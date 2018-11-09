Чи врятують мігранти розвинені країни - огляд ЗМІ

В п'ятницю, 9 листопада, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чи врятують мігранти розвинені країни

ЛГБТ і освіта в Шотландії

Що означають сни про секс

Британці готуються виготовляти "шампанське"

Критична народжуваність

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Independent пише про те, що рівень народжуваності в майже половині країн світу не дозволяє їм навіть відновлювати кількість населення.

Видання посилається на міжнародне дослідження, яке встановило, що 91 зі 195 країн потерпає від зниження народжуваності, і це "означає, що міграція ставатиме дедалі важливішою для підтримання кількості населення та економічного зростання".

Крім того, дослідники попереджають про прискорення "витоку мізків" з країн, що розвиваються.

Ці процеси, кажуть фахівці, ведуть до значних проблем у суспільстві. З одного боку, чимало європейців займають відверто антиіммігрантську позицію.

З іншого боку, виїзд за кордон активної та освіченої частини суспільства призводить до нестачі лікарів, вчителів та інших фахівців в країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

За словами доктора Нандо Сігони з Університету Бірмінгема, суспільство в розвинутих країнах часто не цінує внесок мігрантів, які "заміняють тих, хто виходить на пенсію, менше користуються системою охорони здоров'я, а також молодші та здоровіші".

Замість цього, каже експерт, "поширюються конспірологічні теорії, що намагаються нейтралізувати аргументи на користь мігрантів".

"Це західна точка зору, але відбувається також і вимивання мізків з країн, де вже не лишилось лікарів та вчителів. Це призводить до нестабільності, адже вони втрачають свій середній клас", - каже пан Сігона.

За результатами дослідження, найнижчий показник народжуваності на Кіпрі - в середньому одна дитина на жінку. Лідерами є мешканки Нігера, кожна з яких народжує сім дітей.

Україна потрапила до списку з 91 країни, де жінки народжують в середньому менш як двоє дітей, додає Independent.

"Колосальна перемога"

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Times пише про те, що шотландські школи стануть першими в світі, де викладатимуть питання ЛГБТІ.

Уряд Шотландії ухвалив 33 "рекомендації", які включили до шкільної програми, що "гарантуватимуть визнання спільноти геїв, лезбійок, бісексуалів, трансгендерів і інтерсексуалів". Метою нововведення є поширення інформації про "упередженість" до представників ЛГБТІ спільноти та проблеми, з якими вони стикаються.

Активісти вже назвали це рішення "колосальною перемогою". Водночас, представники деяких християнських організацій заявили, що школярі, які не поділяють "радикальну ЛГБТ політику", почуватимуться "ізольовано" в школі.

Рішення є обов'язковим для виконання у всіх державних школах, а приватним установам "рекомендували" ухвалити подібні програми.

"Надання ЛГБТІ-інклюзивної освіти у всіх державних школах запроваджено вперше у світі, і в час глобальної невпевненості це надсилає потужний і чіткий сигнал ЛГБТІ-молоді, що їх цінують тут, у Шотландії", - каже активіст Джордан Дейлі.

Водночас заступник директора Християнського інституту Саймон Калверт висловив занепокоєння рішенням урядовців.

"Чимало родин, як релігійних так і ні, занепокоєні тим, до чого це може призвести. Зараз в школах і так багато уваги приділяється питанням ЛГБТІ. Можливо, час та гроші було б краще витратити на поліпшення освіти для кожного, замість того, щоб просувати політику ЛГБТІ", - цитує пана Калверта Times.

Невинність чи хтивість?

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Daily Mail пише про те, що можуть означати сексуальні сни.

"Попри те, що секс із кимось у вашій підсвідомості може викликати занепокоєння, причина такої несвідомої діяльності може бути набагато невиннішою, ніж здається", - зауважує видання.

За словами експертів, сексуальні фантазії у сні можуть символізувати різні речі, залежно від того, хто є вашим уявним партнером.

"Секс у сні зазвичай означає, що ви хочете більше сексу чи кращого сексу з вашим поточним партнером, не обов'язково з кимось іншим. Це також може означати, що ви розвиваєтесь як особистість та почуваєтесь більш комфортно із вашим справжнім "я", - каже австралійський експерт Мартіна Косьян.

Наприклад, сон про секс із відомою людиною може означати пошук якостей, які ми хочемо бачити в нашому реальному партнері чи партнерці, а еротичні сни про начальника чи начальницю більше пов'язані з професійними амбіціями.

Водночас думку про секс із друзями можна пояснити бажанням перейняти їх найкращі риси, а фантазії про зраду партнеру - невпевненістю чи недовірою у відносинах.

"Сни допомагають нам висловити пригнічені емоції, пропрацювати травму та покращити керування настроєм. Наші сни живі. Що більше уваги та турботи ми приділяємо їм, тим більше вони нам розповідають", - цитує пані Косьян Daily Mail.

Чи кинуть британці виклик французьким воноробам?

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Sun пише про те, що внаслідок глобального потепління та змін у сезонах дощів у британському Ессексі можна буде вирощувати виноград для виготовлення шампанського.

За словами доктора Алістера Незбітта з університету East Anglia, якщо посадити виноградники зараз, то вже за 15 років вони зможуть конкурувати з найкращими французькими винами.

Його команда проаналізувала чимало факторів, таких як кути, під яким розташовані схили, та ґрунт, та встановила, що відразу 35 тис. гектарів землі відповідають вимогам для вирощування "правильного" винограду. Втім, каже пан Незбітт, лише що в Ессексі та Саффолку можна буде вирощувати достатньо винограду сортів Піно Нуар, Шардоне та Меньє, аби виробляти популярний ігристий напій.

Щоправда, для вина доведеться вигадати нову назву, адже етикетка зі словом "Шампанське" може бути лише на вині, виготовленому в Шампані, додає Sun.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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