Безпілотні авто використовуватимуть для сексу - огляд ЗМІ

13 листопада іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Як російські інтернет-тролі "полюють" на Заході

Квартал червоних ліхтарів на колесах

Жінки з Венери, чоловіки з Марса?

Закохані - здоровіші?

Безпілотні авто як квартал червоних ліхтарів на колесах

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Люди використовуватимуть безпілотні авто як пересувні пункти для надання секс-послуг, передбачають автори дослідження про вплив феномену на розвиток туризму.

"Висновок напрошується сам собою - секс у безпілотних авто стане феноменом", - цитує Washington Post одного з авторів дослідження - професора Університету Суррея Скотта Коена.

Пан Коен передбачає, що як тільки перші автівки без водія з'являються на дорогах Кремнієвої долини, ІТ-фахівці візьмуться за розробку мобільних додатків, які пропонуватимуть "готелі на колесах погодинно" або так-звані "пересувні лігва для любовних утіх".

"Не так вже і складно уявити мобільний квартал червоних ліхтарів Амстердаму", - йдеться у звіті авторів дослідження, яке мають оприлюднити у січні.

"Секс, зрештою, є важливою складовою туристичного досвіду у багатьох випадках", - додають автори.

За словами фахівців, які досліджують тему безпілотних авто, використання їх для надання різних видів послуг стане цілком розповсюдженим явищем, і секс буде лише одним із сервісів.

Як російські інтернет-тролі "полюють" на Заході

Кремлівські інтернет-тролі "полюють" на слабкі місця у політиці західних демократій, пише оглядач Guardian Рафаель Бер.

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Їхня мета - не конкретний результат певного голосування, чи то з приводу "брекзиту" чи за результатами президентських перегонів у США, а посіяти розбрат на Заході, додає автор.

Попри те, що британський прем'єр-міністр Тереза Мей не боїться засуджувати дії російського президента Володимира Путіна та називати його "агресором" стосовно Заходу, вона навіть не припускає, що британська демократія вже зазнала хакерської атаки з боку Москви.

"Не дивно, що прихильники "брекзиту" применшують значення припущення щодо того, що їхній проект національного визволення поцупили на користь іншої держави", - пише пан Бер.

Роздратування британців та соціальну напругу в країні, що призвели до "брекзиту", підігрівала не якась "кремлівська лабораторія", а расову ненависть в штатах США, які населяють білі американці, що зробила передвиборчу кампанію Дональда Трампа популярною, спровокував не Путін, переконаний автор.

До цього призвела поляризація суспільства, які підігрівали онлайн-боти у соцмережах. Зазвичай, вони найбільш активні після драматичних подій - наприклад, терактів. І як тільки виникає нова тема для обговорення, вони підключаються аби більш радикально налаштувати всіх учасників розмови, пише оглядач видання.

"Це занурення у світ токсичної, корумпованої та цинічної боротьби за владу, що пронизана брехнею, в який поринає крихка пострадянська демократія в Росії. Я за цим спостерігав, коли жив у Москві. І це не той стиль, який би я рекомендував переймати Вестмінстеру", - підсумовує пан Бер.

Жінки з Венери, чоловіки з Марса?

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Думка про те, що жінкам більш властиво обговорювати свої емоції, а чоловікам - автівки, може виявитися правдивою, пише Times з посиланням на дослідження науковців з Кембриджського університету.

Автори наймасштабнішого у світі дослідження особливостей роботи чоловічого та жіночого мозку дійшли висновку про те, що чоловікам більш до вподоби предмети і системи, натомість жінок більше цікавлять люди та їхні переживання.

В опитуванні взяли участь понад 670 тисяч людей віком від 16 до 89 років.

Видання цитує учасницю дослідницької групи доктора Варун Ворріор, яка каже, що індивідуальні здібності до емпатії та систематизації визначаються частково генетичними особливостями, а частково гормональним фоном та середовищем проживання.

За словами критиків дослідження, його результати не можна вважати надто надійними через те, що опитувані звітували про власні відчуття, які не підкріплені жодними фактами.

Закохані - здоровіші?

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Закоханість не тільки здатна зробити життя яскравішим, а ще і покращити здоров'я того, хто переживає весь комплекс почуттів, пов'язаних з нею, пише Daily Mail.

За словами дослідників з університетів Західної Вірджинії та Стенфорду, закохані мають нижчий тиск, вищий больовий поріг та більшу резистентність до алергічних реакцій.

Все завдяки групі гормонів, що починають виділятися менш ніж за секунду після того, як людина відчуває, що закохана. Серед них так званий гормон щастя - дофамін та окситоцин - гормон, який відповідає за "бажання пригорнутися" до об'єкта бажання. Ця сполука посилює відчуття довіри до партнера та знижує тривогу.

Дослідники припускають, що підвищення рівня дофаміну у крові може впливати на збільшення кількості сполук, які здатні знищувати віруси та інфекції.

Науковці зі Стенфорду стверджують, що цей гормон також збільшує викид анальгетиків у кров, що знижує відчуття болю.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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