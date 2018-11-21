Британія надішле вояків і корабель в Україну - огляд ЗМІ

У середу, 21 листопада, західна преса пише про таке:

Як Британія допоможе Україні у протистоянні з Росією?

На чий бік встав президент США у справі про вбивство саудівського журналіста?

Жінки і алкоголізм - чому про це треба говорити?

Чому тече з носа, коли на вулиці холодно?

Британія розширить підтримку України

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Про наміри Великої Британії посилити військову підтримку України повідомляє Daily Telegraph.

Газета пише, що сьогодні міністр оборони Гевін Вільямсон оголосить про наміри надіслати в Україну додатковий військовий контингент і корабель королівських ВМС, оскільки Київ продовжує стикатися з російською агресією.

Daily Telegraph цитує текст заяви міністра оборони Сполученого Королівства, в якій він наголосив, що й надалі Лондон підтримуватиме боротьбу України "за свободу і демократію".

За інформацією Daily Telegraph, йдеться про 30 вояків британських Збройних Сил та дослідницький корабель Echo.

Газета нагадує, що раніше Британія вже надіслала до України близько сотні військових інструкторів, які діляться своїми навичками з українськими вояками на базах у Львові та Дніпрі.

"Продовжуючи працювати разом, чи то за допомогою навчальних програм, чи то військових навчань, ми допомагаємо Україні захищати наші спільні цінності - свободу і демократію", - цитує газета очільника британського оборонного відомства.

Пан Вільямсон пригадує свій вересневий візит до України і те, яке враження справило на нього відвідування зони Операції Об'єднаних Сил на Донбасі: "На передовій я на власні очі побачив наслідки війни на сході. Це посилило мою підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон

Daily Telegraph також наводить коментар полковника Маркуса Еванса, який командує операцією з військової підтримки України.

"З початку 2015 року Велика Британія допомагає нарощувати обороноздатність українських збройних сил. Але оскільки загрози змінюються, то й наша підтримка також повинна адаптуватися та еволюціонувати", - переконаний він.

Водночас британський полковник відзначив неабияку самовідданість і бойовий досвід українських вояків, які вони протягом років демонструють на Донбасі.

Daily Telegraph нагадує, що війна, яку ведуть проти України сепаратисти на Донбасі за підтримки регулярної російської армії з 2014 року, вже забрала понад 10 000 людських життів.

"Екстраординарна" заява Трампа

Дональд Трамп зробив "екстраординарну" заяву з приводу вбивства Джамаля Хашоггі, в якій став на бік саудівського принца і повторив слова очільника Саудівської Аравії, що замордований журналіст був "ворогом держави", пише Guardian.

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За словами пана Трампа, він так і не отримав від правоохоронців "неспростовні докази" того, що опозиційного журналіста вбили за вказівкою принца Мухаммеда бін Салмана.

"Наші спецслужби продовжують працювати з всією інформацією. Цілком можливо, що принц знав про цю трагічну подію. Можливо, він знав, а, можливо, й ні! З огляду на це, ми можемо так ніколи і не дізнатися про всі факти, пов'язані з вбивством Джамаля Хашоггі. У будь-якому випадку, наші відносини з Королівством Саудівська Аравія залишаються незмінними", - йдеться в заяві очільника Білого дому.

"Заява Трампа під назвою "Залишаємось разом з Саудівською Аравією" прагнула зобразити королівство як важливого союзника США в боротьбі проти Ірану та незамінного покупця американської зброї", - зауважує британська газета.

Трамп обґрунтовує свою позицію тим, що розрив стосунків між Вашингтоном та Ер-Ріядом спричинив би значне зростання цін на нафту. "Якщо ви хочете, щоб ціни на нафту підскочили до 150 доларів за барель, все, що необхідно зробити, - це розірвати наші відносини з Саудівською Аравією", - переконаний він.

Крім того, президент США стверджує, що довелося б забути і про багатомільярдні продажі американської зброї саудитам.

