Огляд ЗМІ: збройне протистояння біля Криму загрожує всій Європі

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В огляді іноземної преси в четвер, 29 листопада:

Що можуть зробити ЄС та США для України?

Як Лех Валенса хоче переконати Путіна закінчити війну?

Що непокоїть науковців в харчуванні дітей?

Які продукти не варто зберігати в холодильнику?

Зробіть більше для України

Польська Gazeta Wyborcza цитує міркування колишнього міністра закордонних справ Швеції Карла Більда та директора програми Wider Europe Європейської ради з міжнародних відносин Ніку Попеску щодо війни в Україні.

На думку обох політиків, збройне протистояння біля берегів анексованого Криму відкриває нові загрози для Європи, даючи підґрунтя для кризи вільної навігації та побоювань щодо економічної стабільності України в цілому.

На думку авторів, європейські держави, які мають потужні флоти, надають перевагу вербальним суперечкам щодо свободи навігації в Південнокитайському морі на іншому кінці світу, але не готові протистояти загрозі безпеки з боку Росії тут, в Європі.

Нове протистояння на Азові є неабияким не тільки воєнним, а й економічним викликом для України, пишуть автори.

Але на їхню думку, США та ЄС можуть багато що зробити, аби допомогти Україні в цій ситуації. Зокрема чудовою демонстрацією дипломатичної та й взагалі символічної підтримки було б відправлення своїх цивільних суден до Азовського моря.

Також необхідно прийняти чітку стратегію економічної підтримки України. Необхідно допомогти країні розвинути мережу доріг, що б сполучала її східну частину з рештою території, зазначають політики.

Це б знизило залежність України від торгових портів на Азові, які вона фактично не може використовувати через Росію, пишуть автори.

Вони також закликають місію ОБСЄ приділити більше уваги моніторингу Азовського моря, з використанням кораблів та дронів.

Танго з Путіним

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Колишній польський президент Лех Валенса стверджує, що готовий виступити в ролі посередника аби налагодити стосунки між Україною та Росією.

"Я міг би його переконати", - цитує Валенсу польське видання Rzeczpospolita.

"Я дуже переймаюся Україною, але, з іншого боку, Росія нам усім потрібна. Потрібна допомога, аби вона повернулася на шлях розвитку та відмовилася від методів, які не пасують XXI століттю. Прагнення до закритих кордонів - не на часі". - заявив Валенса.

Видання пише, що колишній президент впевнений, що зміг би переконати Путіна так, як "колись переконав Єльцина".

"Але для танго потрібно двоє, отже тепер я чекаю на рух Путіна", - додав Валенса.

"Пекельні" дієтичні стандарти

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Четверо з десяти дітей у світі щодня споживають напої з високим вмістом цукру, а майже третина не мають фруктів у своєму щоденному раціоні, пише Guardian з посиланням на нещодавнє дослідження.

У ньому дієтичні стандарти в різних куточках світу називають "пекельними". Дослідники висловлюють занепокоєння, що більшість країн не дотримуються рекомендацій ООН щодо харчування.

Останнім часом зусилля світової спільноти в боротьбі з неправильним харчуванням концентрувалися здебільшого на боротьбі з затримками дитячого розвитку, в той час як проблема ожиріння ігнорувалася, каже одна з провідних авторів дослідження, професорка Лондонського університету Корріна Хоукс.

"Світ просто не приділяв достатньо уваги до дієти з точки зору неправильного харчування у всіх його формах", - каже вона.

За результатами дослідження, майже в кожній країні з доступною відповідною інформацією існує певний дисбаланс у харчуванні, що спричиняє затримку дитячого розвитку, малокрів'я серед жінок репродуктивного віку чи ожиріння.

"Не важливо, який у вас рівень доходів - майже ніхто не споживає достатньо овочів, цілозернових продуктів чи бобових", - каже Хоукс.

Не кладіть батарейки в холодильник

Копирайт изображения ullstein bild via Getty Images Image caption А що у вашому холодильнику?

Видання Daily Mail перелічує 12 речей, які не варто зберігати в холодильнику, та наводить аргументи на користь цього списку.

За словами видання, певні продукти швидше втрачають аромат і навіть швидше псуються, якщо зберігати їх в холодильнику.

Наприклад, помідори варто зберігати в холодильнику, тільки якщо ви дійсно впевнені, що вони повністю дозріли.

Також газета нагадує, що не варто класти в холодильник хліб - там він може швидше засохнути.

Різні намазки на хліб, на зразок арахісового масла, також не варто там тримати - вони містять достатньо солі або цукру аби не зіпсуватися.

Холодильник може зберегти свіжість картоплі довше. Але скоріш за все зіпсує смак та аромат, каже видання.

Часник варто зберігати в холодильнику лише якщо ви його вже почистили, в іншому випадку він краще зберігатиметься на прохолодній полиці в шафі.

З фруктами треба бути обачними - банани або яблука не варто сильно охолоджувати, в той час як м'які фрукти типу винограду чи ягід слід все ж таки зберігати в холодильнику.

Не варто ставити в холодильник шоколад та мелену каву, адже конденсат може зіпсувати витончений аромат.

Також видання не радить зберігати в холодильнику олію і, несподівано, вершкове масло. Його роблять із пастеризованих вершків, і якщо у вас в помешканні не надто спекотно, з ним нічого не трапиться, стверджує видання.

Список несподівано завершують лак для нігтів та батарейки. Видання пише, що чутки про те, що ці речі краще зберігаються в холоді нічим не підкріплені.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС.

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