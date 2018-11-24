Культогляд: який новий титул отримав "Доктор Хаус"?

У культогляді цього тижня:

Як актор Г'ю Лорі став командором

За скільки продадуть "пальчики" Рембрандта?

Як сповільнили швидкість нахилу Пізанської вежі

Кому з поп-виконавиць платять найбільше?

Г'ю Лорі, актор і командор

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Британський актор Г'ю Лорі став командором Ордену Британської імперії, пише Independent. Цим почесним лицарським званням відзначили внесок знаного митця в розвиток драматургії.

Церемонія посвячення в лицарі відбулася 21 листопада в Букінгемському палаці за участі старшого сина королеви Єлизавети ІІ Принца Чарльза.

Хоча пан Лорі знявся в чималій кількості фільмів, у світі він більше відомий як зірка телесеріалів, розповідає Independent.

Особливо популярними стали "Доктор Хаус", який тривав вісім років, і шпигунський трилер "Нічний адміністратор".

Наступного року Г'ю Лорі виповниться 60 років. Цей ювілей він відзначить участю в низці нових проектів.

Незабаром актор з'явиться на екранах у ролі брата Шерлока Холмса Майкрофта у стрічці "Холмс і Ватсон".

А згодом разом із Джорджем Клуні та Кайлом Чандлером візьме участь в екранізації роману Джозефа Геллера "Catch-22".

"Пальчики" видатного голландця

Копирайт изображения Sotheby`s/PA Wire Image caption Відбитки пальців митця знайшли на картині "Голова молодого чоловіка"

Про "надзвичайну знахідку" в галузі образотворчого мистецтва, пише газета Daily Mirror.

Йдеться про відбитки пальців голландського художника Рембрандта, які він залишив на невеликому полотні "Голова молодого чоловіка", створеному майже 400 років тому.

Очікується, що саме цей ескіз, виконаний масляною фарбою, можуть продати на аукціоні в Лондоні за 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Відбитки виявили в процесі технічного дослідження полотна, що включало аналіз пігментів, а також рентгенівське та інфрачервоне випромінювання, перед тим, як його планували виставити в США та паризькому Луврі.

На картині зображено чоловіка, схожого на Ісуса, який склав руки в молитві. Саме це зображення вважають одним із яскравих зразків таланту середньовічного художника відтворювати людські емоції.

Представник групи спеціалістів, які проводили дослідження полотна, Мішель ван де Лаар розповів газеті, про що свідчать відбитки пальців видатного художника.

"Роботу було завершено в один захід, - пояснив він. - Виявлення відбитків пальців є ще одним свідченням швидкості, з якою виконано роботу. Вони дають свіже уявлення про складну, але швидку технологію живопису Рембрандта".

Пізанська вежа впаде не скоро

Швидкість нахилу однієї з найвідоміших споруд світу сповільнилася, повідомляє Guardian.

Це стало результатом стабілізаційних робіт, які проводить група спеціалістів, що збирається раз на три місяці, аби оцінити стан славетної вежі.

За останні два десятиліття Пізанська вежа нахилилася на 4 см, проте реставраційні роботи уповільнили цей процес.

"З того часу, як почали відновлювальні роботи, башта нахиляється на півградуса повільніше, - розповіла газеті Нунціанте Скуелья, професор геотехніки з Університету Пізи. - Головне те, що стійкість вежі виявилася кращою, ніж вважалося раніше".

Guardian розповідає, що будувати вежу, яка є дзвіницею Пізанського собору, почали в 1173 році.

Проблеми зі спорудою, яка стала символом Пізанської Республіки, почалися з самого початку будівництва.

По закінченню лише трьох поверхів стало зрозуміло, що через пористий глинистий грунт її фундамент не витримає навантаження. Тож будівельні роботи зупинили, а "прораб" тишком-нишком зник.

Але через 90 років тодішні знавці будівельної справи запропонували таке розв'язання проблеми: аби врівноважити нахил, треба збудувати ще кілька поверхів, але розвернути їх поперек до вже існуючих.

План не спрацював. І вже нова група будівельників завершила зведення дзвіниці в 1372 році.

Відтоді вежа повільно, але впевнено продовжує нахилятися.

Споруду серйозно пошкодили під час Другої світової війни, а в 1990 році взагалі закрили для відвідування туристами через побоювання щодо їхньої безпеки.

Лише на початку 2000-х вчені та інженери взялися за реставраційні роботи. Ущільнення ґрунту дало позитивний результат - нахил Пізанської вежі повернувся до стану 1838 року і сповільнився.

Ця пам'ятка архітектури нині приваблює до 5 мільйонів туристів на рік. За оцінками інженерів, з урахуванням теперішнього стану, Пізанська вежа простоїть щонайменше ще 200 років.

Хто зі співачок найдорожчий?

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Кеті Перрі визнали найвисокооплачуванішою виконавицею 2018 року, повідомляє Guardian.

У списку, складеному бізнес-виданням Forbes, ця поп-співачка перевершила рекордсменку минулого року Бейонсе.

За підрахунками Forbes, з червня 2017 року по червень 2018 року Кеті Перрі заробила 83 мільйони доларів.

На другому місці опинилася Тейлор Свіфт із 80-ма мільйонами доларів. Минулого року вона посідала третє місце.

Третє місце обіймає Бейонсе із 60-ма мільйонами.

Guardian зазначає, що, як і торік, у списку фігурують Селін Діон, Брітні Спірс та Дженніфер Лопес.

Але є серед них і нове ім'я - російсько-німецька співачка Хелен Фішер, яка посіла восьме місце із 32-ма мільйонами доларів завдяки виконанню пісень в стилі schlager, сентиментальної німецької поп-традиції, що перегукується з кантрі-музикою.

Ця 34-річна пані вже стала зіркою австрійських, німецьких та швейцарських чартів, а відтак за свої концерти отримує лише семизначні суми.

Підготувала Наталка Матюхіна, ВВС Моніторинг.

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