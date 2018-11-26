Independent: конфлікт на Азові може бути вигідний і Порошенку, і Путіну

Копирайт изображения UNIAN

У останній понеділок листопада світова преса пише про захоплення Росією трьох кораблів ВМС України:

Велика Британія: "найсерйозніша ескалація"

США: "різкий поворот у неоголошеній війні"

Німеччина: "нова путінська ескалація"

Росія: "порушення держкордону"

Велика Британія: "воєнний стан може зіграти на руку Кремлю"

Копирайт изображения Getty Images

На думку Guardian, інцидент продемонстрував, що "напруга через доступ до Азовського моря зростає".

Видання зазначає, що народні депутати голосуватимуть за пропозицію Петра Порошенка ввести воєнний стан "за чотири місяці до президентських виборів, які, як очікується, Порошенко програє".

"Якщо українські депутати проголосують за те, щоб тимчасово зупинити повноваження нормального уряду, вибори можуть відкласти", - зазначає видання, додаючи, що військовий стан в країні не вводили навіть після анексії Криму Росією та під час різних стадій конфлікту на сході Україні.

"Російські спецпідрозділи захопили три кораблі ВМС України у спірних водах поруч із Кримом", - пише Daily Telegraph та попереджає про загрозу "нової регіональної кризи".

Financial Times вважає інцидент "найсерйознішою ескалацією між країнами після вторгнення Москви 2014 року".

"Росія захопила кораблі ввечері в неділю після протистояння між двома флотами у Керченській протоці", - пише видання. "Інцидент загрожує відкриттям нового фронту в конфлікті".

Independent пише про те, що "як Порошенко, так і Путін можуть отримати зиск" від військового конфлікту в Азовському морі.

"Відразу після бурхливої неділі в морі поряд із Кримом здавалось, що Росія зробила занадто ризиковану ставку та програла. Яку б локальну військову перевагу вона не отримала від прямої військової конфронтації з Україною, негайні наслідки однозначно стануть набагато серйознішими. Буде більше санкцій, серйозних санкцій, що призведе до подальшого негативного впливу на економіку та рубль", - пише видання.

"Але рішення адміністрації президента Порошенка запропонувати введення воєнного стану відразу після опівночі, здається, зіграє на руку Кремлю."

На думку видання, це дасть змогу російському керівництву знову казати, що Україною керує "хунта".

Водночас, президент Порошенко начебто може використати ситуацію для "здобуття короткострокової передвиборчої переваги".

США: "струс для України"

Копирайт изображения Getty Images

New York Times називає дії Росії "різким поворотом у неоголошеній війні".

"Протистояння між Україною та Росією, в ході якого сторони звинувачують одне одного в порушенні морських законів різко загострилась у неділю, коли українські Військово-Морські Сили заявили, що російські військові обстріляли кілька їхніх кораблів, поранивши шістьох моряків та захопили судна", - пише газета.

"Подія також загрожує стати струсом для крихкої внутрішньої політики України", - попереджає видання.

Росія захопила українські кораблі після "інтенсивного протистояння" в Чорному морі, пише Chicago Tribune.

"Росія звинуватила Україну в тому, що вона спровокувала конфлікт, який різко загострив напругу, що постійно зростала між двома країнами після того, як Москва анексувала в України Крим 2014 року та наполегливо працювала над тим, щоб збільшити свою зону контролю за півостровом", - пише видання.

"Рідкісний випадок протистояння між Росією та Україною" через морські кордони може призвести до серйозного військового конфлікту між двома країнами, попереджає Wall Street Journal.

"Застосування сили загрожує перетворити напругу між пострадянськими суперниками Москвою та Києвом у відкриту конфронтацію та посилити тиск на Президента України Петра Порошенка лише за кілька місяців до його спроби переобратись", - пише видання.

Німеччина: "конфлікт з Путіним"

Копирайт изображения Getty Images

Популярний таблоїд Bild назвав інцидент "новою путінською ескалацією".

"Україна просить допомоги НАТО в конфлікті з Путіним", - пише видання.

"Льодяний вітер дме між Москвою та Києвом. Стосунки між країнами були зруйновані після російської анексії Криму. Зараз інцидент на морі викликав нову напругу", - пише Frankfurter Allgemeine.

"Існує загроза того, що конфронтація між Україною та її сусідкою Росією через анексований Москвою український півострів Крим стане більш небезпечною", - пише Sueddeutsche Zeitung.

Росія: "конфлікт загрожує Росії новими санкціями"

Копирайт изображения Getty Images

Українські кораблі "увійшли до територіальних вод Росії із порушенням конвенції ООН", пишуть "Известия".

Видання цитує російських сенаторів, на думку яких "такі провокації потрібні президенту України Петру Порошенку для підняття рейтингу" перед президентськими виборами.

"Сенатор Володимир Джабаров вважає, що український лідер сподівається ввести надзвичайний стан у країні аби скасувати вибори, а також зіштовхнути Росію зі світовою спільнотою", - пише видання.

Причиною затримання українських кораблів стало "небезпечне маневрування" з їхнього боку, пише "Независимая газета".

Копирайт изображения Getty Images

"Українські військові, які не визнають російського статусу Криму та вод навколо нього, не реагували на вимоги прикордонників зупинитись, при цьому вдавались до небезпечного маневрування. Внаслідок цього по кораблях було відкрито вогонь", - пише видання, зазначаючи, що в Росії відкрито кримінальну справу "за фактом порушення держкордону".

"Україна підштовхує Росію до дій у відповідь в Керченській протоці", - пише "Коммерсант" у статті під назвою "Остання крапля в морі".

"Конфлікт може вийти на новий рівень, що загрожує Росії новими санкціями", - вважає видання.

Огляд підготувавІлля Глущенков, служба Моніторингу ВВС

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!