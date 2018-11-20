Що робить авіадиспетчерка Жаклін зі США в Україні - огляд преси
Про жінок в армії, "часову бомбу нашої галактики", сезонну депресію і врятованих пінгвінів - в огляді іноземних видань від 20 листопада:
- Авіадиспетчер Жаклін
- Хаос на задвірках галактики
- Риба і вправи як порятунок
- Втручання в природу чи порятунок?
Нове у військовій історії
Майстер-сержант американських ВПС Жаклін Пламлі відкрила нову сторінку у військовій історії як України, так і США, пише The Stanly News&Press.
Вона стала першою жінкою - американською військовою, яка працювала диспетчером аероруху на українському командно-диспетчерському пункті на базі у Старокостянтинові, Харківської області під час масштабних багатонаціональних навчань "Чисте небо 2018".
"Впродовж останніх 18 років українські збройні сили переважно складалися з військовослужбовців чоловіків, а жінкам відводилися обмежені ролі. Через такий нерівномірний гендерний розподіл жінки займали несуттєві позиції", - пише вебсайт.
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Наслідки цього довелося відчути й майстер-сержанту Національної гвардії США з Північної Кароліни.
"Вони думали, що оскільки я жінка, я не авіадиспетчер", - каже Пламлі. Втім, їй вистачило три дні, аби завоювати повагу і довіру колег. "Тепер я прихожу на роботу вранці, і вони мене питають: "Жаклін, а що ти про це думаєш?" і тиснуть руку. Це класне відчуття, коли ти знаєш, що ми на одному рівні."
Пламлі сподівається, що досвід спостереження за її роботою, "повагою, яка існує між пілотами та нею, а також вдалою співпрацею команд допоможе змінити думку про жінок у цій галузі".
Зорі хаосу
Нещодавня знахідка вчених може виявитися "найпотужнішою часовою бомбою нашої галактики", пише The Times. На відстані 8 тисяч світлових років від Землі знаходиться система Вольфа-Райє, "загибель якої може стати однією з найбільш надзвичайних подій з часів Великого вибуху".
Справа в перспективі сплеску гамма-випромінювання, вкрай потужного вибуху, який може зайняти від кількох тисячних секунд до кількох годин і спричинити вивільнення такої кількості енергії, яку сонце продукує протягом всього свого життя, пояснює видання.
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"Це перша така система, відкрита в нашій власній галактиці. Ми ніколи не очікували знайти таку систему на "власному задньому дворі", - розповів доктор Джозеф Калінгем з Нідерландського інституту радіоастрономії.
Систему назвали "Апеп" на честь єгипетського бога хаосу. Вона входить в сузір'я Норма. Всередині її знаходяться дві гарячі зорі, принаймні одна з яких Вольфа-Райє.
Зорі Апеп більше за Сонце приблизно у 30 разів. Їхній рух змушує Вольф-Райє обертатися на великій швидкості. Це викликає зоряний вітер швидкістю 12 мільйонів км на годину. Саме обертання і загрожує перспективою вибуху, який позбавить Землю більшої частини атмосфери.
Зима тривоги нашої
Шість відсотків населення північних регіонів страждає від "сезонного афективного розладу" або, простими словами, зимової депресії, пише письменник Гораціо Клер у статті Daily Telegraph.
На тлі коротших і холодніших днів, темних ранків і загальної втрати природою кольорів це проявляється в різких змінах настрою, сонливості та потягу до вуглеводів та цукру, пояснює він.
"Незалежно від того, наскільки щасливим ви себе вважаєте, більшості з нас у цю пору року не завадила б їжа з вмістом омега-3, свідомі фізичні вправи, бажано на вулиці, і вітаміни D і B12", - радить Клер, якого важка зимова депресія, ускладнена легкою формою біполярного розладу, підштовхнули до написання книги, яка описує симптоми розладу протягом сезону.
Він відверто розповідає, що в певний момент його психологічний стан був настільки важким, що він почав "отруювати атмосферу" в родині, геть позбавляючи її позитивних емоцій. Тоді він вирішив звернутися по медичну пораду.
За словами автора, кількість людей з подібними проблемами, які написали йому після виходу книги, свідчить про те, що сезонний розлад не обмежується певними професіями, соціальними або віковими групами.
Порятунок "веселих ніжок"
Рішення знімальної групи BBC, яка порушила негласне правило не втручатися у природний перебіг справ і допомогла групі пінгвінів, які застрягли в яру, викликало дискусію серед документалістів, пише Guardian.
Інцидент стався під час знімання останньої серії документальних фільмів BBC "Династії" славетного ведучого-натураліста Девіда Етенборо.
Пінгвінів, про яких йшлося у фільмі, чи то здуло вітром, чи вони самі впали у глибокий яр під час бурі і не могли вибратися звідти. Команда пішла на "безпрецедентний крок" і викопала невеликий пандус, щоб тварини могли врятуватися.
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Більшість документалістів підтримали рішення операторів ВВС.
Зокрема, ветеран знімання дикої природи Даг Аллан заявив, що попри те, що правило про невтручання в природу є "принциповим", він не бачить проблеми.
"Вони лише створили шлях для їхнього порятунку", - заявив він. Набагато гірше, на його думку, було б, якби вони вирішили діставати чи пересувати їх.
Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС
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