Guardian спростовує як "фальшиві і необґрунтовані" заяви пана Трампа про те, що Ер-Ріяд планує купити в США зброї на 110 мільярдів доларів. "Фактичний загальний обсяг пропозицій після того, як Трамп обійняв посаду, становить менш як 15 мільярдів", - зазначає газета.

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На думку пана Трампа, індивідуальні санкції, запроваджені США проти 17 громадян Саудівської Аравії, які, за інформацією самого Ер-Ріяда, були причетними до вбивства опозиційного журналіста, були адекватною відповіддю Вашингтона на цей "жахливий злочин".

Між тим "ганебною" назвав заяву Дональда Трампа Ніколас Бернз, високопоставлений чиновник Державного Департаменту США часів іншого президента-республіканця, Джорджа Буша-молодшого.

"В ній немає жодного слова про те, що нас цікавить найбільше, - про справедливість", - наводить його коментар Guardian.

Як алкоголізм вбиває жінок

"Алкоголізм вбиває жінок, але чому ж ми не говоримо про це?", - запитує Independent. Видання висловлює стурбованість через зростання смертності серед жінок через алкоголізм і намагається зрозуміти, чому цій проблемі приділяється мало уваги.

Independent пише, що за даними вчених з Вашингтонського університету, за останні 10 років смертність через алкоголізм серед жінок зросла на 67 відсотків.

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Їхнє дослідження виявило ще одну тривожну тенденцію - в усьому світі алкоголізм є також однією з головних причин передчасної смерті жінок віком від 15 до 49 років.

Водночас, веде далі британське видання, не зважаючи на ці "вражаючі статистичні дані", багато жінок і дівчат залишаються з цією проблемою сам-на-сам через суспільні табу, які приписують, що із такими "непристойними" явищами треба боротися "за зачиненими дверима".

Звідки таке ставлення? Independent вважає, що не останню роль в ставленні до жінок, що страждають від алкоголізму, відіграє "комерціалізований" образ жінок, які добре знають свою міру, а відтак вони обирають вино, бо воно низькокалорійне, а склянка червоного вина ввечері корисна для здоров'я.

"Настав час для світу зрозуміти, що з алкогольною залежністю борються жінки різного віку. Потрібно позбутися переконання, що алкоголізм - це чоловіча проблема", - закликає Independent.

"Ті, хто страждають від залежності, не є "слабкими волею" і не є жертвами недостатньої соціальної свідомості. Саме ці жорсткі погляди зупиняють багато людей від того, щоб звернутися по лікування, яке вкрай необхідне".

Зима, холод, все тече

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Чому, щойно приходить зима, з носів багатьох людей постійно тече, навіть коли нема будь-яких ознак захворювання на вірусну інфекцію? Бо саме таким дивовижним чином організм людини пристосовуються до зниження температури, пояснює Daily Mail.

Медики називають нежить, який виникає у 90 відсотків людей під час зими, "холодовим ринітом". "Саме таким незручним чином наші тіла роблять все можливе, аби вберегти наші легені від переохолодження", - пише газета.

Нерви всередині носа реагують на холодне повітря, стимулюючи в ньому теплий кровотік і виділення слизу, що перетворюють холодне повітря, яке вдихається носом, на тепле і вологе.

На той момент, коли воно потрапляє до задньої частини нашого носа, повітря прогрівається до 26 градусів, а відтак не чинить негативного впливу на легені.

Дослідження показують, що за добу ніс людини може виробляти до 400 мл слизу. "Це забагато, але природа компенсує, щоб переконатися, що ми у небезпеці", - пояснює Daily Mail.

Саме надлишки слизу змушують людей «шморгати» носами на холоді.

Газета звертає увагу, що різноманітні препарати проти нежитю можуть зупинити це явище, але вони ж притупляють і важливу захисну функцію організму. "Тому краще послуговуватися носовичком", - радить британське видання.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС