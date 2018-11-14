Чи визнає Путін "республіки" Донбасу - огляд ЗМІ

Чи триматиметься Росія за Донбас, білизна й насильство, а також чому різдвяним вантажівкам Coca-Cola не завжди раді - в огляді іноземних видань від 14 листопада:

Шляхом Абхазії

"Я їй вірю"

Звички у спадок

Свято наближається

"Електоральний фарс"

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Про так звані вибори у самопроголошених республіках не варто було б і згадувати, якби вони не були свідченням того, що Кремль планує і далі втримувати ці території, пише Леонід Бершидський в статті для Bloomberg.

"За відсутності будь-якої прийнятної для нього міжнародної домовленості президент Володимир Путін може лише піти на повне визнання цих маріонеточних держав за моделлю Південної Осетії та Абхазії", - вважає автор.

За його словами, обох кандидатів - Дениса Пушиліна в "ДНР" і Леоніда Пасічника в "ЛНР" - вже погодили Кремлем, де справами "народних республік" опікується давній помічник Путіна Владислав Сурков.

"Строго кажучи, потреби в цьому електоральному фарсі не було", - вважає Бершидський.

"Вибори по суті дають світу зрозуміти, що Росія віддаляється від поняття миротворчих сил і навіть Мінських угод 2014 та 2015 років, які вимагають проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства".

На переконання автора, мешканцям східної України "напевно, було б краще мати хоч якусь визначеність, включно з варіантом того, що Росія їх поглине, аніж мати статус-кво проживання в "країнах", які ніхто не визнає".

Труси як згода?

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Цими днями багато людей у соцмережах діляться фотографіями жіночої білизни, пише Mirror. Для цього є привід - минулого тижня ірландський суд виправдав чоловіка, якого звинувачували в зґвалтуванні неповнолітньої.

Під час судового процесу як аргумент на його користь адвокати продемонстрували труси потерпілої дівчини, які мали мережену вставку.

"Це розлютило соціальні мережі, оскільки люди були шоковані тим, що вподобання дівчини у білизні використали проти неї в суді", - пише видання.

На знак протесту проти "перекладання вини на жертву" багато користувачів Twitter опублікували фото власного спіднього під хештегом #ThisIsNotConsent (#ЦеНеОзначаєЗгоду).

Група під назвою "Я їй вірю", яка працює з жертвами сексуального насильства в Ірландії, закликала усіх приєднатися до кампанії.

"Ми розлючені тим, що елемент одягу використовується як ознака згоди (на секс). Ми сподівалися, що наше суспільство залишило ці архаїчні міфи щодо насильства, в якому вину покладають на жертву, в минулому", - заявила виданню речник групи.

Соціальні звички у спадок

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Як стверджують вчені, насиченість любовного життя матері визначає кількість романтичних партнерів у її дітей, пише Daily Mail.

Такі дані вони отримали на основі дослідження 7 тисяч матерів і їхніх біологічних дітей, яке тривало у Сполучених Штатах з 1979 року.

За словами дослідників з американського штату Огайо, такий зв'язок не залежить від соціального статусу або оточення.

Скоріш за все, кореляція пов'язана з тим, що ми вчимося навичкам формування стосунків у матерів. Це впливає на те, як ми спілкуємося з усіма, зокрема з романтичними партнерами.

На жаль, подібне довготривале дослідження щодо батьків не проводилося, зауважує видання, "через усталену думку, що мати є найважливішою у домогосподарстві".

Занадто солодко

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Відомі червоні різдвяні вантажівки компанії Coca-Cola, які з 1995 року традиційно вирушають у святковий тур цими днями, здається, заїдуть далекого не до кожного містечка Британії, пише Guardian.

Зазвичай ці дві яскраво освічені 14-тонні машини, які привозять баночки безкоштовної Coca-Cola кількох видів, приймають місцеві ради, торговельні центри та інші землевласники у передріздвяний період. Цього року кількість святкових локацій зменшиться більш ніж на третину.

Причина в тому, що місцеві ради і організації з охорони здоров'я вимагають, щоб компанія припинила роздачу безкоштовних цукромістких напоїв.

Понад 80 організацій та окремих активістів підписали відкритий лист з вимогою видавати лише напої без цукру. Вони зауважують, що у 14 з 18 запланованих локацій в Англії, де мають зупинятися вантажівки, рівень ожиріння серед 10- та 11-річних дітей перевищують середній по країні.

У відповідь Coca Cola пояснила, що планує роздавати 90% напоїв без цукру. До того ж, дітям до 12 років баночки видаватимуться лише у присутності батьків.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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