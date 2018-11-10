Культогляд: чому критика не завадила успіху "Богемної рапсодії"

У культогляді цього тижня:

Чому критичні рецензії не завадили "Богемній рапсодії" досягти успіху в кінотеатрах

Як Гвінет Пелтроу перетворила власне весілля на маркетингову подію

Чому Вікторія Бекхем не братиме участь у турі об'єднаних Spice Girls

Як у російській галереї повалили картини Далі та Гойї

Не слухати критиків?

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"Богемна рапсодія" стала черговим прикладом фільму, який попри не надто схвальні відгуки критиків досяг приголомшливого успіху в кінотеатрах.

На думку оглядача Guardian Стіва Роуза, який і сам піддав картину нищівній критиці, у сучасному кінематографі мають значення не рецензії фахівців, а впізнаваність бренду.

"Ви знаєте, що отримаєте, а особливо у випадку "Богемної рапсодії": легендарна зірка (Фредді Мерк'юрі), збірка знайомих пісень Queen та зрозумілий формат біографічного фільму", - пояснює критик.

За його словами, якщо раніше глядачів приваблював акторський склад, то нині ключовим фактором стає "зірковість людей, яких вони грають".

Роуз наголошує, що іноді думки критиків та глядачів співпадають, як це сталося, наприклад, з нещодавніми фільмами "Народження зірки" та "Чорна пантера".

Але все ж трапляється таке вкрай рідко і як результат, кіноіндустрія виглядає трохи "архаїчно", зазначає він.

"Якщо нам не подобається програма на телебаченні, ми можемо безкоштовно перемкнути її на іншу. Ми можемо прослухати музику перед тим, як купити її. Більшість покупок можна повернути в магазин. Але в кіно ми платимо чимало грошей за те, що нам може і не сподобатися".

"Якщо люди слухатимуть критиків, то вони менше ходитимуть у кінотеатри - вся індустрія розвалиться. І тоді ми залишимося без роботи. Тож не слухайте нас", - з гумором резюмує Роуз.

Екстравагантне весілля Гвінет Пелтроу

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Весілля Гвінет Пелтроу перетворилося на справжню маркетингову подію.

З кінопродюсером Бредом Фалчаком акторка побралася ще у вересні, а напередодні виклала на своєму сайті Goop повний список брендів, якими молодята скористалися для декору церемонії та частування гостей.

Як зазначає Daily Telegraph, тепер прихильники Пелтроу зможуть відтворити подію і на власних весіллях. Щоправда, коштуватиме це чимало.

Зокрема, вартість тарілок, якими користувалися під час банкету, доходить до 650 доларів за одиницю, набір з чотирьох серветок коштує до 165 доларів, а кожний офіціант був одягнутий у фартух вартістю 60 доларів.

В меню були краби з авокадо, качка у медово-гірчичному соусі, а на десерт пропонували ванільний торт або більш "здоровий" варіант - морквяний пиріг, розповідає газета.

Видання нагадує, що в останні роки Гвінет Пелтроу відома своїм активізмом щодо питань здоров'я. І хоча поради зі збереження молодості та краси, які з'являються на її сайті, часто викликають неоднозначну реакцію, останнім часом акторку дуже хвалять за боротьбу за дестигматизацію менопаузи.

Зокрема, Пелтроу відверто розповіла про боротьбу з її симптомами та навіть запустила лінію вітамінів, які допомагають жінкам покращити самопочуття у цей період, додає Daily Telegraph.

Чому без Пош Спайс?

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Чому Вікторія Бекхем вирішила не брати участь у новому турі об'єднаних Spice Girls? Це питання вже кілька тижнів не дає спокою британським ЗМІ, а цього тижня виявилося, що і серед самих учасниць немає єдиної думки, розповідає Daily Mail.

За словами газети, під час запису британської телепрограми "Шоу Джонатана Росса" минулої середи з'ясувалося, що Вікторію ніхто і не запрошував у об'єднаний гурт. Принаймні, так заявила Мел Сі.

Її колега Емма Бантон з такою інтерпретацією не погодилася та заявила, що справа у тому, що співачка надто зайнята зі своїм фешн-брендом.

А от Джері Горнер (у дівоцтві Голлівелл) взагалі заявила, що Бекхем вже давно дала зрозуміти, що не отримує особливого задоволення від турів та концертів.

Всі, однак, заявили, що двері до гурту завжди залишатимуться для Пош Спайс відкритими.

"Найкраще, що ми маємо - це відчуття, наче ми сім'я. Ми були разом майже 20 років, мали злети та падіння, як і всі нормальні сім'ї, подекуди сваримося, але найкраще, що з нами сталося - це коли ми зібралися кілька днів тому в мене на кухні, обійнялися всі разом, трохи поплакали та покричали. Ми так довго цього чекали і так довго цього хотіли", - цитує газета Джері.

Пошкоджені Далі та Гойя

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Занадто завзяті прихильниці мистецтва пошкодили у Росії картину Сальвадора Далі, розповідає Independent.

Як пише видання, інцидент стався в одному з арт-центрів Єкатеринбурга. Три жінки намагалися сфотографуватися на фоні роботи знаменитого митця та випадково повалили стенд, на якому вона була закріплена.

Постраждав не тільки Далі. На картині Франсіско Гойї, що висіла на тому ж стенді, розбилися рама та скло. Як зазначає газета, йдеться про роботи Гойї з серії "Капрічос", які були доповнені інтерпретацією Далі.

"У галереї, де виставляють сучасне мистецтво та регіональні артефакти, заявили, що жінки "поводилися неадекватно", та попросили висунути їм обвинувачення. Однак на відео можна побачити, що повалений стенд не було правильно закріплено на стіні", - уточнює видання.

За словами Independent, такі інциденти трапляються у галереях не вперше. Минулого року на одній з виставок у США жінка, яка намагалася зробити селфі, завдала шкоди на майже 200,000 доларів.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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