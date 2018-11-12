Макрон полишив ілюзії щодо Трампа - огляд ЗМІ

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У понеділок, 12 листопада, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чому охолонула дружба між Трампом і Макроном

Чи працюють західні санкції проти Росії

Начальниці "саботують" кар'єрний прогрес інших жінок

Вимоги до ідеального чоловіка

"Обережний реалізм"

Washington Post пише про те, чому послабшала "міцна дружба" між президентами США та Франції.

Видання нагадує, що Дональд Трамп і Емануель Макрон раніше вихваляли свої "теплі та дружні стосунки", але за останній рік їхні відносини стали прохолоднішими.

"Думаю, Макрон відмовився від будь-яких ілюзій стосовно того, що лестощами зможе добитися поступок від Трампа", - вважає експерт Томас Райт.

На його думку, ставлення Макрона до Трампа можна схарактеризувати як "обережний реалізм".

Зміну поведінки Макрона легко пояснити, веде далі видання. Попри наполегливість Франції та ЄС, США вийшли з кліматичної угоди та розірвали домовленості з Іраном, а націоналізм, який відстоює Трамп, на думку французького лідера є "зрадою патріотизму".

Під час візиту до Парижа Трамп різко відреагував на заяви Макрона, назвавши їх "дуже образливими".

Крім того, пославшись на дощ, господар Білого дому скасував кілька важливих поїздок у Франції.

На думку видання, такий розвиток подій може стати "Пірровою перемогою" Макрона. Критикуючи Трампа, він погіршує з ним стосунки. Водночас президент Франції навряд чи зможе стати глобальним лідером через опозицію всередині країни та відсутність спільної думки у всіх країнах ЄС.

"У країнах ЄС наразі поляризовані суспільства, і насправді це означає, що ідея про єдиного лідера Європи є зараз утопічною", - цитує експерта Марка Леонарда Washington Post.

Невдала ізоляція?

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Санкції проти Росії не дають бажаних результатів, пише Financial Times. "Вони мали на меті ізолювати Путіна, але риторика не відповідає реальності, оскільки Москва продає зброю та продовжує зміцнювати альянси", - зазначає видання.

Зокрема, веде далі газета, найсучасніші російські зенітні системи С-400 "Тріумф", які потрапили під санкції, мають величезний попит у світі.

Туреччина та Індія підписали контракти на постачання, Китай вже отримав перші партії, а Саудівська Аравія, Катар і Ірак розпочали перемовини щодо угод на придбання зброї.

"Самохідні ракетні установки, вартість яких складає 400 млн доларів за штуку, є прикладом того, як провалилася спроба відрізати Москву від решти світу та ізолювати її важливі галузі", - вважає видання.

"Жодної розмови про ізоляцію Росії. Ніхто навіть не торкається цієї теми. Є великі прориви завдяки Китаю та Індії. Це сигнал, що Росія все ще відкрита для бізнесу", - каже російський експерт Андрій Фролов.

Втім, Захід продовжує співпрацювати з Росією і в інших галузях.

Попри свою роль в Мінському процесі, Німеччина підтримує будівництво Північного потоку-2, французька енергетична група Total придбала 10% акцій у російському арктичному проекті та відкрила новий завод неподалік від Москви минулого місяця.

І нарешті, попри всю "войовничість" Британії, енергетичний гігант BP залишається найбільшим іноземним інвестором у компанії "Роснефть".

"У приватних розмовах західні дипломати в Москві визнають, що санкції не досягли того результату, на який сподівались більшість їхніх урядів", - підсумовує Financial Times.

"Синдром бджолиної матки"

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Чимало жінок потерпають від того, що їхні начальниці "блокують" їхнє кар'єрне зростання, пише Times.

Видання нагадує, що в бізнес-середовищі панує стереотип, нібито чоловіки-боси "гноблять" підлеглих жінок. Втім, існує чимало ситуацій, коли на заваді професійному розвитку та кар'єрному зростанню жінок стають керівниці, які таким чином позбавляються конкуренції.

"Це називається "синдром бджолиної матки", ідея про те, що жінки навмисно саботують амбіції інших жінок-конкуренток", - пише видання.

За словами бізнес-консультанта Сесілії Гарві, її дослідження доводять, що жінки не люблять працювати на інших жінок.

"Це додає новий шар складності старій ідеї про те, що саме чоловіки-сексисти стримують розвиток жінок", - каже пані Гарві.

Афроамериканка стверджує, що за свою багаторічну кар'єру жодного разу не стикалась із проявами расизму чи сексизму з боку колег чоловічої статі.

Інша історія з жінками.

"Мене не запрошували на події після роботи чи виключали зі списку учасників якоїсь зустрічі без жодних причин", - скаржиться вона.

За її словами, "жіночий булінг" зазвичай працює за схожим сценарієм - до жінки чіпляються на зібраннях, критикують за найменші помилки та розповсюджують плітки.

Це зрештою негативно впливає як на самі об'єкти дискримінації, так і на продуктивність компанії.

"Якщо ми хочемо отримати ситуацію, коли жінки досягають більших успіхів на роботі, жінки мають підтримувати інших жінок. Ось так просто", - цитує пані Гарві Times.

Заліковий тролинг?

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Daily Mail пише про критику, якої зазнала жінка, що встановила "жорстокі" правила для свого майбутнього чоловіка. В пошуках "ідеального чоловіка", мешканка Австралії виклала на своїй сторінці у соцмережі список з 10 вимог для свого обранця.

Зокрема, вона забороняє йому користуватись соцмережами та мати друзів-жінок. Йому дозволено спілкуватися лише із самотніми чоловіками та уникати знайомств з тими, у кого є пара.

Крім того, він має працювати принаймні 50 годин на тиждень, ніколи не палити та випивати максимум двічі на рік за умови, що не нап'ється.

Йому не можна грати у відеоігри та дивитися порно, а також спілкуватись у неформальній ситуації без дружини.

Ну й остання вимога - завжди підтримувати чистоту в будинку.

"Дивне зібрання забаганок" викликало жваве обговорення в соцмережах, зазначає видання. Чимало коментаторів кепкували з австралійки.

"Успіхів йому, якщо після 50-годинного робочого тижня він захоче ще робити бодай щось", - зауважує один з коментаторів.

"Це перемовини про визволення заручників", - додає інший.

"Якщо ти наполягатимеш на цьому списку, назавжди лишишся самотньою", - попереджає ще один коментатор.

"Невідомо, чи жінка дійсно мала на увазі те, що написала, чи просто тролила фоловерів", - зауважує Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС