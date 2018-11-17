Культогляд: чи можуть випустити вбивцю Джона Леннона

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У культогляді цього тижня про таке:

Чи випустять вбивцю Джона Леннона з тюрми

Чому Том Круз не отримав роль, яку вже виконував

В чому цінність бронзових скульптур Мікеланджело

Як відреагували на рекламу за участі Елтона Джона

Каяття за Леннона

Сумнозвісний Марк Чепмен, вбивця "бітла" Джона Леннона, заявив, що з кожним роком ув'язнення відчуває все більше провини за скоєне, повідомляє Guardian.

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Під час серпневого засідання комісії з питань умовного звільнення, стенограму якої оприлюднили цього тижня, він сказав: "Тридцять років тому я не міг сказати, що мені було соромно, але тепер знаю, що це за почуття. Це коли ви ховаєте своє обличчя".

Чепмен вкотре згадав, як у грудні 1980 року, за кілька годин до того, як застрелив Леннона біля його нью-йоркського помешкання, вів з собою непростий діалог, який назвав "перетягуванням канату". І переміг той його внутрішній голос, який наказав скоїти "безглуздий" акт. Це тепер він так характеризує свої дії, а тоді ним рухало бажання прославитися.

Тюремне життя чоловіка - безрадісне і одноманітне: займається прибиранням та малярством. А відраду знайшов в релігії.

Втім, попри каяття, Чепмену було відмовлено в достроковому звільнені. Чиновники пояснили, що це не лише б "зменшило серйозність його злочину", але б і могло наразити громадськість на небезпеку, бо хтось міг би спробувати помститися йому за одне з найгучніших вбивств в історії.

Не вийшов зростом

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Через свій зріст Том Круз не зіграє роль майора Джека Річера у майбутньому серіалі за мотивами романів англійського письменника Лі Чайлда, пише Independent.

І це при тому, що саме він виконував роль цього персонажа в двох кінофільмах, які зібрали солідну касу та отримали переважно схвальні відгуки критиків.

Але сам автор зауважив в нещодавньому інтерв'ю, що "Круз, попри весь його талант, не має потрібних фізичних характеристик", адже герой - майже два метри заввишки та з "долонями, як блюда".

Чайлд додав, що йому надзвичайно приємно було працювати з Крузом, однак погодився з тими багатьма глядачами, які наполягали, що зі зростом 170 см актор не виглядав переконливо.

Він і закликав всіх тих, хто був незгодний з вибором виконавця на роль, допомогти знайти "бездоганного хлопця" для серіалу.

Дотепний Мікеланджело

Daily Telegraph розповідає про цікаву знахідку кураторів кембриджського Музею Фіцвільяма - після тривалих досліджень вони з'ясували, що дві бронзові статуї в їхній колекції створив сам Мікеланджело.

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Той відомий насамперед своїми монументальними ренесансними шедеврами з мармуру - від Давіда до П'єти. Що ж до бронзи - матеріалу, який "відтворює тепло та пластичність людського тіла", як ніякий інший метал, то донедавна вважали, що всі його роботи з цього сплаву були або загублені, або знищені.

Наприклад, на початку ХVI сторіччя чотириметрову скульптуру Папи Юлія ІІ, покровителя Мікеланджело, розлючені противники понтифіка розбили на друзки, а потім переплавили у гармату.

Саме тому дві настільні фігури чоловіків на леопардах (попри їх неоднозначну естетичну якість) мають велику історичну цінність. А ще, на думку оглядача видання, оскільки вони є послідовниками Вакха, бога вина, то відображають веселу, дотепну сторони вдачі Мікеланджело.

Різдвяний Елтон Джон

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Цього тижня британська мережа універмагів John Lewis, відома своїми різдвяними рекламними кампаніями, випустила черговий ролик, який вже встиг наробити галасу, інформує Daily Mail.

В головній ролі - сам Елтон Джон та ще п'ять акторів у віці від п'яти до 50, які його зображують. Відео - автобіографічне. Виконавець, що сидить за старим фортеп'яно, пригадує свою кар'єру аж до дитинства, коли за сценарієм на Різдво йому і подарували інструмент.

Реакція не забарилася. Багато хто сприйняв цей міні-фільм з захопленням, як і сам Елтон, який назвав його "фантастичним". Але є й ті, хто каже, що відео є рекламою прощального туру співака, а також кінострічки про нього, яка скоро має вийти на екрани.

А ще одразу ж з'явилися чутки, що співакові заплатили величезний гонорар, і в John Lewis вже виступили зі спростуванням. А ще додали, що Елтон з самого початку наполіг, аби частина цих грошей пішла на благочинність.

До речі, усі відвідувачі головного магазину мережі на лондонській Оксфорд-Стріт можуть потрапити на знімальний майданчик реклами і навіть сфотографуватися з тим самим піаніно.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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