистояння між президентом США і Палатою представників напередодні президентських виборів 2020 року, оскільки демократи можуть зруйнувати його плани щодо змін до системи оподаткування, охорони здоров'я та імміграції, прогнозує видання.

"Протистояння перекинулося до законодавчого органу; але вони [демократи] повинні показати, що вони можуть не лише чинити опір, але і переконувати опонентів. Що критично важливо, тепер вони мають право розслідувати його діяльність; це буде не "переслідування президента", а дуже необхідний нагляд", - вважає Guardian.

Марні сподівання Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Європі сподівалися, що вибори нанесуть набагато більший удар по президенту Дональду Трампу

Результати виборів в США викликали в Європі помірно радісну реакцію, пише Financial Times.

"Якби дипломати могли дозволити відвертість, більшість партнерів Вашингтона в НАТО визнали б, що сподівалися, що середньострокові вибори в США нанесуть набагато більший удар по президенту Дональду Трампу. Але в наші дні вони мають те, що мають", - зауважує видання.

Саме тому Європа має розробити кращий план дій, ніж вичікувати, коли Трамп піде сам, вважає Financial Times.

"Ще недавно європейці мали досить чітке бачення ієрархії загроз для свого континенту. Войовнича однобокість зовнішньої політики американського президента під гаслом "Америка понад усе" поховала колишню впевненість", - пише видання.

Перемога демократів у Палаті представників не дасть Трампу просувати свій порядок денний щодо внутрішньо американських питань, але Конгрес не зможе стримувати його зовнішню політику.

"До того ж, не факт, що наступник Трампа у Білому домі, чи то у 2021 році чи пізніше, поверне США до політики затишного мультикультуралізму", - прогнозує видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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