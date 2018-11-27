Guardian: "Війна в Україні - найбільша загроза для Європи"

Напад на українські кораблі поблизу Керченської затоки залишається у фокусі уваги провідних світових видань 27 листопада:

"Забудьте про брекзит", зверніть увагу на Україну

"Зухвала, незаконна та агресивна" реакція Росії

Як реагували топові американські політики?

Брекзит vs Україна

Копирайт изображения NurPhoto/Getty Images

Поки в британському парламенті відбуваються гарячі дебати щодо брекзиту, "Європа палає чи принаймні спалахує" через події в Україні, пише колумніст Саймон Дженкінс у статті під назвою "Забудьте про брекзит, війна в Україні - найбільша загроза для Європи" для Guardian.

На його думку, відсутність жодного колективного форуму для обговорення та вирішення подібних загострень, а також те, що після закінчення Холодної війни не було укладено нової глобальної угоди з Росією, може призвести до тих же історичних наслідків, які мали місце в Німеччині після 1918 року.

"Зміщення російсько-українського конфлікту до Азовського моря це саме таке загострення, яке передувало європейським катаклізмам минулого. Велика сила ставиться до малої з презирством. Мала відповідає силою в очікуванні, що друзі прийдуть на допомогу - дипломатичну, економічну, а потім і військову", - пише він.

На думку Дженкінса, західні санкції були неефективними й лише "зацементували" Володимира Путіна при владі та ще міцніше прив'язали його до "подільників".

"Атака на міжнародне право"

Копирайт изображения Sergei Malgavko/Getty Images

Російський напад на українські військові кораблі у Чорному морі відбувся у порушення міжнародного права та є "загрозливим загостренням у неоголошеній війні, яку Кремль понад чотири роки веде проти України", йдеться у редакторські статті The New York Times під назвою "Росія атакує українські кораблі та міжнародне право".

"Кремль може скільки завгодно кричати про провокацію, про спробу українського президента здійснити політичну диверсію або ще про щось, але це жодним чином не змінить той факт, що Росія не мала жодної правової юрисдикції відкривати вогонь по трьох українських кораблях і захоплювати їх", - наполягає видання.

"Неважливо з яких причин Україна могла відправити ці три кораблі у протоку, вона мала на це право. Російська реакція ж (...) це акт небезпечної, зухвалої та незаконної агресії", - додає воно.

Попри "хор засуджень" Росії з боку НАТО, ЄС та європейських лідерів, зауважує видання, реакція сама президента Дональда Трампа була "притишеною", хоча раніше представник США в ООН Ніккі Гейлі у критичному виступі щодо "кричущого порушення суверенної території України" зауважила, що говорить і від його імені.

Реакція США

Копирайт изображения Alex Wong/Getty Images

США виступили із засудженням Росії через захоплення українських військових кораблів, "найбільш серйозним інцидентом на морі за участі воюючих сусідів після (російського) вторгнення до Криму у 2014 році", пише Financial Times.

На відміну від президента Дональда Трампа, який обмежився лише коротким коментарем, заяви посла Ніккі Гейлі та державного секретаря Майка Помпео щодо "небезпечного загострення" та "агресивних дій Росії" були більш рішучі та розлогі.

Втім, як зауважила Гейлі, вона спілкувалася із Трампом, і її заява відбиває погляди на "найвищому рівні".

Видання зауважує, що під час виступу у Верховній Раді президент Петро Порошенко "відкинув закиди опозиційних політиків, що воєнний стан може вплинути на проведення президентських виборів, запланованих на березень, в той час як опитування показують, що він навряд чи буде обраний на другий строк".

"Аби розвіяти такі побоювання", парламент ухвалив проведення виборів за розкладом, додає Financial Times.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!