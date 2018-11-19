Чому криза на Донбасі "найхолодніша" і "найстаріша" в світі - огляд ЗМІ

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У понеділок в огляді преси:

Чим страшна гуманітарна криза на Донбасі

Московський патріархат під ударом

Хто замінить Леніна в Україні

Навіщо потрібен Міжнародний день чоловіків

Холод і старість на Донбасі

Чотири роки війни в Україні призвели до того, що "мільйон людей стоїть у черзі за безкоштовним харчуванням" на сході країни, пише Telegraph.

На думку видання, це "найхолодніша гуманітарна криза у світі", оскільки на людей чекає чергова зима в напівзруйнованих будинках та за відсутності інфраструктури.

"Зима - просто як ворог у цій країні, де так багато зруйнованих об'єктів з обох боків", - каже представниця Червоного Хреста.

Через відсутність роботи в мешканців великі проблеми з грошима, а ціни - дуже високі. Крім того, "4 з 10 людей, які проживають на лінії фронту, щодня зазнають обстрілів".

За словами видання, найгостріша криза - на територіях, контрольованих сепаратистами.

ООН та Червоний Хрест продовжують там працювати, але більшість західних неурядових організацій мають обмежений доступ або ж взагалі не можуть дістатися до майже 2,2 млн людей, які там мешкають.

Майже третина з них старша за 60 років, що дозволяє експертам називати гуманітарну кризу "найстарішою в світі".

68-річна Людмила Селезньова живе поруч із сепаратистськими окопами в селі Старомихайлівка. Попри те, що Червоний Хрест надав їй вугілля, вона розпалює піч лише на раз на добу - "береже дорогоцінну деревину".

"У нас тут суворі морози, - каже пані Людмила. - Я розтягую свою пенсію до останнього, але в мене небагато їжі."

За словами Telegraph, літня жінка їсть вівсянку чи суп вранці та п'є чай на вечерю.

"Бог його знає, скільки ще триватиме ця війна. Вона вже надто затягнулася", - каже пані Людмила.

Московський патріархат під ударом

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Independent пише про те, що "підтримувана Росією православна церква зазнає тиску з боку Києва".

Видання цитує представників духівництва Києво-Печерської лаври, які вважають, що багатовіковий церковний комплекс, який пережив захоплення міста татарами та німцями, а також складний радянський період, зараз зіткнувся "з найбільшим викликом у своїй історії".

"Дві події - доленосне рішення Константинополя минулого місяця надати автокефалію (незалежність) українській православній церкві та наступне рішення Російської православної церкви розірвати стосунки з Константинополем - перетворили монастир на поле битви, що показує світську напругу між Росією та Україною", - пише видання, додаючи, що ситуація в столиці "далека від мирної".

"Навіть за радянських часів на церкву не чинили такого потужного політичного тиску. Вони втілюють безпрецедентні рейдерські схеми проти нас. Використовують точно такі ж методи, як Хрущов та Брежнєв, але ці люди не претендували на те, щоб бути релігійними", - скаржиться архієпископ Климент з УПЦ МП.

За словами священика, останні висловлювання президента Порошенка, який закликав росіян "забирати" свою церкву та армію та повертатись додому, "образили" парафіян.

Водночас представники президентської адміністрації заперечують будь-які наміри захопити парафії чи церковні цінності УПЦ МП.

Влада хоче розв'язувати це питання через "згоду та компроміс", каже радник президента Ростислав Павленко.

За його словами, парафіяни самостійно вирішуватимуть долю храмів, як-от розподілятимуть час служб між різними конфесіями. Якщо ж вони не зможуть домовитися, то церкву закриють, а люди "молитимуться у дворі".

Втім, за словами одного з головним прибічників автокефалії у стані УПЦ МП, митрополита Олександра (Драбинко), всередині промосковської церкви все більше священиків і парафіян прагнуть незалежності.

Нова церква зрештою збере 90% приходів УПЦ МП і "можливо, навіть саму Лавру", цитує митрополита Олександра Independent.

"Заміна однієї пропаганди іншою"?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найбільшого Леніна України в Запоріжжі довго перевдягали у футболку національної збірної, згодом у вишиванку. Але врешті знесли.

Washington Post пише про те, що Україна переживає "постленінську кризу ідентичності".

"Понад 1300 статуй лідера більшовиків скинуто. Тепер найважче питання - чим їх замінити".

Видання нагадує, що на підконтрольній Україні території всі пам'ятники Леніну та інші радянські символи заборонені законом та були зняті. Виключенням є лише пам'ятники поруч із місцем аварії на ЧАЕС.

У суспільстві ще точаться дискусії щодо належної заміни порожнім п'єдесталам, які, як правило, розташовані у центрі населених пунктів.

"Питання щодо того, чим заповнити це місце, ще деякий час будуть предметом дискусій серед українців. Наші погляди на історію все ще формуються", - каже голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Прихильники курсу уряду вважають, що замість Ленінів мають стояти пам'ятники національним героям. Критики кажуть, що влада насаджує офіційну ідеологію, як робили в Радянському Союзі.

"Це не осуд пропаганди, а заміна однієї пропаганди іншою", - вважає Євгенія Моляр, активістка та мистецтвознавець.

За її словами, зараз на п'єдестали переважно ставлять релігійні чи патріотичні символи. Наприклад, у Білій Церкві поставили дерев'яний хрест, в інших містах та селах на зміну Леніну часто приходить Тарас Шевченко. В деяких регіонах беруть до уваги "крихкість української політики". Наприклад, в селі Кодаки неподалік від Києва вирішили не ставити пам'ятник Героям Небесної Сотні, натомість поставили пам'ятник "героям незалежної України".

"Ніколи не знаєш, як розвиватиметься історія в майбутньому. Ніколи не знаєш, коли настане час скидати монумент Небесній Сотні", - цитує видання одного з місцевих депутатів.

"Позбавлення від п'єдесталів нічого не змінює. Якщо б після того, як вони його скинули, піднялася зарплатня та пенсії, тоді б це мало якесь значення", - каже мешканка Кодаків Washington Post.

Чоловічий характер

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Independent роз'яснює, що означає Міжнародний день чоловіків, який святкується 19 листопада.

Дата присвячена дню народження батька доктора Джерома Тілаксінгха, який "перезапустив" свято 1999 року.

Видання зазначає, що ідея свята полягає в тому, щоб відзначити чоловіків, які роблять позитивні справи. Крім того, свято підвищує обізнаність про питання, з якими чоловіки стикаються на глобальному рівні.

Сюди входять такі теми, як психічне здоров'я, токсичний мачизм і поширення самогубств, адже за статистикою чоловіки частіше накладають на себе руки, ніж жінки.

Цікаво, що Міжнародний день чоловіків збігається з так званим Movember - явищем, коли протягом листопада чоловіки відрощують вуса та бороду, аби привернути увагу до проблем зі здоров'ям.

"Святкування Міжнародного дня чоловіків є частиною глобальної революції кохання. Це свято відзначається чоловіками усіх прошарків суспільства, які підтримують зусилля поліпшити життя, вилікувати поранені серця, знайти розв'язання соціальних проблем, вилікувати стурбовані душі, реформувати соціальних маргіналів і допомогти змінити життя на краще проблемним людям", - каже про цілі руху пан Тілаксінгх.

За його словами, темою цьогорічного свята є "позитивні чоловічі рольові моделі".

"Міжнародний день чоловіків стимулює їх вчити хлопчиків чоловічим цінностям, характеру та відповідальності", - цитує одного з координаторів руху Independent

Підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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