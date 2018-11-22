Листи до Санти порушують закони ЄС? - огляд ЗМІ

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В огляді іноземної преси за 22 листопада:

Закон про персональні дані проти листів до Санти

Чим займатиметься новий шеф Інтерполу

Партнерство з Саудівською Аравією та вбивство журналіста: США намагається втримати баланс

Спроби Польщі залагодити конфлікт з ЄС

Дитячі листи поза законом?

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Містечко Рот в Баварії відмовилося від традиційного щорічного ритуалу, коли діти вішають на ялинку в центрі міста свої листи до Санти, пише видання Daily Mail.

За словами місцевих чиновників, така практика порушує нове законодавство ЄС щодо захисту персональних даних. Адже у своїх листах діти зазначають свої імена, вік та навіть адресу.

Відповідно до Загального регламенту про захист даних, прийнятому ЄС у травні цього року, місцева влада мала б отримати письмову згоду батьків 4,000 дітей, які зазвичай беруть участь в цій церемонії, де б чітко зазначалося, що вони розуміють що третя сторона може отримати доступ до цих даних, каже видання.

Місцева влада заявила, що новий закон не залишив їм вибору щодо того, чи проводити традиційне святкування. У відповідь, місцева радіостанція закликала юристів розробити форму листа до Санти, який би не порушував норм нового закону.

У свою чергу, речник Європейської Комісії заявив, що інтерпретація закону про персональні дані німецьким містечком була хибною, додає видання.

"Бульдозер" на чолі Інтерполу

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Видання Guardian називає нового шефа Інтерполу Кім Йонг Яна "бульдозером", який реформуватиме відомство та надаватиме більшого пріоритету кіберзлочинам.

На думку газети, кар'єрний поліцейський з Південної Кореї поверне організацію до своєї основної місії після місяців скандалів, що супроводжували роботу Інтерполу.

Кім Йонг Ян почав свою службу в поліції у 1992 році, а у 2015 році став віце-президентом Інтерполу.

Першим головним завданням Кіма буде відновлення репутації Інтерполу, після того як попереднього шефа звинуватила в корупції та заарештувала китайська влада під час візиту на батьківщину.

"У нього репутація цілеспрямованої людини, а багато хто в Кореї порівнював його з бульдозером - якщо він хоче щось зробити, то він це зробить", - каже викладач поліцейської кафедри, професор Лі Чан Хун.

"Він, ймовірно, виступатиме за більш тісну співпрацю між відомствами у розслідуваннях, та фокусуватиметься на міждержавних кіберзлочинах".

Дилема США та Ер-Ріяду

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Американський міністр оборони Джеймс Меттіс заявив, що США необхідно утримати баланс між побоюваннями щодо прав людини в Саудівській Аравії та необхідністю зберігати стратегічне партнерство з цією країною, пише Washington Post.

У своєму першому розлогому коментарі щодо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, Меттіс сказав: "Має бути відповідальність для всіх причетних до вбивства".

"Так. Я називаю це вбивством", - підкреслив він.

"Ми не вибачатимемося за наш підхід до питань щодо прав людини, - заявив він. - Але також ми не вибачатимемося за те, що співпрацюємо з Саудівською Аравією, коли це необхідно для блага невинних людей у скрутному становищі".

Також Меттіс захистив підхід Дональда Трампа до співпраці з Ер-Ріядом. "Президенти не завжди вільні співпрацювати тільки з бездоганними партнерами", - заявив Меттіс.

Згортання судової реформи

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Польська правляча партія Право і Справедливість вочевидь серйозно вирішила поправити свої стосунки з ЄС та вносить правки до свого ж закону про реформування судової системи країни, пише видання Rzeczpospolita.

Нова версія закону поновлює на посаді всіх суддів та голів Верховного суду та дозволяє їм зберегти посаду до свого сімдесятиліття, як і було до спроби партії втілити в життя своє бачення судової реформи.

Згідно з нею, судді Верховного суду мали йти на пенсію в 65 років, що на той момент означало усунення від займаних посад багатьох суддів та голови суду Малгожати Герсдорф.

Тоді ЄС висловив рішуче невдоволення такими змінами, та заявив що Польща порушує засади верховенства права.

Видання зазначає, що нинішні зміни є прогресом у стосунках Варшави та Брюсселя, адже саме через судову реформу Польща зазнавала критики з боку ЄС та навіть отримала позов до Суду Європейського Союзу.

З іншого боку, джерела видання кажуть, що поки що немає гарантій що ЄС відкличе свій позов. "[Перший заступник голови Європейської комісії Франс] Тіммерманс не довіряє польському уряду. І не він один, адже Польща і раніше ошукувала Європейську Комісію", - цитує видання своє джерело в єврокомісії.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.

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