Як Путін шантажує Україну - огляд іноземних ЗМІ

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15 листопада іноземна преса пише про таке:

Як Путін шантажує Україну

"Кепська" угода Мей

Як правильно розвивати стосунки

Як Путін "шантажує" Київ самопроголошеними республіками

Росія більше навіть не намагається приховати вплив, який вона має на самопроголошені республіки Донбасу, пише у своїй статті журналіст Spiegel Online Крістіан Ніф.

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Автор коментує невизнані вибори у "ЛНР" і "ДНР" та каже, що підтримка Москвою кандидатури Дениса Пушиліна на посаду лідера останньої цілком виправдана.

"Пушиліна призначили, щоб забезпечити повернення порядку на сепаратистську територію і бути певними, що перебіг подій на ній відбуватиметься за сценарієм життя у будь-якій іншій республіці у складі Росії", - пише журналіст видання.

Російському президенту Володимиру Путіну ці регіони необхідні для того, щоб "шантажувати" Київ, додає він.

І цей "шантаж" супроводжується закликами з російського телебачення до парафіян українських церков повстати проти Києва у разі встановлення в Україні незалежної від Москви помісної церкви.

Такі заяви автор називає "закликом до громадянської війни" і нагадує, що з подібними гаслами Росія виступала після антиурядових протестів на Майдані у 2014 році, а згодом і в Криму.

"Та чи буде план Путіна успішним?" - запитує журналіст і зазначає, що сказати у відповідь на це запитання категоричне "ні" - складно.

Українська влада досі не знає, як врегулювати конфлікт на Донбасі, каже автор. До наступних виборів, що мають відбутися навесні, країна "політично паралізована", а жоден з кандидатів на посаду президента е має чіткого плану на майбутнє.

Автор не виключає радикальну зміну політичного курсу в країні, а саме у бік проросійських настроїв.

"Це саме те, на що Путін і розраховує. І тому найближчим часом він не зробить жодного кроку, щоб піти з Донбасу", - підсумовує журналіст.

Британські ЗМІ про "кепську" угоду Мей

Британські газети зі скепсисом відреагували на новину про те, що прем'єр-міністру Терезі Мей вдалося отримати схвалення уряду щодо угоди про "брекзит".

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Times пише, що угода запропонована пані Мей не вигідна Британії і в цьому "практично немає сумнівів".

Та наразі слово за парламентом, який має вирішити, чи краща вона за решту альтернатив.

"Менше ніж рік тому вона переконувала, що буде ухвалена не просто угода про розлучення, а домовленість про майбутнє партнерство, яке поверне Британії контроль над своїми грошима, кордонами і законами. І казати нічого, угода запропонована нею не передбачає жодного з цих пунктів, принаймні не у найближчому майбутньому", - пише видання.

Financial Times теж критикує документ, публікуючи редакційну статтю під заголовком "Ілюзії щодо "брекзиту" розбилися об запропоновану угоду Мей".

Видання зазначає, що більше не лишилося ілюзій щодо того, що вихід Британії з ЄС буде легким та швидким, а попереду на країну чекає нова торговельна угода і гарні відносини з Європою.

Таблоїд The Sun була більш радикальною, назвавши угоду пані Мей "кепською" (Brexsh**t deal - в оригіналі) і додавши, що через неї Британія "залишиться прикутою до ЄС".

Guardian підкреслює, що тепер депутати матимуть дати оцінку пропозиції прем'єра, а це означає "визнати збитки" від її плану для країни і "зізнатися, що багато з цих недоліків властиві самій ідеї брекзиту".

Як правильно розривати стосунки

Від гостингу до надмірно активного обговорення ситуації у соцмережах - про нові правила розривання стосунків в добу інтернету та соціальних мереж пише Guardian.

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З появою соцмереж і відповідно можливістю стежити за життям своїх "колишніх" і після того, як ви припинили спілкуватися, вихід зі стосунків став ще більш складним. Аби зробити цей період менш стресовим видання пропонує наступне:

По-перше, припиніть переглядати світлини свого/своєї "екс" у Facebook - психологи називають це заняття "шопінгом за болем".

Натомість скористуйтеся опцією "unfollow". Таким чином колишній партнер залишиться у списку ваших друзів, але ви не будете бачити інформацію, якою він ділиться.

По-друге, не варто продовжувати лайкати дописи колишніх у соцмережах. Тільки якщо ви не були добрими друзями до початку відносин і домовилися зберегти цей статус. Психологи кажуть, що такі дії можуть дати марну надію та в результаті завдати ще більше болю.

Також, не радить Guardian поспішати зі зміною статусу у соцмережах. Пам'ятайте про почуття іншої людини. Почекайте принаймні три місяці, а краще півроку, звісно якщо ви не завели нові стосунки до розриву цих.

І насамкінець, якщо ініціатором розриву є ви, не вдавайтеся до гостингу - не зникайте безслідно, а зустріньтеся з партнером і чесно поясніть, чому ви хочете завершити ці стосунки. Принаймні так у людини буде можливість висловити свої почуття та емоції.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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