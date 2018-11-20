Що робить авіадиспетчерка Жаклін зі США в Україні - огляд преси

Про жінок в армії, "часову бомбу нашої галактики", сезонну депресію і врятованих пінгвінів - в огляді іноземних видань від 20 листопада:

Авіадиспетчер Жаклін

Хаос на задвірках галактики

Риба і вправи як порятунок

Втручання в природу чи порятунок?

Нове у військовій історії

Копирайт изображения GENYA SAVILOV/Getty Images Image caption Військові навчання на базі у Старокостянтинові

Майстер-сержант американських ВПС Жаклін Пламлі відкрила нову сторінку у військовій історії як України, так і США, пише The Stanly News&Press.

Вона стала першою жінкою - американською військовою, яка працювала диспетчером аероруху на українському командно-диспетчерському пункті на базі у Старокостянтинові, Харківської області під час масштабних багатонаціональних навчань "Чисте небо 2018".

"Впродовж останніх 18 років українські збройні сили переважно складалися з військовослужбовців чоловіків, а жінкам відводилися обмежені ролі. Через такий нерівномірний гендерний розподіл жінки займали несуттєві позиції", - пише вебсайт.

Наслідки цього довелося відчути й майстер-сержанту Національної гвардії США з Північної Кароліни.

"Вони думали, що оскільки я жінка, я не авіадиспетчер", - каже Пламлі. Втім, їй вистачило три дні, аби завоювати повагу і довіру колег. "Тепер я прихожу на роботу вранці, і вони мене питають: "Жаклін, а що ти про це думаєш?" і тиснуть руку. Це класне відчуття, коли ти знаєш, що ми на одному рівні."

Пламлі сподівається, що досвід спостереження за її роботою, "повагою, яка існує між пілотами та нею, а також вдалою співпрацею команд допоможе змінити думку про жінок у цій галузі".

Зорі хаосу

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Нещодавня знахідка вчених може виявитися "найпотужнішою часовою бомбою нашої галактики", пише The Times. На відстані 8 тисяч світлових років від Землі знаходиться система Вольфа-Райє, "загибель якої може стати однією з найбільш надзвичайних подій з часів Великого вибуху".

Справа в перспективі сплеску гамма-випромінювання, вкрай потужного вибуху, який може зайняти від кількох тисячних секунд до кількох годин і спричинити вивільнення такої кількості енергії, яку сонце продукує протягом всього свого життя, пояснює видання.

"Це перша така система, відкрита в нашій власній галактиці. Ми ніколи не очікували знайти таку систему на "власному задньому дворі", - розповів доктор Джозеф Калінгем з Нідерландського інституту радіоастрономії.

Систему назвали "Апеп" на честь єгипетського бога хаосу. Вона входить в сузір'я Норма. Всередині її знаходяться дві гарячі зорі, принаймні одна з яких Вольфа-Райє.

Зорі Апеп більше за Сонце приблизно у 30 разів. Їхній рух змушує Вольф-Райє обертатися на великій швидкості. Це викликає зоряний вітер швидкістю 12 мільйонів км на годину. Саме обертання і загрожує перспективою вибуху, який позбавить Землю більшої частини атмосфери.

Зима тривоги нашої

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Шість відсотків населення північних регіонів страждає від "сезонного афективного розладу" або, простими словами, зимової депресії, пише письменник Гораціо Клер у статті Daily Telegraph.

На тлі коротших і холодніших днів, темних ранків і загальної втрати природою кольорів це проявляється в різких змінах настрою, сонливості та потягу до вуглеводів та цукру, пояснює він.

"Незалежно від того, наскільки щасливим ви себе вважаєте, більшості з нас у цю пору року не завадила б їжа з вмістом омега-3, свідомі фізичні вправи, бажано на вулиці, і вітаміни D і B12", - радить Клер, якого важка зимова депресія, ускладнена легкою формою біполярного розладу, підштовхнули до написання книги, яка описує симптоми розладу протягом сезону.

Він відверто розповідає, що в певний момент його психологічний стан був настільки важким, що він почав "отруювати атмосферу" в родині, геть позбавляючи її позитивних емоцій. Тоді він вирішив звернутися по медичну пораду.

За словами автора, кількість людей з подібними проблемами, які написали йому після виходу книги, свідчить про те, що сезонний розлад не обмежується певними професіями, соціальними або віковими групами.

Порятунок "веселих ніжок"

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Рішення знімальної групи BBC, яка порушила негласне правило не втручатися у природний перебіг справ і допомогла групі пінгвінів, які застрягли в яру, викликало дискусію серед документалістів, пише Guardian.

Інцидент стався під час знімання останньої серії документальних фільмів BBC "Династії" славетного ведучого-натураліста Девіда Етенборо.

Пінгвінів, про яких йшлося у фільмі, чи то здуло вітром, чи вони самі впали у глибокий яр під час бурі і не могли вибратися звідти. Команда пішла на "безпрецедентний крок" і викопала невеликий пандус, щоб тварини могли врятуватися.

Більшість документалістів підтримали рішення операторів ВВС.

Зокрема, ветеран знімання дикої природи Даг Аллан заявив, що попри те, що правило про невтручання в природу є "принциповим", він не бачить проблеми.

"Вони лише створили шлях для їхнього порятунку", - заявив він. Набагато гірше, на його думку, було б, якби вони вирішили діставати чи пересувати їх.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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